"מחלת כליות כרונית בלתי מאובחנת היא הרוצח השקט"

ד"ר נאיף חבשי, מומחה בנפרולוגיה ב"כללית" מחוז צפון, הציג מחקר פורץ דרך בכנס בין-לאומי

בכנס רפואי בין-לאומי, שנערך לאחרונה בחו"ל, הציג ד"ר נאיף חבשי, מומחה בנפרולוגיה, מחקר חדשני ומדאיג בנושא ההשלכות הקליניות של מחלת כליות כרונית בלתי מאובחנת, מחלה שמכונה "הרוצח השקט".

מחלת כליות כרונית היא אחת המחלות השכיחות בעולם, אך ברוב המקרים היא מתגלה בשלב מאוחר, כאשר כבר נגרם נזק משמעותי לכליות ולעתים גם למערכות נוספות בגוף. מצב זה מוביל לסיבוכים חמורים, עלייה בתחלואה ובתמותה והוצאות גבוהות למערכת הבריאות.

במחקר, שהתבסס על מסד נתונים רחב, בין השנים 2008-2023, נבחנו אלפי מטופלים שאובחנו עם מחלת כליות כרונית, לעומת מטופלים שלא אובחנו כלל. הממצאים היו חד-משמעיים: 56% מהמטופלים סבלו מהמחלה מבלי שאובחנו והסיכון לתמותה בשנה הראשונה היה גבוה פי שלושה בקרב הלא-מאובחנים בהשוואה למאובחנים.

עוד נמצא כי למרות היתרונות המוכחים של תרופות שמפחיתות את הסיכון להחמרת המחלה ולסיבוכים קרדיו־וסקולריים, השימוש בהן בקרב מטופלים אלה עדיין נמוך מאוד. נתון זה ממחיש את הפער בין הידע הקיים לבין היישום בשטח ומעלה שאלות על הצורך בהנגשת הטיפול והגברת המודעות בקרב רופאים ומטופלים.

ד"ר חבשי מסביר: "מחלת כליות כרונית בלתי מאובחנת היא סיכון ממשי לבריאות הציבור. אבחון מוקדם והתערבות טיפולית בזמן יכולים לשנות את התמונה ולהציל חיים. אנו ממליצים להגביר את המודעות בקרב רופאים ומטופלים לחשיבות הסקר, האבחון המוקדם ושימוש בטיפולים המודרניים שמונעים את התקדמות המחלה".

המשמעות למערכת הבריאות בישראל היא קריטית: העלאת שיעור האבחון המוקדם יכולה להפחית סיבוכים, למנוע אשפוזים ולהקטין את העלויות הכרוכות בטיפול במחלות מתקדמות. מעבר לכך, מדובר בשיפור איכות החיים של המטופלים והפחתת הסיכון לתמותה.

המחקר של ד"ר חבשי זכה להתעניינות רבה בקרב משתתפי הכנס והדגיש את הצורך הדחוף בשינוי גישה ובקידום של מדיניות בריאות, שמעמידה את האבחון המוקדם במרכז.