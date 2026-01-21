פרשת "בא" – גאולה שיוצאת מהבית

יציאת מצרים לא נולדה בהפגנות כיכר ובשרפת צמיגים. להפך: בשיא ההתרחשות, כשהמצרים חוטפים מכות על הראש, ההוראה לבני ישראל היא: "וְאַתֶּם לֹא תֵצְאוּ אִישׁ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ עַד בֹּקֶר"

אם הייתם שוכרים יועץ אסטרטגי למשה רבנו, רגע לפני יציאת מצרים, סביר להניח שהוא היה מציע תכנית פעולה גרנדיוזית: הפגנות המונים בכיכר תחריר של מצרים העתיקה, קמפיין שלטים מול ארמון פרעה, או לפחות אירוע השקה נוצץ ל"עם החדש" שקם לתחייה. ככה עושים מהפכות בהיסטוריה האנושית. יוצאים החוצה, צועקים, שורפים צמיגים, הופכים שולחנות.

אבל בפרשת השבוע, פרשת "בא", הקב"ה מציג תכנית עבודה הפוכה לחלוטין. ברגעי השיא, כשהמכות נוחתות על המצרים וההיסטוריה משנה את פניה, ההנחיה לעם ישראל היא מוזרה, כמעט אנטי-קליימקס: "מִשְׁכוּ וּקְחוּ לָכֶם צֹאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם". ההוראה היא להיכנס הביתה. לסגור את הדלת – "וְאַתֶּם לֹא תֵצְאוּ אִישׁ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ עַד בֹּקֶר". לא להתערבב בחוץ, אלא להתכנס פנימה.

למה? כי הגאולה היהודית לא מתחילה בכיכר העיר. היא מתחילה סביב שולחן האוכל המשפחתי.

מבחן התינוק הבוכה

יש סיפור חסידי מכונן על אדמו"ר הזקן, בעל התניא, שמעמיד את העיקרון הזה במבחן המציאות.

מסופר שבנו, רבי דובער (שלימים הפך לאדמו"ר האמצעי), היה יושב ולומד תורה בקומה התחתונה של הבית בדבקות עצומה, בריכוז עילאי, עד כדי כך שהיה מתנתק מהעולם הגשמי. באחד הימים, בנו התינוק שנם בעריסה לידו נפל ופרץ בבכי קורע לב. האב, שהיה שקוע בסוגיות עמוקות ברומו של עולם, לא שמע את בכי בנו כלל.

אביו, אדמו"ר הזקן, שישב ולמד בקומה העליונה, שמע את הבכי. הוא הפסיק את תלמודו, ירד במדרגות, הרים את התינוק, הרגיע אותו והשכיבו לישון. לאחר מכן, ניגש לבנו הלומד, נגע בכתפו ואמר לו משפט שצריך להדהד בכל בית יהודי: "לא זו הדרך. אם לומדים תורה ולא שומעים קול של תינוק בוכה – משהו בלימוד פגום".

הסיפור הזה הוא תמצית פרשת "בא". במצרים היו פירמידות ענק, תרבות של "חוץ", של אנדרטאות ומוות. היהדות באה לחדש שאת האלוקים לא מוצאים רק בהיכלות השיש, אלא ביכולת לשמוע את הצרכים של הילד שלך, בתוך הבית פנימה. החסידות מלמדת אותנו שהניתוק מהסביבה הקרובה בשם אידאלים גדולים – הוא לא קדושה, הוא אטימות.

הבית כמבצר חינוכי

הרב שמשון רפאל הירש, מגדולי הוגי הדעות במאה ה-19, עומד על נקודה מרתקת בפסוקי הפרשה. התורה מצווה על קרבן הפסח: "שֶׂה לְבֵית אָבֹת, שֶׂה לַבָּיִת". הרב הירש מסביר שהמילה "בית" בתורה היא לא רק מבנה של ארבעה קירות וגג רעפים. הבית הוא המוסד הלאומי החשוב ביותר.

בזמן שהמצרים סגדו למדינה ולפרעה, עם ישראל התבקש לקדש את הבית. הדם שנמרח על המשקוף ועל שתי המזוזות סימן את הגבול: בחוץ שולט המוות, הכאוס, הפוליטיקה והרעש. בפנים – שולטים החיים, החינוך והערכים.

אנחנו חיים בעידן של מיקור חוץ (Outsourcing). אנחנו רגילים להאציל סמכויות: יש קבלן לפינוי אשפה, יש חברה לניהול מתנ"סים ויש מורים בבית הספר שאחראים על החינוך. כאן מגיעה פרשת "בא" ונותנת לנו, ההורים, סטירה מעוררת. המצווה המרכזית של ליל הסדר, הלילה שבו נולדנו כעם, היא "וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ". לא "והגיד המורה לבנך", וגם לא "והגיד רב המועצה לבנך".

הרב יונתן זקס זצ"ל נהג לומר שהעם היהודי הוא העם היחיד בהיסטוריה שבו המצווה הדתית העליונה היא חינוך. הוא ציין שתרבויות אימפריאליות, כמו יוון ורומא, ראו בילדוּת שלב חולף ומעיק, בדרך לבגרות. לעומת זאת, אצלנו הילד הוא המרכז. בליל הסדר, החכמים הגדולים ביותר יושבים ומחכים שהילד ישאל "מה נשתנה". כל המערכת הגדולה הזו שנקראת "יהדות" תלויה בשאלה אחת: האם הצלחנו להעביר את זה הלאה בתוך הבית?

פרידה מהֵבונה הגדול

השבוע ליוונו למנוחות את סמי בר לב ז"ל, ראש העיר המיתולוגי של קצרין. סמי היה איש של חזון ומעשה, "אבי העיר" במובן הכי עמוק של המילה. הוא בנה את קצרין מאבן ובזלת, סלל כבישים, הקים מוסדות ודאג שלכולנו יהיה כאן בית פיזי, חזק ויציב.

אבל סמי, בחוכמתו, ידע שאבנים לבדן לא בונות עיר. פרידתו מאתנו בדיוק בשבוע שבו קוראים את פרשת "בא" היא סמלית. סמי בנה לנו את ה"מסגרת" – את הבתים היפים והקהילה הפורחת. הצוואה הלא-כתובה שהוא משאיר לנו, המתחברת לציווי האלוקי בפרשה, היא למלא את הבתים האלו בתוכן. הוא דאג למבנה ועכשיו, התפקיד שלנו הוא לדאוג למהות.

הכבוד הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות לזכרו הוא לקחת אחריות על מה שקורה בתוך ארבעת הקירות שסמי עמל לבנות. למלא אותם בחינוך, בערכים, במסורת ובחום משפחתי.

"וּלְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָיָה אוֹר בְּמוֹשְׁבֹתָם" – האור הזה תלוי בנו.

שבת שלום, גיא אדרי