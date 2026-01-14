לעשות טוב ולהשאיר חותם

הוא יועץ משכנתאות ופתרונות מימון. השליחות שלו היא לעזור למשפחות וליחידים לקבל את התנאים הטובים ביותר בבנקים. תמיד שמח לראות איך הלקוחות עוברים "מחוסר ידיעה מה ואיך לבקש מהבנקים, ועד לסיום התהליך וחתימות בבנק". האורח שלנו לשבת הוא דוד זפרני, מקצרין

קצת על עצמך

"דוד זפרני, נשוי באושר לבלהה, מורה ותיקה בבית הספר 'דרכי נועם', בקצרין. אבא לחמישה ילדים, שלושה נשואים, שישה נכדים מדהימים".

עיסוק

"יועץ משכנתאות ופתרונות מימון. השליחות שלי היא לעזור למשפחות וליחידים לקבל את התנאים הטובים ביותר בבנקים. מתמקד בבניית תמהילי משכנתא חכמים, השגת ריביות אופטימליות, מִחזורי משכנתאות ואיחוד הלוואות, שחוסכים ללקוחות מאות אלפי שקלים ומאפשרים להם לישון טוב בלילה.

"לאחר 35 שנות עבודה במלונאות, לימודי תואר ראשון במדעי המדינה ומשאבי אנוש, תואר שני במִנהל התמחות בביקורת, מִנהל בתי מלון ומִנהל עסקים, חישבתי מסלול מחדש והחלטתי להיות עצמאי בתחום ייעוץ המשכנתאות.

"זאת, לאחר התנדבות של מעל 10 שנים בארגון 'פעמונים', בליווי משפחות להתנהלות כלכלית נכונה. שם ראיתי את הקושי האמתי של המשפחות במשכנתאות. החלטתי ללמוד בצורה יסודית ולהתמקצע בזה ולהצטרף להתאחדות יועצי המשכנתאות. בארבע שנים האחרונות, ביצעתי את כל סוגי המשכנתאות ללקוחות ואני שמח לראות את התהליך שהלקוחות עוברים – מחוסר ידיעה מה ואיך לבקש מהבנקים, ועד לסיום התהליך וחתימות בבנק, בסופו של דבר, מפרגנים וממליצים לחברים ומשפחה לקחת אותי כיועץ.

"לאחרונה, פנה אליי לקוח שרכש בקבוצת רכישה בפתח תקווה ובבדיקה התגלה כי על אף ששילם שש שנים, יתרת הקרן שלו עלתה ב-126,000 ש"ח. בתמהיל נכון שבניתי לו נחסכו 606,000 ש"ח, לאורך חיי ההלוואה".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי ב'הדסה', ירושלים. ההורים גרו אז במושב אדרת. אחר כך, עברנו לירוחם. שם למדתי ביסודי. תיכון למדתי בכפר מימון. ספגתי שם שילוב של תורה ועבודה. בשירות הצבאי הייתי בנח"ל במושב יונתן, שם התחיל הרומן שלי עם הגולן".

מגורים

"גרים בקצרין 35 שנה ובכל טיול קצר בסביבה אני אומר שיש לנו זכות גדולה לחיות בחבל ארץ כזה מדהים".

איך נראה יום שישי שלך?

"אם לא נוסעים להתארח, עוזר בניקיון הבית ובהתארגנות לשבת, לומד פרשת השבוע. בקיץ, כשיום שישי ארוך, נוסעים לכנרת, לזמן איכות משפחתי".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"שולחן השבת אצלנו הוא מרכז הבית. תמיד יהיו חלות מיוחדות שהלל, הבת בכיתה י"ב, אופה, המון סלטים מגוונים של בלהה, דגים, מרק, בשרים ותוספות. מגוון וטעים במיוחד. אוהבים לשיר שירי שבת ולקנח בפרשת השבוע. מאוד כיף לנו לראות את כל הילדים והנכדים סביב שולחן השבת!".

זיכרון ילדות משבת

"אני זוכר את הרוגע של שבת, את המאכלים המיוחדים של אימא, ריח ניחוח החמין שמילא את הבית. באופן קבוע, הוריי אירחו בנות שירות לאומי שהפכו להיות חלק מהמשפחה".

מה הכי כייפי בשבת שלך?

"להיות עם המשפחה, בלי טלפונים, שרים זמירות שבת, שיחות שלא מספיקים במהלך השבוע, ביקור שכנים וחברים טובים וסעודות שבת משותפות".

עם מי היית רוצה לשבת בשולחן שבת?

"עם אחותי היקרה, חנה ביבי ז"ל, שנפטרה לפני תשע שנים מהמחלה. השאירה בעל וארבעה ילדים מקסימים. חנה הייתה אחות במחלקת הדיאליזה בתל השומר, הייתה הלב של המשפחה.

"אשת שיחה, כל אחד מהאחים מצא אצלה אוזן קשבת ולב פתוח. המפגשים אתה תמיד היו מיוחדים. היא ידעה להקשיב באמת, להאיר, לכוון וגם להצחיק ברגעים הנכונים.

"חנה חסרה לנו בכל אירוע ומפגש משפחתי. במיוחד ברגעים שבהם צריך את הקול המרגיע שלה.

"הייתה עבורנו לא רק אחות בגוף, אלא נשמה טובה שנותנת טיפים טובים לאורך כל הדרך".

מה עושה בשעות הפנאי?

"טיולים בסביבה, מאזין למוזיקה טובה, פודקסטים בתחומי נדל"ן ויהדות ואוהב לטפל בגינה".

איך השפיעה עליך המלחמה?

"כמו על כולם, טלטלה. הבן הגדול והחתנים היו בסבבי מילואים לתקופות ארוכות והצעיר התגייס וכרגע נמצא באמצע קורס קצינים. הרבה מחשבות על משמעות הבית העוגן שלנו. מצד שני, גם הרבה חיזוק, כשרואים איך עם ישראל מתאחד ברגעים אלה, יש לנו קהילה מדהימה אנשים מאוד עוזרים אחד לשני. זה נותן הרבה כוח".

מהו המוטו שלך בחיים?

"להיות אוזן קשבת משמעותית לזולת ולהשפיע במשפחה ובעבודה. לעשות טוב ולהשאיר חותם בסביבה שלי".

מהו החלום שלך?

"במישור הלאומי, לראות יותר אחדות בעם המדהים שלנו, גם לא בתקופות מלחמה. שהחלל רן גוילי יגיע בקרוב לקבר ישראל, שהחיילים יחזרו לביתם לשלום ורפואת הגוף והנפש לכל הפצועים.

"בעבודתי – להמשיך ללוות משפחות ברגעים המשמעותיים ביותר בחיים שלהם ולעזור להם להגיע לבית משלהם, בשקט ובביטחון במישור האישי – לראות את בני משפחתי בריאים ומאושרים".

מה אתה הכי אוהב בגולן?

"אנשים טובים מרוכזים בגולן, עם קצב חיים אחר. אוהב את המרחבים הירוקים, הנופים המדהימים, מסלולי הטיול בקרבה של כמה דקות מהבית וכמובן, את החום והחיבור שאדמת הבזלת מקרינה לנו".

מה אתה מאחל לעצמך?

"להמשיך בעשייה טובה, מתוך שמחה. בריאות, שלווה וחיבורים טובים עם אנשים טובים".