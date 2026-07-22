כפר קצרין

אחרי מהלך אסטרטגי והשקעה של למעלה מ-40 מיליון שקלים: "כפר קצרין" נחנך מחדש והופך לאחד ממוקדי התיירות, המורשת והתרבות המובילים בישראל. ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "כפר קצרין העתיקה עומד בשורה אחת עם אתרי התיירות הטובים ביותר בישראל"

משרד התיירות, משרד התרבות והספורט, משרד המורשת, הקרן הקיימת לישראל, מפעל הפיס, רשות מקרקעי ישראל, הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, רשות העתיקות, החברה הממשלתית לתיירות והמועצה המקומית קצרין חנכו בשבוע שעבר את "כפר קצרין" המחודש. זהו פרויקט לאומי רחב היקף, שנועד להפוך את האתר לאחד ממוקדי התיירות, המורשת והתרבות המשמעותיים בישראל.

טקס החנוכה התקיים במעמד ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, מנכ"ל משרד המורשת, איתי גרניק, יו"ר הקרן הקיימת לישראל, אייל אוסטרינסקי, נציגי משרדי הממשלה, מפעל הפיס, קק"ל, הגופים השותפים ואורחים נוספים. את מהלך הטקס ברמה האמנותית ליווה הזמר בני ברדא, תושב קצרין, אשר ביצע בין היתר את המנון קצרין, שכתב בעבר אהוד מנור.

במסגרת המהלך, שהושלם בהשקעה של למעלה מ-40 מיליון שקלים, הפך "כפר קצרין" למתחם תיירות, מורשת ותרבות חדשני, המשלב בין ההיסטוריה של היישוב היהודי הקדום לבין חוויית ביקור מודרנית ואטרקטיבית.

מכלול תיירותי שלם

הפרויקט כולל מתחם גלמפינג יוקרתי עם כ-400 מקומות לינה, אמפיתאטרון לאירועי תרבות ומופעים, בריכות שכשוך, מתחמי פעילות אינטראקטיביים, מערכות מולטימדיה מתקדמות, עבודות שימור ושחזור של מבני הכפר ההיסטוריים, המשך פיתוח והנגשה של בית הכנסת העתיק, טיילות, פיתוח סביבתי, שבילי טיול ומרחבי שהייה. כל זה, במטרה לאפשר למבקרים ליהנות מחוויית תיירות מלאה המשלבת מורשת, טבע, תרבות, פנאי ולינה במקום אחד.

הפרויקט מהווה חלק ממהלך רחב לחיזוק מעמדה של קצרין כבירת הגולן ולפיתוח התיירות בצפון, תוך הארכת משך השהייה של מבקרים באזור, עידוד הכלכלה המקומית וחיזוק מוקדי התרבות, המורשת והתיירות של מדינת ישראל.

מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב: "הפרויקטים בקצרין הם דוגמה למדיניות ארוכת טווח של משרד התיירות. אנחנו מלווים רשויות מקומיות משלב התכנון ועד הביצוע ופועלים ליצירת מכלולים תיירותיים שלמים, המשלבים אתרי מורשת, תשתיות לינה, טבע ופנאי. החלטת הממשלה שאושרה לאחרונה תאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את תנופת הפיתוח באזור ולהפוך את קצרין והגולן לאחד ממוקדי התיירות המשמעותיים בישראל, באמצעות עידוד תעסוקה ויזמות וייצור בסיס לצמיחה של תיירות הפנים והתיירות הנכנסת בשנים הקרובות".

בשורה הראשונה

יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי: "כפר קצרין המחודש הוא פרויקט אסטרטגי שמהווה ביטוי לחיבור בין מורשת, ציונות, סביבה ופיתוח אזורי ועוגן תיירותי וכלכלי עבור המועצה והאזור. קק"ל מחויבת לפיתוח קצרין והגולן ופיתוח הכפר הוא חלק מסדרת פרויקטים בסך של כ-60 מיליון ש"ח, שמקדמת קק"ל בקצרין וכ-130 מיליון ש"ח שמקדמת קק"ל בגולן כולו".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "מדובר ביום מיוחד לקצרין ולצפון כולו. הוכחנו שאפשר לקחת נכס מורשת בן 1,600 שנה ולצד שימור קפדני, להפוך אותו לעוגן תיירותי וכלכלי עצום, שימשוך עשרות אלפי מבקרים בשנה. ההשקעה האדירה של 30 מיליון שקלים, יחד עם השותפים שלנו במשרדי הממשלה, הפיס וקק"ל, מציבה את כפר קצרין בשורה הראשונה של אתרי התיירות בישראל. קצרין ממשיכה לצמוח, להתחדש ולהוביל. נמשיך להשקיע ולקדם את התיירות בקצרין ובגולן".