עד כמה נכון לנו להיחשף לפגיעוּת?

שנים רבות אני תוהה האם מותר לי להיות גם "חלשה"? האם מותר לי לספר שקשה לי, שאני לא "Wonder Woman"? זו שאלה שרבים מאתנו נושאים בתוכם. מצד אחד, אנחנו שומעים יותר ויותר על החשיבות של פתיחות רגשית, על אומץ להיות מי שאנחנו באמת. מצד שני, פגיעוּת היא מפחידה. היא חושפת אותנו לאכזבה, לדחייה, לאי-הבנה. לכן, לא מפתיע שרבים מאתנו בוחרים להסתתר מאחורי רגשות חזקים וברורים יותר, כאלה שנותנים תחושת שליטה ועל אותה תחושת שליטה חשוב שנבין.

לא פעם, נדמה לנו שאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מרגישים: כעס, עצב, עצבנות, שתיקה. אלה הרגשות שנראים כלפי חוץ, שקל לזהות ולהציג. אבל לעתים קרובות, הרגש שמופיע אינו הרגש העמוק באמת. הוא רק השכבה העליונה. אפשר לחשוב על רגשות כמו על קרחון: חלק קטן נראה מעל פני המים והרוב הגדול חבוי מתחת, רך ופגיע יותר.

רגשות כמו כעס, או עצבנות, אינם בהכרח הבעיה, אלא הם סימן. הם משמשים לעתים כהגנה מפני תחושות שקשה יותר לשאת – פגיעה, פחד, חוסר אונים, תחושת חוסר ערך, או אובדן. כעס, למשל, קל יותר לביטוי מאשר עלבון. עצבנות לעתים מסתירה עייפות עמוקה, או עומס מתמשך. אדישות יכולה להגן על אכזבה כואבת.

עצירה

כדי להבין מה באמת קורה בפנים, נדרשת עצירה. לא באמצע ההתפרצות, אלא אחריה. ברגע שקט יותר, אפשר לשאול את עצמנו: מה באמת כאב לי כאן? ממה נבהלתי? מה הרגשתי שאיבדתי? מה הייתי צריך ולא קיבלתי? אין צורך לנסח תשובה חכמה או "נכונה". עצם ההקשבה משנה משהו.

גם הגוף משתתף בתהליך הזה. לחץ בחזה, גרון חנוק, בטן מתכווצת, או לסת קפוצה הם רמזים למה שהלב מתקשה לומר במילים. כשנותנים לרגש שם מדויק – "נפגעתי", "אני מפחד להידחות", "אני מאוכזב" – הוא נרגע מעט, כי סוף-סוף רואים אותו.

פגיעוּת אינה חשיפה חסרת גבולות, אלא נכונות להכיר באמת הפנימית שלנו. רגש עמוק לא צריך תיקון, אלא הקשבה, הכרה וזמן. כשאנחנו מעזים לפגוש אותו, מתחת לפני השטח, יש פחות צורך להתגונן ויותר אפשרות להיות בקשר אמתי, עם עצמנו ועם אחרים.

חושפים פגיעות בהדרגה, לא בבת אחת ורק אחרי שביררנו, קודם כול עם עצמנו, מה אנחנו מרגישים באמת. בוחרים לשתף מי שמסוגל להקשיב בלי לבטל, למהר לייעץ, או להשתמש בזה נגדנו. פגיעות בטוחה היא כזו שמשאירה אותנו נאמנים לעצמנו, גם אם התגובה מהצד השני לא מושלמת.