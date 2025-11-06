חיפוש

"מגנוליות מפלדה" – כוחן של נשים, של קהילה ושל תקווה

ההצגה "מגנוליות מפלדה" עלתה השבוע על בימת מתנ"ס קצרין. הומור דק ורגעים אנושיים נוגעים. נחמת הביחד

השבוע, עלתה על במת מתנ"ס קצרין ההצגה "מגנוליות מפלדה" – הפקה מרגשת ומלאת חיים של קבוצת התאטרון המקומית. זהו סיפור על נשים חזקות, על חברות, על כאב ובעיקר על הכוח להמשיך ולצמוח גם כשנדמה שהלב נשבר.

ההצגה, המשלבת הומור דק ורגעים אנושיים נוגעים, נולדה דווקא מתוך תקופה קשה: ימי המלחמה, כשעננה שחורה כיסתה את חיינו. אז, כשהעולם כולו רעד, מצאו חברות קבוצת התאטרון את הנחמה במפגש, ביצירה ובכוחו המרפא של הביחד.

על הבמה הפגינו השחקניות כישרון, נוכחות ורגישות יוצאת דופן. כל אחת מהן הצליחה לגלם דמות עמוקה ונוגעת, לחשוף את הצדדים השבירים והחזקים שבה, ולגעת בלב הצופים. המשחק המדויק, הכימיה ביניהן והאמת האנושית שנשזרה בכל סצנה הפכו את הערב לחוויה תאטרונית עוצמתית ומרגשת.

יש לתאטרון כוח נדיר – להחלים לבבות. כשמדובר בתאטרון קהילתי, הכוח הזה מתרחב: הוא מאחה קצוות, יוצר חיבורים ומזכיר לכולנו שתקווה נולדת כשאנחנו יחד.

בסיום הערב, כשהקהל מחא כפיים בעיניים דומעות, היה ברור ש"מגנוליות מפלדה" היא הרבה מעבר להצגה – היא מסע של אמונה, אהבה ועמידה איתנה מול החיים.

  • גילגולה של אבן

    בזמן שהגולן היה סורי, חמדו תושביו אבנים עתיקות, במיוחד המעוטרות שבהן ושילבו אותן בבנייה של…

  • עיר של יהודים

    מול רמת מגשימים, כ-15 ק"מ מזרחית לגבול הסורי, שכנה ה"עיר של יהודים" – נווה. בתלמוד…

  • הקסם של "קלרה"

     את "קלרה", מסעדה איטלקית משפחתית קסומה, חלבית וכשרה למהדרין, הקים אורי אזולאי, בא.ת. קצרין, בשביל…

