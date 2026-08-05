חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

כמה שווה שעת עבודה?

מודעה קטנה במייל של המושב על ניקוי המועדון, שלחה אותי לשיחה מפתיעה עם המתבגרים – על הערך שלנו, על כסף, ועל היכולת להגיד "לא"

לפני כמה ימים, התפרסמה במייל של המושב הודעה קצרה: מחפשים מישהו שינקה את מועדון המושב.

לא חלפה דקה מאז שקראתי אותה וכבר התקשרתי לבן המתבגר שלי. מודה, רציתי להיות זריזה, שמישהו אחר לא יקדים אותנו וייקח לו את ההזדמנות.

בסך הכול, מדובר בכשעתיים עבודה. המועדון די ריק, כך שמדובר בעיקר בשטיפה, הזזת כמה דברים וסידור קטן. עבודה פשוטה יחסית. השכר? שכר מינימום, אולי קצת יותר.

הייתי בטוחה שהוא ישמח. אבל הוא אפילו לא שאל שאלות.

"לא".

ככה. פשוט.

סיימנו את השיחה, אבל אני נשארתי עם ה"לא" הזה עוד הרבה אחרי שהוא כבר עבר לדבר הבא. ביני לבין עצמי חשבתי: באמת? יש עבודה. אפשר להרוויח כמה שקלים. למה לסרב בכלל?

כמה ימים אחר כך, התאספו אצלנו כמה חברים של הילדים והשיחה התגלגלה בדיוק לנושא הזה. להפתעתי, התברר שלא מדובר באיזו גחמה פרטית שלו. כולם אמרו כמעט אותו דבר: מתחת לסכום מסוים, הם פשוט לא עובדים.

זה בכלל לא היה קשור לשאלה אם העבודה קשה, קלה, מלוכלכת, או נעימה. מבחינתם, לשעה מהחיים שלהם יש מחיר סף – ומתחתיו הם בוחרים לוותר.

הערך העצמי

פתאום מצאתי את עצמי מסתכלת על כל הסיפור מזווית אחרת.

אולי הם צודקים?

אולי דווקא בגיל הזה חשוב ללמוד שלא חייבים להסכים לכל הצעה רק כי היא קיימת? שאפשר לעצור, לחשוב, להחליט מה מתאים ומה פחות? אולי זו אפילו התחלה של היכולת לנהל יום אחד משא ומתן על שכר, על תנאי עבודה ועל הערך שהם מביאים אתם?

מיד עלתה גם המחשבה ההפוכה: אולי בגיל הזה הם עדיין לא באמת יודעים להעריך מהו שכר הוגן? אולי אנחנו, כילדים, קפצנו על כל הזדמנות להרוויח דמי כיס ואילו הם מושפעים בעיקר ממה שחברים אומרים? ואולי יש עבודות שלא עושים רק בשביל הכסף, אלא גם בשביל האחריות, הניסיון והדרך?

מאז, אני חושבת על זה לא מעט. לא על העבודה, על השיחה שהיא פתחה.

בסופו של דבר, כסף הוא כמעט אף פעם לא רק המספר שמופיע בחשבון. הוא פוגש בדרך את הערך העצמי שלנו, את הבחירות, הגבולות, הניסיון ולפעמים, גם את האומץ להגיד "לא", או דווקא את החוכמה לדעת מתי להגיד "כן".

אני עדיין לא יודעת אם הייתי רוצה שהוא ייקח את העבודה הזאת, בסופו של דבר. אבל אני כן שמחה מאוד על ההזדמנות שנפתחה לנו לדבר עליה.

כי לפעמים, מודעה קטנה על ניקיון של מועדון במושב הופכת לשיחה הרבה יותר גדולה על החיים. איכשהו, כשמעזים לדבר בפתיחות על כסף – מגלים שבסוף, כמעט אף פעם לא מדברים רק על כסף.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • לקראת שעת מבחן

    אלוף פיקוד העורף, תמיר ידעי וצוותו ערכו השבוע ביקור במועצה האזורית גולן. האלוף הביע הערכה…

  • כמה מילים על נמלולים

    לתחושת נימול בכף היד ("נרדמה לי היד…") יכולות להיות הרבה סיבות, מתעלה קרפלית חסומה ועד…

  • כמה אהבה יש בלב שלה

    פינוק מיוחד לתושבי הגולן ב"דה קרינה": מבצעים מפנקים במיוחד לרגל "יום האהבה", ב-14.2. אהבה מתוקה…

כל הארועים

יולי

אוגוסט 2026

ספטמבר
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1st אוגוסט
No Events
Events for 2nd אוגוסט
No Events
Events for 3rd אוגוסט
No Events
Events for 4th אוגוסט
No Events
Events for 5th אוגוסט
No Events
Events for 6th אוגוסט
No Events
Events for 7th אוגוסט
No Events
Events for 8th אוגוסט
No Events
Events for 9th אוגוסט
No Events
Events for 10th אוגוסט
No Events
Events for 11th אוגוסט
No Events
Events for 12th אוגוסט
No Events
Events for 13th אוגוסט
No Events
Events for 14th אוגוסט
No Events
Events for 15th אוגוסט
No Events
Events for 16th אוגוסט
No Events
Events for 17th אוגוסט
No Events
Events for 18th אוגוסט
No Events
Events for 19th אוגוסט
No Events
Events for 20th אוגוסט
No Events
Events for 21st אוגוסט
No Events
Events for 22nd אוגוסט
No Events
Events for 23rd אוגוסט
No Events
Events for 24th אוגוסט
No Events
Events for 25th אוגוסט
No Events
Events for 26th אוגוסט
No Events
Events for 27th אוגוסט
No Events
Events for 28th אוגוסט
No Events
Events for 29th אוגוסט
No Events
Events for 30th אוגוסט
No Events
Events for 31st אוגוסט
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!