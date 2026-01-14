מנהיגות נשית צומחת בשטח

בשבוע האחרון, נערך טקס חלוקת חולצות מרגש, במסגרתו קיבלו בנות מצפה איתמר את חולצות החווה

טקס חלוקת החולצות התקיים בחוות היישום וההכשרה באבנ"י אית"ן, המנוהלת על ידי היחידה לחקלאות וחדשנות, ב"מכון שמיר למחקר". קבלת החולצות מסמלת את השתלבותן המלאה של הבנות בפעילות החווה. הבנות מכירות לעומק את החווה ואת המחקרים המתבצעים בה, פועלות על פי פרוטוקולי הגידול והטיפול בירקות, שולטות במיומנויות ההדליה, הקטיף, המיון והאריזה ומהוות נדבך חשוב ומשמעותי בצוות החווה.

מצפה איתמר, מבית "השומר החדש", הוא שותף משמעותי לתהליך החינוכי והערכי, המחבר בין עשייה חקלאית, אחריות אישית ועבודת צוות.

אנו מאחלים להן המשך שנת עבודה חקלאית פורייה, לצד תהליך אישי וקבוצתי משמעותי, מלמד ומקדם.