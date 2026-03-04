טיפולים ממוגנים

המכון האונקולוגי של "כללית" בקריית שמונה ממשיך להעניק טיפולים מצילי חיים ממרחב ממוגן

בתמונה: נרימן מוסטפא חוסיין, עם המטופל, רן אריה

המכון האונקולוגי של "כללית" בקריית שמונה ממשיך בפעילותו על מנת להבטיח רצף טיפולי למטופלי האזור. המכון, המהווה שלוחה של המערך האונקולוגי במרכז הרפואי "העמק", המנוהל על ידי פרופ' גיל בר סלע, פועל בימים אלו מתוך מרחב ממוגן ומאובזר.

במכון, ניתנים טיפולים אונקולוגיים הכוללים טיפולים כימותרפיים וטיפולים ביולוגיים, תוך הקפדה על הסטנדרטים הרפואיים, גם בתנאי חירום.

האחות האחראית במכון, נרימן מוסטפא חוסיין, מציינת: "המחויבות שלנו למטופלים היא מעל לכול, בייחוד בעת הזו.

המעבר למרחב הממוגן מאפשר לנו להמשיך ולהעניק את הטיפול המקצועי והאיכותי ביותר בסביבה בטוחה, תוך שמירה על נגישות השירות הרפואי עבור תושבי קריית שמונה והסביבה באזור. אנחנו כאן בשבילם, מחזקים ומטפלים".