פרס ירושלים לאחדות ישראל למדרשת השילוב

ב-24.5, נערך בבית הנשיא טקס הענקת פרס ירושלים לאחדות, לשנת 2026. בקטגוריית החינוך, ניתן הפרס למדרשת השילוב, בנטור

פרס ירושלים לאחדות ישראל הוא פרס ישראלי לזכרם של שלשת הנערים שנחטפו ונרצחו ביוני 2014. הפרס מוענק מדי שנה, מאז 2015, ליוזמות וארגונים המקדמים את האחדות בישראל.

ביום ראשון, 24.5, נערך בבית הנשיא טקס הענקת הפרסים לשנת 2026. למעלה מ-250 ארגונים היו מועמדים לחמש הקטגוריות שבהן מוענק הפרס. בקטגוריית החינוך ניתן הפרס למדרשת השילוב, בנטור. ועדת הפרס כתבה בנימוקי הבחירה: "מדרשת השילוב מפעילה בית מדרש המשלב דתיים וחילונים בלימודי קודש וחול ובמפגש אנושי מעמיק ומטפחת זהות יהודית-ישראלית משותפת, המבוססת על הקשבה וכבוד לריבוי דעות".

מדרשת השילוב מצמיחה תלמידות ותלמידי חכמים – אנשי רוח, בדגש על זהות יהודית וישראלית משותפת לכל הזרמים יחד.

"אנחנו פועלים ליצירת שיח משותף בין דתיים לחילונים", מספר ראש המדרשה, הרב אביה רוזן.

בית לחיבורים

מדרשת השילוב הנה מכינה קדם-צבאית, שבמרכזה מתנהל בית מדרש להתחדשות יהודית וציונית, המשלב בוגרי כיתות י"ב דתיים, מסורתיים וחילונים, בנים ובנות, מכל רחבי הארץ. התכנית כוללת לימודי יהדות וציונות, לצד הכנה לשירות משמעותי בצה"ל. רוב החניכים ממשיכים לשנה ב' במדרשה. השותפות מתקיימת על בסיס המשותף – הזהות היהודית, תיקון עולם והאמון בטוב וביפה שבאדם. החיים במדרשה יוצרים זהות יהודית מגוונת. כך, למשל, מתקיים בכל יום "מניין עשרים" – עשרה גברים ועשר נשים לפחות, המאפשר גם לאדם הדתי להיות שותף בבית מדרש זה וגם לחילוניות וחילונים להיות בו בני בית שווים.

הרב אביה רוזן: "מדרשת השילוב הוקמה מתוך תפיסה שהיהדות והציונות שייכות לכלל האוכלוסייה ולא רק לקבוצות נבחרות. החזון הוא לייצר מרכז לפיתוח תודעה יהודית-ישראלית רלוונטית ודור של אנשי רוח יוצרים ואנשי חינוך. רוזן הקים, יחד עם איתמר לפיד, את המדרשה בשנת 2012, במושב נטור שבגולן, יחד עם עמותת חברים מהגולן והמועצה האזורית גולן.

"אנחנו פועלים ליצירת שיח משותף בין דתיים לחילוניים, מתוך ההבנה שיש משותף שהוא גדול מהמפריד והלימודים מתמקדים בתכנים שרלוונטיים לכל זרמי העם והחברה בישראל".

לאחר 14 שנות פעילות, מדרשת השילוב עוברת לקמפוס הקבע שהולך ונבנה בימים אלו, בסמוך לצומת אליעד, בשיתוף עם המועצה האזורית וארגון "השומר החדש".

הרב רוזן: "הרעיון המרכזי הוא להקים מרכז שיהווה בית לחיבורים בין מגזרים ויצמיח מנהיגות רוחנית שתוביל בדרך זו. הפעילות של מדרשת השילוב כיום פונה גם לבוגרי שירות צבאי, לקבוצות חיילים ומנהיגי קהילות ואף לקבוצות מהקהל הרחב, המגיעות לבית המדרש של מדרשת השילוב מתוך הרצון לשלב כוחות ולקדם את עם ישראל יחד, גם בחזית הערכית והרוחנית. לעתים, נדמה שאנו יודעים לשלב זרועות רק אל מול האתגרים הפיזיים והביטחוניים ומדרשת השילוב מובילה דרך של שליחות לתיקון עולם יחד – גם באתגרים הרוחניים והחינוכיים של עם ישראל".

יו"ר מדרשת השילוב, אורי הייטנר: "בחברה הישראלית, פועלים כוחות בעלי עוצמה, הדוחפים לפילוג ולקרע בעם ומולם – כוחות הפועלים לאחדות ולהסכמה לאומית. הכוחות המפלגים הרסניים ומסכנים את עצם קיום המדינה. הכוחות המאחדים הם התקווה לתיקון חברתי ולאומי ולתחיית המפעל הציוני.

"לאורך כל שנות ההתיישבות, הגולן הוא מופת לאומי לאחדות. אין זה פלא שדווקא מהגולן יוצאת הבשורה הזאת. בקרב הארגונים והיוזמות, המחויבים לאחדות ישראל ולהתחדשות יהודית ישראלית וציונית, בולטת מדרשת השילוב בהעמקה בתוכן, לצורך בניית המנהיגות הרוחנית של עם ישראל בדור הבא. זה המקום להוקיר את הרב אביה רוזן, הוגה הרעיון, מייסד המדרשה והעומד בראשה מיום הקמתה. אביה הוא מופת של מנהיג חינוכי ורוחני, איש של חזון ומעש, המיטיב לבטא את רוח הגולן כבשורה לחברה הישראלית כולה".

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "זה לא מקרי שדווקא מהגולן צומחת יוזמה חינוכית המקדמת אחדות ישראל. האחדות כאן אינה סיסמה, היא דרך חיים יום-יומית, המבוססת על שותפות, כבוד הדדי וראיית המשותף. מדרשת השילוב מבטאת את הרוח הזו הלכה למעשה ואנו גאים בה על זכייתה בפרס החשוב, המשקף ערך יסוד בזהות הישראלית ובחוסן הלאומי".