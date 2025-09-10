סתיו ישראלי

העלים כבר החלו לשנות את צבעם, הרוח נעשית קרירה יותר והאוויר יבש. הטבע מודיע: עוד מעט הסתיו

השינויים האלה אינם נשארים בחוץ בלבד – הם מורגשים גם בגוף וכמו שנאמר "מי שטורח בערב שבת – אוכל בשבת", כך מי שמתכונן לימים הקרים, יעבור את החורף בריא וחזק יותר. הסתיו הוא זמן טוב להתחיל ולהתכונן…

על פי הרפואה הסינית, הסתיו מזוהה עם אלמנט המתכת, הקשור לריאות ולעור. איברים אלה, כמו שאר הגוף שלנו, מושפעים מהשינויים במזג האוויר, הבדלי הטמפרטורה והיובש. כדי להתמודד עם האתגרים הללו הגוף שלנו זקוק לחיזוק והתאמה.

מבחינת היובש, חשוב ללחלח את הגוף – גם מבחוץ וגם מבפנים. מבחוץ – אני ממליצה אחרי המקלחת, למרוח שמן שקדים (או אפילו שמן זית גולני טוב). מריחת שמן יכולה לשמור על לחות העור ובריאותו. אבל… מריחת העור דומה להשקיית עץ דרך העלים. זה אומנם עוזר, אבל אם לא נשקה את השורשים, התוצאה תהיה שטחית וקצרת מועד. לכן, עיקר הדגש הוא על תזונה.

תזונה מותאמת לסתיו

ירקות שורש, קטניות, פטריות ופירות סתיו כמו תפוחים, אגסים ורימונים – כולם מזינים ומלחלחים. אני ממליצה במיוחד על דגנים כמו חיטה מלאה, כוסמין, ושיבולת שועל, קטניות כגון מאש ולוביה, טופו, ירקות כגון דלעת, קישוא, במיה, אספרגוס ונבטים. מבחינת חלבון מהחי – החלבון המומלץ ביותר לעונה זו בא מהדגים. לדגים יש אנרגיה מלחלחת על פי הרפואה הסינית, בניגוד לאנרגיה החמה והיבשה יותר של הבשר. מוצרי חלב גם הם מלחלחים, אך מכיוון שהם עלולים להעמיס מדי, יש לצרוך מהם במתינות ובעיקר יוגורט.

לא רק סוג המזון משפיע עלינו, אלא גם טכניקת הבישול. אופן הכנת המזון משפיע על איך המזון ישפיע על גופנו… כאשר נרצה ללחלח את רקמות הגוף, נעדיף תזונה מבושלת, או מאודה, על פני אפויה, או מטוגנת. מרקים, דייסות ודגנים המבושלים עם מעט יותר מים מהמקובל יעשו טוב בעונה הזאת.

ויטמין D

מומלץ להפחית באכילת קרקרים, פריכיות, גרנולה ושאר מזונות יבשים. חשוב לא לשכוח את הדבר הפשוט ביותר: שתייה. הקפידו על מים חמימים, או בטמפרטורת החדר ונסו להימנע ממים קרים. לבסוף, חשוב לזכור את השמש. בחורף, אנחנו נחשפים פחות לשמש, מה שמוריד את רמות ויטמין D, החשוב למערכת החיסון ולמצב הרוח. כדי לקבל ויטמין D, כדאי לצאת החוצה לכ-15 דקות בכל יום ולחשוף את הזרועות והרגליים. אני ממליצה לנטול תוספי ויטמין D, במיוחד בגילאים מבוגרים.

הסתיו הוא הזדמנות להתכנס פנימה, לטפל בעצמנו ולבנות חוסן פנימי שילווה אותנו לאורך כל החורף.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי