מעצבים את המחר

במסגרת אירועי שבוע החינוך של הגולן, התקיים יום שיא ייחודי ומרגש במרכז ליזמות וחדשנות בגולן. תלמידי הגולן ממציאים את בית הספר של העתיד

במסגרת שבוע החינוך בגולן 2026, הפך המרכז ליזמות וחדשנות בגולן לחממת סטארט-אפים תוססת. כ-100 תלמידות ותלמידי חטיבות הביניים, מכלל חטיבות הביניים בגולן, חברי נבחרות מייקרס ו-STEM, התכנסו ליום שיא יזמי, פורץ דרך, במטרה לפצח את אתגר עיצוב בתי הספר של המחר.

האירוע הפגיש תלמידים מכל רחבי הגולן ליום שכולו יזמות, טכנולוגיה וחשיבה מחוץ לקופסה. באירוע השתתפו תלמידות ותלמידים מחטיבות הביניים: "גולן", "מצפה גולן", תלמוד תורה גולני, "מעלות הגולן", "דמוקרטי כנף", "אביטל", הישיבה התיכונית חיספין (חט"ב) ו"גמלא" קצרין, ביחד עם מנטורים מהתעשייה ואנשי חינוך מובילים.

האתגר: התלמידים מעצבים את העתיד

ביום למידה אינטנסיבי, קיבלו התלמידים אתגר מרתק וממשי – "מעצבים היום את בית הספר של המחר." במקום שהמבוגרים יחליטו עבורם, ניתנה לדור הצעיר ההזדמנות לקחת אחריות ולתכנן את סביבת הלמידה האידאלית עבורם.

כדי למקד את החשיבה, האתגר חולק לחמישה תחומי מפתח בוערים מחיי היום-יום של התלמידים:

אלטרנטיבות ללמידה בשעת חירום.

פיתוח פתרונות יעילים לשימוש במכשירים ניידים בתוך הכיתה (WIN WIN).

דיווח ומניעת אלימות.

פיתוח לוקר, או ספרייה חכמה.

עיצוב כיתה חדשנית ואפקטיבית שמתאימה ללמידה של המאה ה-21.

מחדר הכיתה ל"אקו-סיסטם" של יזמים

היום נפתח בהתכנסות ופתיחת האירוע עם הרצאה, בה הוצג האתגר ונִתנו כלים מעולם היזמות. לאחר מכן, הוזנקו התלמידים לעבודה על המיזמים בקבוצות. כמו בחברות ההיי-טק המובילות, התלמידים לוו על ידי מנטורים מקצועיים.

כדי להפוך את הרעיונות למיזמים ברי-קיימא, עבדו התלמידים על פי מודל ה-Lean Canvas, אותו למדו בתחילת היום ובמהלכו – מודל עסקי ויזואלי המסייע ליזמים בעולם האמיתי. דרך המודל, הם חקרו ואפיינו את הצורך עליו הם עונים, הגדירו את קהלי היעד, גיבשו רעיונות ופתרונות, ביצעו חקר שוק ותכננו כיצד המיזם שלהם יגיע לכמה שיותר משתמשים.

לרשות התלמידים עמדו הכלים המתקדמים ביותר: הם נעזרו בכלי בינה מלאכותית, עבדו במרץ בכיתת המייקרס והשתמשו במתחם ה-DIY, כדי להפיח חיים ברעיונות שלהם. במהלך היום, התלמידים התאמנו על עמידה והצגה מול קהל וקיבלו טיפים של מקצוענים.

רגע השיא: תערוכת המיזמים

לאחר יום ארוך ומלא בעשייה ופינוקים, נפתחה תערוכה חגיגית ומרשימה. כמו בעולם הסטארטאפ, התלמידים עמדו בדוכנים שהקימו והציגו את המצגות והמודלים שלהם בפני קהל רחב של הורים, מורים ואורחים מקהילת הגולן.

הדוכנים המרשימים והפתרונות המקוריים המחישו את היכולת של בני הנוער לזהות בעיות, לחשוב מחוץ לקופסה ולהציע רעיונות שישפיעו על בית הספר של העתיד. תוצרי יום השיא הוכיחו כי כאשר נותנים לבני הנוער את הכלים, האמון והבמה – השמים הם הגבול. דור העתיד של הגולן לא רק מוכן לאתגרי המחר, אלא הוא זה שמעצב אותם, כבר היום.

תודה לכל התלמידים והתלמידות, למנטורים, לעמותת "רוח הגולן", למרכז ליזמות וחדשנות, ל"קדימה מדע", לצוותי בתי הספר, למועצה האזורית גולן ולכל השותפות והשותפים לעשייה החינוכית. תודה מיוחדת לקק"ל, יחד אנחנו ממשיכים לטפח את דור העתיד של החדשנות, המדע והטכנולוגיה.