הבית הבטוח

פרויקט "הבית הבטוח" עוסק בהעלאת המודעוּת למניעת נפילות במרחב הביתי. לתושבי המועצה שהגיעו לגבורות, מחולקים אביזרים שתורמים לביטחון האישי וביטחון בבית

מאת: דבורה בר, רכזת ותיקים, מושב נוב

בימים אלה, הסתיים הסבב הראשון של פרויקט "הבית הבטוח" מטעם מחלקת הוותיקים במועצה האזורית גולן ,בשיתוף קרנות הביטוח הלאומי. פרויקט "הבית הבטוח" עוסק בהעלאת המודעוּת למניעת נפילות במרחב הביתי.

הנחת המוצא לפרויקט היא העובדה שבגיל השלישי הסיכון לנפילות עולה ועלול לפגוע באיכות החיים ובתפקוד העצמאי. הסטטיסטיקה בישראל מספרת שבכל יום נופלים בארץ כאלף אנשים, נשים וגברים, נפילות שעלולות לגרום לשברים חבלות נכות ואפילו מוות. כ-45% מהנפילות מתרחשות בבית ולכן חשוב להתאימו לקבוצת הגיל ולאתגריה. המפגעים הללו יכולים להימנע על ידי אורח חיים בריא, מעקב רפואי וסביבה בטוחה.

במסגרת הפרויקט, הוענקו לוותיקים שמלאו להם יותר מ-80 שנים אביזרים שתורמים לביטחון האישי וביטחון בבית: מאחז למקלחת, גלאי עשן, מקל מתקפל, יד עזר מתקפלת, תאורת לד עם חיישן ועוד.

בנוסף על כך, מתקיימות ביישובים הרצאות מרתקות וחשובות של יערה ורפל קפלן, פיזיותרפיסטית מומחית בשיקום, שנותנת הסבר מעמיק על התאמת הבית ואורח החיים לאתגרי הגיל, בכלל ונפילות, בפרט.

את התהליך מובילה אירינה נגר ואת החלוקה וההתקנה מבצע אסף עמור, איש שטח, מאגף התפעול במועצה, יחד עם רכז הוותיקים של היישוב.

במסגרת היוזמה, פנינו לכלל הוותיקים שהגיעו לגבורות ולפי בחירתם והסכמתם, הם קיבלו את האביזרים שיקלו על התפקוד, בבית ובחוץ.

אצלנו בנוב, אחרי הסבב הראשון, אפשר לדווח שכל הזוכים באביזרים התפעלו מהארגון והביצוע לשמחתם וגם להפתעתם: "כל זה בחינם?", שאלו. "כן, כן", הייתה התשובה. איכות האביזרים טובה ומועילה.

זה המקום להודות לאסף עמור, המתקין, שבסבלנות ויעילות התקין את הטעון התקנה.

לאירינה היקרה – כוח מניע לביצוע הפרויקט בחום, באהבה, בהארת פנים ובאמונה בחשיבות המיזם ולמחלקת הוותיקים, על היוזמה.

יישובים או תושבים שעדיין לא נרתמו למבצע ומעוניינים בכך – אנו ממליצים לכם לפנות לאירינה הרכזת (054-4457561) ולהניע תהליך חשוב זה.