קיץ על השולחן

הקיץ הישראלי מביא אתו חום כבד שגורם לנו לחפש כל דרך אפשרית לצנן את הגוף. חם מאוד, האוויר לוהט והדבר היחיד שבאמת מתחשק זה ארטיק קפוא…

איך אפשר לעבור את החודשים הלוהטים של הקיץ בעזרת עקרונות התזונה הסינית?

במבט ראשון, קשה למצוא קשר בין המטבח הסיני המבוסס על מזון מבושל לבין המטבח הישראלי השופע ירקות ופירות טריים. איך אפשר לשלב בין העולמות? לאמץ את הגישה הסינית וליישם אותה על חומרי הגלם המקומיים והטריים שלנו!

המחשבה הראשונה שעולה בראש כשחושבים על "אוכל מקרר" היא סלט קר, או גלידה, אבל לפי הרפואה הסינית, "שוק" של קור לגוף יכול להזיק יותר מאשר להועיל. במקום זאת, הגישה הסינית מציעה לצנן את הגוף מבפנים בעזרת מזונות בעלי איכויות מקררות טבעיות.

קירור עדין מהטבע

על פי עקרונות הרפואה הסינית, לכל ירק יש השפעה אנרגטית ייחודית על הגוף. בקיץ, מומלץ להתמקד בירקות בעלי איכות "קרירה" או "ניטרלית", אשר מסייעים בצינון החום ובהזנת נוזלים. למשל, שעועית ירוקה ועדשים נחשבות למזון מקרר המזין את הגוף ומחזק את הצ'י (אנרגיית החיים) מבלי להכביד וגם ירקות נוספים כמו דלעת, קישוא ומלפפון, שנחשבים לבעלי איכות קרירה. הסינים ממליצים לצרוך את הקישוא והדלעת בהקפצה, או אידוי. בסין, נהוג "להקפיץ" גם את המלפפון, ואפילו "ליפה", שאצלנו תמצאו בחדר המקלחת ולא במטבח, אוכלים כאשר היא טרייה ומוקפצת קלות במחבת.

שיטות בישול אלו שומרות על איכותם הקרירה של הירקות וגם על הערכים התזונתיים שלהם, בניגוד לאפייה, או טיגון, המחממים את הירק ומשנים את השפעתו. גם אני לא מוותרת על סלט בקיץ, אבל אם כבר בוחרים לאכול ירקות חיים כדאי לשלב בהם גם מעט בצל סגול, או ירוק, שמאזנים את האיכות הקרירה של הירקות.

מזונות נוספים יהיו שעועית מַאש, אשר ידועה ביכולתה לטהר חום ורעלים מהגוף וגם גריסי פנינה נחשבים למזון קריר ומייבש, המסייע לפנות עודפי לחות מהגוף, ולכן מומלץ לשלב אותם במרקים, תבשילים קלים ואפילו בסלט – לאחר בישול כמובן. בקיץ, מומלץ להעדיף חלבונים קלים לעיכול, שלא מחממים את הגוף, כמו דגים, או טופו. מומלץ להפחית בצריכת בשר אדום שהוא מחמם מטבעו.

מה פחות כדאי?

ברפואה הסינית נמליץ להימנע ממזון מהיר שמנוני ומטוגן שדורש הרבה אנרגיה לעיכול. המבורגר למשל, שהוא גם בשר אדום, גם צלוי וגם עתיר בשמן ותבלינים – מומלץ פחות…

מה לגבי פירות? פירות הקיץ טעימים, מתוקים ומקררים, אבל כדאי לאכול במתינות, כיוון שהם עלולים לגרום לקירור קיצוני מדי של הגוף. משקאות מומלץ לשתות בטמפרטורה סבירה ולא עם קרח. תה ירוק ותה מנטה בטמפרטורת החדר הם דוגמאות מצוינות, שכן הם מקררים את הגוף מבפנים, מבלי לפגוע בעיכול.

מאחלת לכם הרבה בריאות וקיץ טעים ובריא, קרן מיכאלי