עולים לקצרין

מפגש ראשון של פרויקט אימוץ תלמידי חו"ל ממכינת קשת על ידי קהילת דוברי האנגלית בקצרין

מאת: שפרה בירנבוים

מכינת קשת היא תכנית לבני חו"ל. שלושה עשר תלמידים מארצות דוברות אנגלית הגיעו לשנת לימודים – לימוד עברית ולימודי קודש. יחד עם זאת, חשוב להם להשתלב בארץ, ללמוד על המרקם האנושי כאן, להכיר את הארץ דרך הרגליים ולהיות חלק מהישראליוּת. הרב ארז לוי מוביל את הקבוצה כבר שנים רבות, אבל לראשונה השנה, נוצר הקשר עם קצרין.

השנה, קהילת דוברי האנגלית בקצרין מאמצת את הבחורים. לכל בחור הוצמדה משפחה דוברת אנגלית. המשפחות ביחד עם הבחורים יוצאים לפעילויות שונות. למשל, טיול ביום ראשון הקרוב, בגליל ובגולן, כדי להכיר את האזור בו הם יחיו בשנה הקרובה, עד לגיוס לצה"ל. הקשר עם המשפחות ימשיך גם בזמן השירות בצבא, כיוון שהם מתגייסים כחיילים בודדים.

אימוץ הבחורים יבוא לידי ביטוי בעיקר בשבתות, בהן הבחורים יתארחו בקצרין וביחד עם המשפחות המאמצות יתארחו לסעודה משותפת בליל שבת במרכז "שיאון" ובמשפחות בשאר השבת. חשוב שלכל אחד יהיה מקום בלב, הרגשת בית חם, תמיכה בעת קושי וקשר מתחזק לגולן.

הקשר עם קהילת קצרין, בירת הגולן

בקצרין, הולכת וגדלה קהילת דוברי האנגלית. זוהי קהילה חמה ומגובשת. המשפחות דוברות האנגלית מחפשות כל דרך לתרום למדינה ולראשונה, הקימו פרויקט מתאים לקהילה הזו. מרכזת הפרויקט, אמונה סקודניק, רואה בכך שלב חשוב בהשתלבות של המשפחות, שהופכות לתורמות ובכך מעלות את תחושת ההשתייכות שלהן לכאן. משפחה אחת, שהגיעה רק לפני שלושה שבועות לקצרין, כבר נרתמה לפרויקט.

במרכז "שיאון", נערך המפגש הראשון, כבר למחרת הגעתם לארץ של הבנים. הבנים היו נרגשים מאוד, לחלקם זו הפעם הראשונה או השנייה בארץ. זו הייתה חוויה ציונית וערכית ממדרגה ראשונה. עם ישראל במיטבו, הן תחושת שליחות גבוהה והן תקווה בלב.