אבל כבד בקצרין: רס"מ (במיל') אייל אוריאל ביאנקו נפל בדרום לבנון

אבל כבד ירד על קצרין עם היוודע דבר נפילתו של רס"מ (במיל') אייל אוריאל ביאנקו ז"ל, בן 30, שנהרג במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. ביאנקו נפל בהתהפכות רכב האמר צבאי, באירוע שבו נפצעו גם שלושה לוחמי מילואים נוספים

מאת: נועה פלח. צילום: אביחי רונאל

אבל כבד ירד על קצרין עם היוודע דבר נפילתו של רס"מ (במיל') אייל אוריאל ביאנקו ז"ל, בן 30, שנהרג במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. ביאנקו, תושב קצרין, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים קטנים. הוא שירת כנהג רכב כיבוי אש בעוצבת "ברק" (188) והיה בשירות מילואים ממושך מאז פרוץ המלחמה, מתוך תחושת שליחות עמוקה ונכונות להתייצב לכל משימה.

בני משפחתו וחבריו מתארים אדם ערכי, מסור, בעל לב רחב ואהבת אדם. חבריו ליחידה סיפרו כי היה "הרוח החיה של הפלוגה", מי שתמיד התנדב ראשון, נשא באחריות וידע גם לחזק את הסובבים אותו ברגעים הקשים.

הלווייתו התקיימה בבית העלמין בקצרין, בהשתתפות מאות מתושבי העיר, בני משפחה, חברים ולוחמים, שליוו אותו בדרכו האחרונה.

בקצרין מתקשים לעכל את הבשורה הקשה. מדובר באובדן נוסף לקהילה הקטנה והמחוברת, שבה כל נפילה מורגשת בעוצמה רבה. רק לאחרונה, חזר ביאנקו להתגורר בעיר עם משפחתו, מתוך רצון להשתקע בה ולבנות את ביתו כאן.

"והוא מלמעלה"

ראש מועצת קצרין, יהודה דואה, ספד לו בכאב: "בוקר נורא וקשה. אייל היה אדם טוב לב, עם חיוך שקט ורצון תמידי לעזור לאחרים. רק לאחרונה, כתב לי כמה הוא שמח לחזור לקצרין ולבנות כאן את ביתו. לב שנשבר למשפחה שלמה ולקהילה כולה.

"הבטחתי למשפחה שנעמוד לצדם ונלווה אותם. הילדים הקטנים שלו יגדלו עם סיפור של אבא גיבור – גיבור ישראל. קצרין מחבקת את המשפחה ולא תיתן להם לעמוד לבד".

גם בני משפחתו נשאו דברים נוגעים ללב. רעייתו ספדה לו ואמרה כי היה "אבא מדהים", והבטיחה לשמור על הילדים "מלמטה – והוא מלמעלה". אחיו תיאר אותו כמי שתמיד הסתער ראשון למשימות, גיבור שהעניק את כל כולו למדינה ולמשפחתו.

ביאנקו שיתף בעבר ברשתות החברתיות את געגועיו לילדיו ואת תקוותו לשוב אליהם בשלום, כאשר יצא שוב לשירות מילואים. מילים אלו מקבלות כעת משמעות מצמררת עבור בני משפחתו ועבור רבים מתושבי קצרין, שהכירו את האדם שמאחורי המדים.

נפילתו מצטרפת לשורת אבדות קשות במסגרת הלחימה בצפון, אך עבור תושבי קצרין, מדובר באובדן אישי וכואב במיוחד. העיר כולה מתכנסת סביב המשפחה, מחזקת ומלווה ומבקשת לשמר את זכרו של אייל כאדם של נתינה, אהבה ואחריות.

קצרין מרכינה ראש, אך גם מבטיחה לזכור את האיש, את האב ואת הלוחם שנענה לקריאה פעם אחר פעם ולא חזר.

