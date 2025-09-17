לעצור את מעגל החוצפה

"חוצפה" היא מילה עברית (במקורה מארמית) שמתארת התנהגות שנחשבת לחריגה מנורמות של כבוד, נימוס, או היררכיה. לרוב, היא מתפרשת כגסות רוח, התנהגות בוטה, או חוסר מורא כלפי סמכות, כללים או מוסכמות חברתיות

"את לא תגידי לי מה לעשות!" – כמעט כל הורה או מורה מכיר את הרגע שבו הילד מתפרץ בחוצפה. זהו רגע לא נעים: אנחנו נעלבים, מתעצבנים ולעתים, גם מגיבים בעצבים. חוצפה היא סימן לכך שהילד בודק גבולות, מחפש עצמאות, או פשוט מתקשה לווסת רגשות.

בכיתה ו' בתל אביב, למשל, תלמיד קטע את המורה בצעקות מול כולם. המורה בחרה שלא להגיב באותו רגע, אלא לשוחח אתו בצד, אחרי השיעור. היא הסבירה לו: "כשאתה צועק, זה מביך אותי מול הכיתה ואני לא מצליחה להקשיב למה שאתה באמת רוצה לומר". הילד הופתע לגלות שהמורה נפגעה ושיש דרך אחרת להשמיע את קולו. חוצפה היא פגיעה בכבוד הזולת – דיבור מזלזל, הקטנה, או חוסר נימוס.

גם בבית זה קורה. הורה סיפר שבתו, תלמידת תיכון, הטיחה בו: "למה תמיד אתם מחליטים עליי?". במקום להתפרץ, ההורים החליטו לקבוע אתה שעת לימודים קבועה, שבה היא שולטת באיך ומה לומדים. השיח הפך מעימות מתמשך להסכם חדש, שבו היא מרגישה חלק מהחלטות. שהרי חוצפה מתפרשת גם ככניסה למרחב אישי, או חציית קווים אדומים חברתיים.

הזדמנות חינוכית

לדברי הפסיכולוגית החינוכית מיכל דליות, "חוצפה היא לא בהכרח חטא מוסרי אלא הזדמנות חינוכית. ילד צריך לדעת שמותר לו לכעוס ולחלוק, אבל הדרך שבה הוא עושה זאת חייבת להיות מכבדת".

אז מה עושים? קודם כול, לא מגיבים באותו מטבע. שהרי מי שמביע ביטחון עצמי מוגזם, עד כדי זלזול בסביבה, זו חוצפה ולנו חשוב להיות מודל התנהגותי. כשילד מתחצף, חשוב לשדר שאנחנו רואים אותו, אבל לא מקבלים את סגנון הדיבור. אפשר לומר: "אני מוכן להקשיב כשנדבר בכבוד". חשוב גם לשמור על עקביות: אם החלטנו שחוצפה לא עוברת, אסור להתעלם ממנה בפעם אחרת.

לא פחות חשוב: לחפש הזדמנויות לחזק את הילד דווקא כשהוא מתנהל יפה. משפט פשוט כמו "אהבתי איך הסברת לי את מה שהפריע לך, בלי לצעוק" מלמד אותו שהדרך משתלמת יותר מההתפרצות. בסופו של דבר, חוצפה היא לא רק מבחן לילד, אלא גם לנו. האם נצליח להראות לו שאפשר להביע דעה, גם כשהיא שונה, בלי לפגוע באחר? התשובה, כמו תמיד בחינוך, מתחילה מהדוגמה שאנחנו נותנים.