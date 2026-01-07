לגדל שניים – ולראות כל אחד

בשנים האחרונות, כמדריכת הורים, אני פוגשת הורים לתאומים שמגיעים עם השאלה: איך מגדלים שני ילדים יחד, מבלי לאבד את הייחוד של כל אחד מהם ומבלי לוותר על חינוך ערכי, רגשי ואנושי. גידול תאומים אינו רק אתגר לוגיסטי, אלא הזדמנות חינוכית יוצאת דופן, כזו שמזמינה אותנו כהורים לעבוד בו-זמנית עם החשיבה, הרגש והנוכחות שלנו.

רודולף שטיינר כתב: "אדם מסוגל להבין באמצעות הרגשתו, תחושתו ומצב רוחו באותה מידה כמו בשכלו". משפט זה מקבל משנה תוקף בהורות לתאומים. ילדים, ובוודאי תאומים, קולטים את העולם לא רק דרך מילים והסברים, אלא דרך האקלים הרגשי שבו הם גדלים. הטון שבו אנו מדברים, האופן שבו אנו מגיבים, המתח, או הרוגע, שאנו מביאים אתנו – כל אלה הופכים לשפה חינוכית חיה.

כמדריכת הורים, המשלבת עקרונות CBT, אני רואה עד כמה המחשבות האוטומטיות של ההורים משפיעות על ההתנהלות היום-יומית. בהורות לתאומים עולות לעתים מחשבות של חוסר, אשמה או השוואה: מי קיבל יותר, מי נפגע יותר, ומי "מאחור". כאשר אנו לומדים לזהות את המחשבות הללו, לאתגר אותן ולהחליף אותן בפרשנות גמישה וחומלת יותר, אנו יוצרים מרחב רגשי בטוח. מרחב שבו הילדים לא נמדדים זה מול זה, אלא נראים כל אחד בפני עצמו.

החוויה של "יחד"

אזכיר את דבריו של ז'אן פאול, מספרו על החינוך, שכתב: "ההתבטאות שלך והצליל של קולך, כשהם מתאימים ללהיטותו האינטואיטיבית של הילד להבין, יזרעו אור על מחצית המשמעות ובסיועה, תתבהר במשך הזמן גם מחצית ההבנה, הילד לומד להבין את שפתו בטרם ילמד לדבר בה".

דברים אלו מזכירים לנו אמת חינוכית עמוקה: הילדים אינם מחכים שנדייק במילים, הם לומדים אותנו דרך האופן שבו אנו מדברים ומתנהגים. כך נבנית שפה רגשית, עוד הרבה לפני השפה המדוברת. האופן שבו אנו פונים אל כל אחד מהתאומים, גם כשהם יחד, נחקק בהם כתבנית של יחס לעולם.

בריאיון שערכתי בתכנית הרדיו עם טלי שץ, מדריכת הורים המתמחה בתאומים, היא חידדה את החשיבות של שמירה על הקשר הראשוני בין התאומים, גם ברמה המעשית. לדבריה, תינוקות תאומים רצוי שישנו באותה מיטה, עד גיל שלושה חודשים, מתוך הבנה שהקרבה הפיזית תומכת בתחושת הביטחון והוויסות הרגשי שלהם. עד גיל שנתיים, חשוב מאוד שיישנו תחת קורת גג אחת ושלא לפצל את הילדים לשני בתים (גם אם ההורים יוצאים לחופשה קצרה).

בשנים הראשונות, החוויה של "יחד" בונה בסיס של יציבות ושייכות. טלי שץ הדגישה כי בגיל בית הספר ניתן בהחלט לשקול הפרדה בין שני בנים, או שתי בנות, כדי לאפשר לכל אחד/ת לבנות קבוצת חברים נפרדת וזהות חברתית עצמאית. ההבחנה הזו בין הצורך בקשר קרוב בגיל הרך, לבין הצורך בנפרדות בריאה בהמשך, משקפת חינוך שרואה את הילד בהתפתחותו ולא רק את הסיטואציה.

גידול תאומים מזמין אותנו כהורים לא להשוות – אלא להקשיב, לא למהר לפתור – אלא לשהות. החינוך מתרחש כשמשלבים חשיבה, רגש והתנהגות. אנו מעניקים לתאומים לא רק ילדות משותפת, אלא בסיס אנושי עמוק, שילך אתם הרבה מעבר לבית.