עולמה הפנימי של שפרה

בגלריה בהיכל התרבות קצרין, תוצג ההל מ 4.12.25 תערוכת הציורים של שפרה בירנבוים, המבטאים את זיקתה העמוקה לדת, לירושלים, ללימוד התורה

מאת: ​​​​​​​​עדה בארי סימוניץ

העבודות שנבחרו לתערוכה זו מהוות חלון אל עולמה הפנימי של שפרה, אל סיפורה האישי והאמנותי. בציורי הנוף, ניכרת הזיקה העמוקה לדת ולירושלים, עיר של רוח ושל געגוע. בציורי הפורטרטים, מתוארים נכדיה ונכדותיה והם חלק מדמותה כסבתא חמה ואוהבת. גם בציורי בעלי החיים נוכחת הרוחניות – דמות האייל, "העורג על אפיקי מים", מבטאת את כמיהת הנפש.

שפרה משתפת פעולה עם הצלם המקומי, אוהד עומסי ומציירת בהשראת אחד מצילומיו, דיאלוג עדין בין צילום לציור. מוטיב הרימון, החוזר ביצירותיה, הוא סמל לשפע, לפריון ולקדושה – אחד משבעת המינים שבהם התברכה הארץ. מרגש במיוחד הוא הציור המתאר את דיוקן הגיס היושב ולומד תורה, ציור שנוצר לזכרו וטעון באהבה ובזיכרון.

שפרה מתייחסת לציוריה כאל "ציורִייה" – ספרייה של ציורים, המושאלים לבני משפחה ולחברים וכך ממשיכים חייהם גם מחוץ לסטודיו, במרחב האישי של יקיריה.

עבורי, כאוצרת, יש חשיבות גדולה לחשוף בפני הקהילה את האמנים החיים ויוצרים בינינו, את קולם הייחודי, את עולמם הפנימי ואת היופי שהם מביאים אל חיי המקום. תערוכה זו היא הזדמנות להכיר את שפרה בירנבוים לא רק כציירת, אלא כאדם – אישה, סבתא, יוצרת ונפש רגישה המתרגמת חוויה, זיכרון ואמונה לשפת הצבע.  

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • הכירו את הרופא של חיספין

    הכירו את ד"ר דוד יריחובר, מנהל מרפאת ה"כללית" בחיספין. "אני אוהב לעבוד כרופא ורואה בתפקיד…

  • גילגולה של אבן

    בזמן שהגולן היה סורי, חמדו תושביו אבנים עתיקות, במיוחד המעוטרות שבהן ושילבו אותן בבנייה של…

  • עיר של יהודים

    מול רמת מגשימים, כ-15 ק"מ מזרחית לגבול הסורי, שכנה ה"עיר של יהודים" – נווה. בתלמוד…

