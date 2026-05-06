מתירנות – כן. מתירנות יתר – לא

הרצון להיות הורים "טובים", רגישים ומכילים, הופך לא פעם לחשש עמוק מפני פגיעה בילד, חשש שמקורו בין היתר בתפיסות פסיכולוגיות מודרניות

בשנים האחרונות, נדמה שהמטוטלת ההורית נעה מקצה אחד לקצה אחר. אם בעבר, גישת הסמכות הייתה נוקשה ולעתים אף מרתיעה, הרי שכיום, רבים מאתנו נוטים להסס, להימנע מהצבת גבולות ברורים ולעתים, גם לפקפק בעצמנו, אפילו כשאנו יודעים שאנו פועלים נכון. הרצון להיות הורים "טובים", רגישים ומכילים, הופך לא פעם לחשש עמוק מפני פגיעה בילד. חשש זה מקורו, בין היתר, בתפיסות פסיכולוגיות מודרניות ובהשפעות של הוגים כמו זיגמונד פרויד, שהדגישו את חשיבות הילדות בעיצוב האישיות הבוגרת. בין רגישות לבין ויתור על סמכות, יש הבדל מהותי ולעתים, נדמה כי מתוך הרצון להימנע מנוקשות, עברנו למקום של היסוס, שמחליש אותנו כהורים ופוגע בילדים.

מתירנות בריאה היא הכרה בכך שילדים הם בני אדם שלמים, עם רגשות, מחשבות ורצונות והם זכאים להביע את עצמם ולהישמע. כל עוד ההתנהגות שלהם נשארת במסגרת כללי החיים החברתיים והמשפחתיים, יש מקום להקשבה, לגמישות ולשיח. אולם מתירנות יתר היא מצב שבו מתוך פחד לאבד את אהבת הילד, ההורה מוותר על תפקידו. כאשר מאפשרים חוצפה, דחיית סמכות, או התנהגות שאינה מקובלת, לא נוצרת קרבה, אלא בלבול. הילד אינו מרגיש חופש, אלא חוסר יציבות ולעתים,, מגיב בדרישות הולכות וגוברות ובתחושת זכאות שאינה מותאמת למציאות.

גבולות ברורים

הורים רבים חוששים מתסכול, בכי, או כעס של הילד, אך חשוב להבין שאהבה הורית אינה תלויה בהסכמה מתמדת. ילד לא חייב לקבל באהבה כל דרישה חינוכית ולעתים, אף יביע התנגדות עזה. זה טבעי, זה צפוי, וזה חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. כאשר הורה נבהל מהתגובות הללו ומוותר, הילד לומד שהרגש שלו מנהל את המציאות. הפחד לאבד את אהבת הילד הוא אחד הגורמים המרכזיים להתנהלות זו, משום שלמד שזה עובד.

גבולות ברורים, עקביים ומוסברים הם שמעניקים לילד תחושת ביטחון. הם מלמדים אותו מה נכון ומה לא, מה מותר ומה אסור ואיך להתנהל בתוך מסגרת משפחתית וחברתית. הגבלות צריכות להיות שקולות, רגועות ובעלות ערך חינוכי. יש צורך בעקביות ובהבנה של המטרה. התנגדות של ילד לגבולות אינה עדות לכישלון, אלא חלק מתהליך. הורות מיטיבה משלבת בין חום לבין הנהגה, בין הקשבה לבין גבולות, בין אמפתיה לבין הכוונה ברורה. הורות יכולה וצריכה להישען על הבנה וכלים.

מחויבות חינוכית

חשוב לזכור שכאשר ילד מתנהג באופן שאינו תואם את המצופה, הכלים לשינוי נמצאים אצל ההורים. הגדרה ברורה של התנהגות רצויה ובלתי רצויה, תגובה עקבית וסבלנות לתהליך הם הבסיס לשינוי. התנהגות שאינה נסבלת מחייבת תגובה ברורה ואחראית, לא מתוך כעס, אלא מתוך מחויבות חינוכית. ההורה הוא בן ברית של הילד לא במילוי כל רצון, אלא בסיוע לו ללמוד לשלוט בעצמו, לדחות סיפוקים ולהשתלב בעולם.

המציאות המורכבת של ימינו מציבה בפני הורים אתגרים רבים ורבים מוצאים את עצמם נעים בין רצון להיות רגישים לבין הצורך להציב גבולות. דווקא במצבים כאלה, חשוב לזכור שאין צורך להתמודד לבד. הדרכת הורים מקצועית יכולה לסייע להבין את שורש הקושי, לבנות כלים מותאמים וללוות תהליך שמוביל לשינוי אמתי בבית. פנייה להדרכה אינה סימן לכישלון, אלא ביטוי לאחריות הורית, לבחירה לפעול מתוך מודעות ולא מתוך בלבול. ילדים זקוקים להורים שיודעים להוביל אותם בביטחון ובבהירות.