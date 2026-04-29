זה הזמן לטייל בשביל הגולן

הטבע בשיאו, הנוף ירוק ומנוקד בפריחה צבעונית ומזג האוויר האביבי מתאים במיוחד לטיולים, דרום הגולן מוגדר ירוק, ע"פ הנחיות פקע"ר, נכון לרגע כתיבת שורות אלו

בשנים האחרונות, הפך שביל הגולן לאחד המקומות המועדפים על טיילים בכל הגילאים ומכל שכבות האוכלוסייה. הטיול בשביל מספק נופים עוצרי נשימה של מרחבי הגולן החל מהצפון, עם רקע החרמון ועד לדרום, מול נופי הכנרת. חלק מהמטיילים בוחרים לטייל במקטע קצר וחלקם בוחרים באתגר של מסלול לאורך כמה ימים.

אורכו של שביל הגולן הוא כ-130 ק"מ מסומנים בכחול (כנרת) לבן (חרמון) וירוק (גולן). השביל נמתח מהחרמון בצפון ועד מצוקי האון הצופים לכנרת, בדרום.

שביל הגולן מחולק ל-13 מקטעים באורך משתנה, בין 6 ל-13 ק"מ לקטע בודד.

לכל קטע גישה בשני הקצוות עם רכב רגיל, כלומר – כל קטע הוא שביל טיול קווי וההולכים כל קטע בנפרד צריכים להשאיר את הרכב בסיום המסלול, או להיעזר ב"הקפצות" שניתן להזמין מראש.

באתר תיירות הגולן, ניתן למצוא מפות ניווט עדכניות עם מוקדי עניין ונקודות שירות (מרכולים/ונקודות מים) לאורך השביל. היכנסו אל שביל הגולן באתר תיירות גולן. הפעם, בחרנו להתמקד בשני מקטעים של השביל – האחד ידידותי למשפחות ולמי שמחפש מקטע ברמת קושי קלה עד בינונית והשני, למטיבי לכת שמחפשים טיול קצת יותר מאתגר.

ידידותי למשפחות

המקטע האחרון בשביל הגולן – מקטע 13, ממבוא חמה לעין תאופיק

קישור למסלול: https://tourgolan.org.il/golan_trail_part_15

דרגת קושי: מצפון לדרום – קל עד בינוני

אורך המסלול 2-3 שעות, 5 ק"מ.

המסלול:

המקטע האחרון של שביל הגולן מתחיל בהליכה לאורך מצוקי האון ותצפית מרהיבה לכיוון הכנרת והגליל. 359 מ' מעל פני הים ו-560 מ' מעל הכנרת. המקום חביב על גולשי רוח וייתכן שתפגשו בהם, צונחים מהמצוק בגלשנים.

ההליכה בשביל מסודר, בירידה מתונה, לרוב אורכו. הכנרת פרושה למלוא העין, שיפולי ההר צבועים בירוק ובפריחות אביב.

בדרך ניתן לראות בונקרים סוריים, שצפו לכיוון הכנרת ועמק הירדן, עד מלחמת ששת הימים. מכאן, ירו הסורים על חקלאי ויישובי עמק הירדן. המסלול מסתיים בעין תאופיק (עין עקוב בוייז) – מעיין הנובע בלב יער מבוא חמה. המקום מציע צל, שולחנות פיקניק, מעיין נובע ותעלת מים בה זורמים מי המעיין. מומלץ לשלב תצפית ממצפה כנרת מנדל הסמוך אליו. אפשר להגיע בהליכה קצרה מהמעיין.

איך מגיעים:

• תחילת מסלול: מדרום לבית העלמין של קיבוץ מבוא חמה. • המסלול אינו מסלול מעגלי, יש להשאיר רכב בסיום המקטע, עין עקוב בוייז, או להתארגן על הקפצה בחזרה לרכב. • תחבורה ציבורית: אוטובוס למבוא חמה.

המקטע המושלם למטיבי לכת

מקטע מס' 12 מאמפי גולן למבוא חמה – מסלול נחל מיצר

קישור למסלול https://tourgolan.org.il/golan_trail_peart_14

משך ואורך המסלול: 10 ק"מ, 3-4 שעות.

דרגת קושי: מסלול קווי, דרגת קושי – קשה, מיועד למיטיבי לכת.

טיול בנחל מיצר, המתחתר לנהר הירמוך, עם הנופים הייחודיים של מזרח הגולן.

עיקר תפארתו של נחל מיצר היא פריחת האביב המרשימה. החל מפברואר ועד אפריל, הנחל מתמלא בשלל צבעים של פריחה ססגונית.

המסלול:

השביל יורד בתלילות היישר אל ערוצו של ואדי ברברה, בערבית: הנחל הרועש. ואדי ברברה, הוא יובל רחב ועמוק של נחל מיצר. השביל חוצה את הנחל וממשיך במורד, בגדתו הדרומית. בערוץ תראו צמחיית נחלים עשירה ושפע של עצי אלון תבור.

לאחר כשני קילומטרים, מתאחד ואדי ברברה עם נחל מיצר. המדרונות שמסביב מכוסים ביער רחב ידיים, שבו שולטים עצי אלון תבור. בדרך, נגיע אל עץ אלון ענק שבצילו יכולים בקלות, לעצור למנוחה עשרות אנשים יחדיו. השביל ממשיך ומתקרב לפלג הנחל ואחר כך עולה בתלילות אל כביש המערכת.

• שימו לב - המסלול אינו מעגלי ומומלץ להשאיר רכב נוסף בסיום המסלול.

איך מגיעים: כתבו חניית נחל מיצר בווייז.

תחבורה ציבורית: אוטובוס לצומת מיצר ומשם הליכה של כקילומטר.

מה לקחת: מים, מפת שבילים עדכנית מודפסת, או דיגיטלית, נעלי הליכה, כובע.

איפה אוכלים?

"קפה חמה", במבוא חמה – פוד טראק עם נוף אין-סופי, קפה משובח, שקיעות עוצרות נשימה, קינוחים בעבודת יד, בירה קרה כקרח ומוזיקה שנבחרת בקפידה כדי ללוות את כל אלה. פתוח בשישי ושבת. לפרטים: 050-7250101 פייסבוק https://www.facebook.com/cafehamma

לפני ואחרי

מה עושים?

סטודיו "החלומות הגבוהים", מבוא חמה – מיכל דונל מציעה סדנאות חווייתיות בתאטרון בובות לילדים והורים (גילאי 3-9) ולקבוצות נשים, או מעורבות, בקבוצות קטנות ואינטימיות. במהלך כשעתיים וחצי, המשתתפים יוצרים בובות, מפתחים דמות וסיפור ומעלים המחזה בליווי מוזיקה – חוויה יצירתית, מגבשת ומלאת שמחה.

לפרטים ותיאום מראש: 050-7614384

איפה מבלים?

פאב "החור השחור", כפר חרוב – פאב קיבוצי ותיק, הפועל מאז 1980, מציע אווירה אותנטית, מוזיקה מוקפדת, שולחן סנוקר ונוף מרהיב ללב הגולן.

המקום פתוח לקהל הרחב בימי שלישי, חמישי ושישי, החל מהשעה 21:00, עם מחירים נגישים וחוויית בילוי בלתי פורמלית. לפרטים: 04-676-1840

איפה ישנים?

"המצפה לשלום", כפר חרוב – מתחם חדרי ובקתות נופש, השוכן על שפת המצוק הדרומי של רמת הגולן ומציע תצפית פנורמית מרהיבה אל החרמון, הרי הגליל, עמק הירדן, התבור והכנרת. במתחם – מגוון אפשרויות אירוח: בקתות עץ לזוגות ולמשפחות, לצד מתחם נפרד של סוויטות רומנטיות וחדרי סטודיו לזוגות בלבד, לחוויית נופש שקטה ומפנקת. לפרטים: 04-6761767

מרכז הבריאות חמת גדר – אתר נופש, מלון ומרכז בריאות המשלב ספא מפנק, מעיינות תרמו-מינרליים בעלי סגולות רפואיות ואטרקציות לכל המשפחה והכול במקום אחד. האתר פועל בימים שני-שבת וכולל גם חוות תנינים, עם אפשרויות אירוח, טיפולים וחוויית רוגע ובריאות ייחודית בלב הטבע. להזמנות וחבילות – *6393

