בלוז לחופש הגדול

סוף אוגוסט. החופש עומד להסתיים. עבור רבים, הקיץ הזה, עם החום הכבד והלחות, הסתובבויות בין אטרקציות למיניהן וגם שעות השעמום התישו את הגוף והותירו אותו מרוקן

סוף סוף ובשעה טובה, הגיע סוף אוגוסט וסוף החופש הגדול. החופש הגדול הוא אומנם חגיגה לילדים, אבל עבור הורים (וגם סבים וסבתות) זו תקופה עמוסה ולעתים, מכבידה. החום הכבד והלחות, הלילות קצרים יותר, הסתובבויות בין אטרקציות למיניהן, לפעמים הרבה שעות בדרכים ולפעמים הרבה שעות של שעמום בבית… כך או כך, כשהחודש מתקרב לסופו, הגוף כבר מותש ולפעמים מרוקן.

בקליניקה, אני פוגשת בתקופה הזו הרבה מאוד מטופלים עם תלונות על כאבים. זה יכול להיות גב תפוס אחרי אין-ספור הרמות, כתפיים נוקשות מנשיאת תיקים ועגלות, צוואר שנתפס מישיבה ממושכת ברכב, או מול מסכים, כאבי ראש, עייפות ומעין תחושה שהגוף "גמור". מזגנים לאורך זמן גם הם משפיעים לרעה וגם היעדר תזונה מסודרת, כמובן. בדרך כלל, בקיץ ובעיקר בטיולים, התזונה מבוססת חטיפים ונשנושים ופחות ארוחות מסודרות, מה שמשפיע על ייצור הצ'י – האנרגיה שלנו.

מבחינת הרפואה הסינית, תזונה לקויה, עודף פעילות וחוסר מנוחה פוגעים בייצור הצ'י ובזרימתו וכשיש תקיעוּת – מופיע כאב.

כיצד ניתן לעזור לעצמנו?

יש לא מעט דרכים פשוטות להקל ולמנוע הידרדרות למצב כרוני.

•   בראש ובראשונה, מנוחה איכותית. לא רק "ליפול" מול הטלוויזיה, אלא עצירה אמיתית, נשימה ומודעות. מדיטציה של חמש דקות עושה פלאים ולכל אחד יש חמש דקות ביום! חפשו ביוטיוב- "מדיטציה בחמש דקות". 

•   תנועה קצרה. נכון שכל היום אתם בתנועה, אך זה לא אותו הדבר. תרגול של מתיחות  עדינות, שתיים-שלוש דקות בבוקר, יכול לשנות את כל היום. אני מאוד ממליצה על יוגה, גם למי שאינו מתרגל בקביעות. הרשת מלאה בתרגולי יוגה קצרים של 10 דקות, בעברית ובאנגלית.  

•   חימום מקומי. אני יודעת שכבר חם לכם, אבל בקבוק חמים, או קומפרס על אזור כואב, משחרר את השרירים ומחזיר זרימה.

רפואה סינית יכולה לתת כאן מענה, כמובן, דיקור סיני יכול לשחרר חסימות, לאזן את הגוף ולחזק את האנרגיה הפנימית. כשהמצב לא כרוני, טיפול או שניים יכולים להחזיר לגוף קלילות וחיוניות. זכרו כי טיפול בכאב הוא לא פינוק, אלא תחזוקה הכרחית כדי שנוכל להמשיך לתת, להחזיק וליהנות.

הרבה בריאות ושנת לימודים מוצלחת לכולם, קרן מיכאלי

