עניין של סאונד

ספורטאי השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן הוא יאיר כהן, כדורגלן, כדורסלן ופעיל באגרוף תאילנדי, בן 8.5 מקיבוץ אורטל

יאיר מתאמן השנה בקבוצת סל הגולן א'-ג' ובקבוצת כדורגל ג'-ד' שבאשכול אביטל". בנוסף, הוא פעיל באגרוף תאילנדי, בעין זיוון."

מדוע בחרת בענף

"בחרתי בכדורסל ובכדורגל, כי אני אוהב לרוץ ולהיות בתנועה, אני אוהב לשמוע את הסאונד של הכדור. בחרתי באגרוף, כי אני רוצה לדעת לשמור על עצמי".

מהו המסר שלך לכולם?

"ספורט מחזק את הגוף. במשחקים, חשוב להפסיד בכבוד ולנצח בצניעות".

מה אתה עושה בימים אלו?

"אני לומד בכיתה ג' בבית הספר 'אביטל', משחק בזמני הפנוי כדורגל עם חברים, מחליף קלפי כדורגל ועושה ספורט כל הזמן".

מהן המטרות שלך לעתיד?

"להיות שחקן כדורגל בריאל מדריד, או להגיע לאן-בי-איי".

שהם אלוני, שמאמנת את יאיר כהן בקבוצת סל הגולן א'-ג' באשכול "אביטל", מספרת:

"יאיר הוא ספורטאי ממושמע, כדורסלן עם לב ונשמה. ילד טוב ובן אדם טוב, לומד אצלי גם בחינוך גופני ומתנהג למופת מכל הבחינות, על המגרש ומחוצה לו. מאחלת לו המון הצלחה, שימשיך פשוט ככה והשמים הם הגבול".

מכאן, אנחנו מאחלים ליאיר המון הצלחה בהמשך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלה והצלח (-:

  • עניין של אקלים

    תיעוד חדש של שינויי אקלים דרמטיים, בסופה של תקופת הקרח האחרונה, שופך אור על המעבר…

  • גילגולה של אבן

    בזמן שהגולן היה סורי, חמדו תושביו אבנים עתיקות, במיוחד המעוטרות שבהן ושילבו אותן בבנייה של…

  • עיר של יהודים

    מול רמת מגשימים, כ-15 ק"מ מזרחית לגבול הסורי, שכנה ה"עיר של יהודים" – נווה. בתלמוד…

