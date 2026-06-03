שבוע של מצוינות, קהילה והוקרה לאנשי החינוך

שבוע החינוך בגולן חגיגה אזורית של למידה, קהילה, חדשנות והוקרה. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "השבוע הזה המחיש פעם נוספת את העוצמה של החינוך בגולן, את השותפות בין הרשויות, הקהילות והמשפחות"

אלפי ילדים, בני נוער, אנשי חינוך, הורים ותושבים לקחו חלק בשבוע החינוך של הגולן, שהתקיים בשבוע האחרון והפך לחגיגה אזורית של למידה, קהילה, חדשנות והוקרה. לאורך השבוע, התקיימו עשרות פעילויות, אירועים ומפגשים ברחבי הגולן, שהמחישו את עוצמתה של מערכת החינוך המקומית ואת החיבור העמוק בין החינוך, הקהילה והמרחב שבו אנו חיים.

שבוע החינוך נולד מתוך הרצון לעצור את שגרת היום-יום, להאיר את העשייה החינוכית הענפה המתקיימת לאורך כל השנה ולהוקיר את אנשי ונשות החינוך, המלווים את ילדי הגולן במסירות, במקצועיות ובמחויבות עמוקה לעתיד הדור הצעיר.

במהלך השבוע, התקיימו אירועי שיא מגוונים שחיברו בין תלמידים, צוותי חינוך, משפחות וקהילות. תלמידי שכבה ג' יצאו יחד ליום "שבילי הגולן" בפארק הירדן, שחיבר בין למידה, טבע והיכרות עם הסביבה. במקביל, נערכו פעילויות חברתיות וקהילתיות ביישובים, אירועים של תנועות הנוער ומפגש מרגש של אימהות מיוחדות, שהדגישו את מקומה המרכזי של הקהילה בתהליך החינוכי.

יום השיא למצוינות

אחד האירועים המרכזיים של השבוע היה יום השיא למצוינות, מייקרים ו- STEM, במסגרתו נפגשו למעלה מ-80 תלמידים ותלמידות מתכניות המצוינות והחדשנות של הגולן וקצרין. במהלך היום, פיתחו המשתתפים פתרונות יצירתיים לאתגרים מעולם בית הספר והחינוך, והציגו חשיבה חדשנית, עבודת צוות ויכולת מרשימה להוביל שינוי. האירוע המחיש את ההשקעה המתמשכת של הגולן בקידום מצוינות, יזמות וחדשנות בקרב הדור הצעיר.

שבוע החינוך כלל גם את יום הנבחרות האזורי, במסגרתו נפגשו תלמידים מתחומי השחמט, המקהלות והספורט וכן טורניר כדורגל לזכרו של אייל שיינס ז"ל, ששילב ערכים של ספורטיביות, זיכרון, שייכות וקהילה.

רגע מרגש נוסף נרשם בערב ההוקרה לצוותי החינוך של הגולן וקצרין. מאות אנשי ונשות חינוך התכנסו לערב שהוקדש כולו להבעת תודה והערכה למי שפועלים יום יום במסירות למען ילדי האזור. במהלך הערב, נהנו המשתתפים ממופע "שירסיפור" של הרב שי פירון ולי בירן, לצד רגעי הוקרה והערכה לצוותים החינוכיים ולכל מי שמוביל את מערכת החינוך המקומית.

גם מי שפועלים מאחורי הקלעים זכו להוקרה מיוחדת במסגרת השבוע. מנהלנים, מזכירות, שומרים ועובדי המעטפת קיבלו שי כהבעת תודה על תרומתם החשובה לפעילות השוטפת של מוסדות החינוך. בנוסף, האוטובוסים הצהובים של המועצה התקשטו במסרי הערכה ופרגון לצוותי החינוך ושלטי שבוע החינוך נתלו ברחבי הגולן וקצרין והפכו את המרחב כולו לשותף בחגיגת החינוך.

המנוע המרכזי לצמיחה

את השבוע חתם אירוע קהילתי חגיגי בחווה לחינוך חקלאי בגולן, אליו הגיעו משפחות, ילדים וצוותי חינוך מכל רחבי האזור. המשתתפים נהנו מתחנות פעילות, מפגשים עם בעלי חיים, סדנאות, סיורים בחווה ופעילויות משותפות עם שותפים רבים מהמרחב, באווירה שחיברה בין חינוך, טבע וקהילה.

שבוע החינוך שיקף את עוצמתה של מערכת החינוך בגולן, המלווה למעלה מ-5,800 ילדים ובני נוער, מפעילה עשרות מסגרות חינוך, תוכניות מצוינות, מרכזי פעילות, חוגים, תנועות נוער ומענים קהילתיים מגוונים.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, אמר: "שבוע החינוך הוא הזדמנות לעצור ולהוקיר את האנשים שעומדים במרכז המערכת: אנשי ונשות החינוך, צוותי בתי הספר, הגנים, המעונות החינוך החברתי-קהילתי וכל מי שפועל יום־יום למען ילדינו.

האנשים שיעשו את החינוך בגולן לעוד יותר מצוין. שבוע הזה המחיש פעם נוספת את העוצמה של החינוך בגולן, את השותפות בין הרשויות, הקהילות והמשפחות, ואת המחויבות המשותפת שלנו להמשיך להוביל חינוך ערכי, משמעותי ומצוין עבור דור העתיד."

שבוע החינוך 2026 הסתיים, אך העשייה החינוכית נמשכת בכל ימות השנה. מהגיל הרך ועד התיכון, מהכיתה ועד הקהילה, ממשיכים בגולן להשקיע בחינוך מתוך תפיסה ברורה: חינוך הוא המנוע המרכזי לצמיחה, למצוינות, לחוסן קהילתי ולעתידו של הגולן.