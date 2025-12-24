שותף לתנופה ולעשייה

יו"ר סיעת "הקצרינעים", שי בטלמן, הצטרף לקואליציה בראשותו של ראש המועצה, יהודה דואה. בטלמן אושר במליאה ומונה לסגן ראש המועצה בכפוף לאישור משרד הפנים. בהצלחה שי!

במליאת המועצה 355 אושר מינויו של חבר המועצה ויו"ר סיעת "הקצרינעים", שי בטלמן, כחבר קואליציה. בנוסף, אושר כסגן ראש המועצה המקומית קצרין, בכפוף לאישור משרד הפנים, זאת לאחר שסיכם על הצטרפותו לקואליציה הרחבה בהובלת ראש המועצה, יהודה דואה.

במסגרת תפקידו כחבר הנהלה, יתמקד בטלמן בחיזוק והמשך פיתוח תחומים מרכזיים בקצרין בירת הגולן, בין היתר בתחומי עולים וקליטה, תרבות וחינוך בלתי פורמלי וקידום יוזמות נוספות.

ראש המועצה, יהודה דואה: "אני מברך את שי בטלמן על מינויו לסגן ראש המועצה. הצטרפותו משקפת במדויק את הלך הרוח בקצרין, כל מי שרוצה להיות שותף לתנופה ולעשייה בקצרין, מתקבל בברכה ובהערכה גדולה. בטוחני כי שי יסייע בהרחבת יוזמות בתחומי קהילה, עולים, תרבות ועסקים. שי מביא אתו ניסיון מקצועי מצוין. אין לי ספק שהצטרפותו לקואליציה ולהנהלת המועצה תהווה תוספת איכותית".

סגן ראש המועצה, שי בטלמן: "אני מצטרף לתנופת העשייה בקצרין, מתוך רצון להרחיב ולחזק את מה שמתקיים כאן. בכוונתי להביא מניסיוני אישי והמקצועי לטובת קידום תושבים, עולים, עסקים מקומיים ויוזמות קהילתיות נוספות, לצד המשך שיתוף פעולה ושקיפות מלאה לטובת התושבות והתושבים. אני מודה לראש המועצה, יהודה דואה, על הפתיחות ושיתוף הפעולה בהובלת חזון ועשייה משמעותית לטובת כלל תושבות ותושבי קצרין".