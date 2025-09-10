חיפוש

לא חייבים חדש מהראש עד הרגל – מספיק פריט אחד

החופש הגדול הסתיים, שנת הלימודים כבר כאן וכולנו עדיין עם שאריות של ריח ים, גלידה בטעמים חדשים וחיוך של חופשה. אבל יחד עם החוויות הגיע גם מחיר – תרתי משמע

מאת: רו״ח רונית סימני

בחופש הגדול יצאנו לטיולים משפחתיים, ימי כיף, ארוחות בחוץ – והכיס מרגיש את זה היטב. בלי נשימה אחת באמצע, נחתו עלינו הקניות לבית הספר: ילקוטים, קלמרים, מחברות, נעליים ובדיוק כשחשבנו "טוב, סיימנו עם זה" – החגים כבר מעבר לפינה.

עכשיו, תוסיפו גם את הרצון לשמח את הילדים במשהו חדש לחג ותקבלו הוצאה נוספת. פה חשוב לעצור רגע ולחשוב: האם באמת חייבים לחדש את כל הארון? האמת היא שלא.

ילדים לא צריכים מערכת ביגוד חדשה בכל חג. מספיק פריט אחד קטן, שמרגיש להם חגיגי – חולצה מיוחדת, נעליים חדשות, או אפילו אקססורי קטן שייתן להם תחושת "חדש". זה לא פחות מרגש וגם נותן להם מסר חשוב: חידוש לא חייב להיות כולל, הוא יכול להיות ממוקד, מדוד וחכם.

מעבר לחיסכון בכיס, זו גם הזדמנות ללמד את הילדים שיעור חשוב על צרכנות נבונה. להראות להם שאנחנו בוחרים מה לחדש ולא רצים אחרי כל גחמה. להדגיש שהשמחה של החג לא נמדדת בכמות הבגדים בארון, אלא בתחושת הביחד, באווירה ובערכים שאנחנו יוצקים אל תוך הרגעים המשפחתיים.

ילדים לא יזכרו איזה חולצה קנו להם לחג, אבל הם תמיד יזכרו את הצחוק סביב השולחן.

