תכנית K-ECO בקצרין – ההרשמה למחזור הבא נפתחה!

נוער מקצרין, בית שאן וטבריה – מקומכם אתנו במסע של יזמות, חדשנות ואחריות סביבתית. תכנית K-ECO בקצרין – ההרשמה למחזור הבא נפתחה!

תכנית K-ECO, מבית מרכז החדשנות כנרת וביוזמת קק"ל, נפתחת למחזור נוסף ומזמינה אתכם להצטרף למסע משנה חיים.

בשנה החולפת, השתתפו בני נוער מקצרין, בית שאן וטבריה במסע מעצים ומרגש של שלוש מילים שמשנות חיים: יזמות, טכנולוגיה ומנהיגות. הם פיתחו אפליקציות, הציגו מול אנשי הייטק, ביקרו בחברות כמו "מייקרוסופט", צברו חוויות בשטח, כולל סנפלינג בגלבוע ובעיקר גילו את מה שהם באמת מסוגלים להיות.

מדובר בתכנית תלת-שנתית יוצאת דופן, אשר מעניקה לבני ובנות נוער מהצפון כלים מעשיים לעולם של המחר – החל מהכשרה בתחומי הייטק ויזמות, דרך חיבור לחברות מובילות כמו "מייקרוסופט" ועד פעילות שטח מאתגרת, כמו סנפלינג בגלבוע – כל אלה, לצד חיזוק תחושת המסוגלוּת, החוסן האישי והאמונה בעצמם.

"זו תכנית שפותחת לך את הראש, משנה לך את החשיבה ונותנת תחושת מסוגלות שאין לה תחליף", מספרת אחת המשתתפות במחזור הקודם. אחרים מספרים על הפעם הראשונה שעמדו מול קהל, הובילו רעיון משלהם והבינו שגם הם יכולים להשפיע באמת.

התכנית מיועדת לבני ובנות נוער העולים לכיתה י' מקצרין, בית שאן וטבריה והיא כוללת שלוש שנות פעילות:

בשנה הראשונה – התלמידים לומדים את עקרונות היזמות, מגבשים קבוצה, מפתחים רעיונות ראשוניים, ומציגים אותם מול פאנל "כרישים".

בשנה השנייה – הם בוחרים להתמחות באחד משלושה מסלולים: ביזנס, תכנות, או עיצוב חוויית משתמש ומפתחים מיזמים טכנולוגיים מקצועיים בהנחיית אנשי תעשייה.

בשנה השלישית – יוצאים למשלחת מיוחדת לחו"ל, להעמקת הידע והמפגש עם עולמות החדשנות, הסביבה והיזמות בזירה הבין-לאומית.

במרכז החדשנות כנרת מסבירים: K-ECO" נולדה מתוך מטרה לבנות קהילה של צעירים יוזמים ומשפיעים בפריפריה הצפונית. התכנית מחברת בין ערכים של אחריות סביבתית לחדשנות ומעניקה לבני הנוער הזדמנות לפתח את עצמם ברמה האישית והמקצועית, תוך חיבור ממשי לתעשייה ולעולם שמחכה להם, שם בחוץ".

ההרשמה למחזור תשפ"ו בעיצומה מיועד לבני ובנות נוער העולים לכיתה י׳ מהערים בית שאן, טבריה וקצרין.

המספרים מוגבלים – הבטיחו את מקומכם עוד היום!

להרשמה ולפרטים נוספים: מיטל לוגסי – 050-5993394

