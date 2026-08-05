כמה שווה שעת עבודה?

מודעה קטנה במייל של המושב על ניקוי המועדון, שלחה אותי לשיחה מפתיעה עם המתבגרים – על הערך שלנו, על כסף, ועל היכולת להגיד "לא"

לפני כמה ימים, התפרסמה במייל של המושב הודעה קצרה: מחפשים מישהו שינקה את מועדון המושב.

לא חלפה דקה מאז שקראתי אותה וכבר התקשרתי לבן המתבגר שלי. מודה, רציתי להיות זריזה, שמישהו אחר לא יקדים אותנו וייקח לו את ההזדמנות.

בסך הכול, מדובר בכשעתיים עבודה. המועדון די ריק, כך שמדובר בעיקר בשטיפה, הזזת כמה דברים וסידור קטן. עבודה פשוטה יחסית. השכר? שכר מינימום, אולי קצת יותר.

הייתי בטוחה שהוא ישמח. אבל הוא אפילו לא שאל שאלות.

"לא".

ככה. פשוט.

סיימנו את השיחה, אבל אני נשארתי עם ה"לא" הזה עוד הרבה אחרי שהוא כבר עבר לדבר הבא. ביני לבין עצמי חשבתי: באמת? יש עבודה. אפשר להרוויח כמה שקלים. למה לסרב בכלל?

כמה ימים אחר כך, התאספו אצלנו כמה חברים של הילדים והשיחה התגלגלה בדיוק לנושא הזה. להפתעתי, התברר שלא מדובר באיזו גחמה פרטית שלו. כולם אמרו כמעט אותו דבר: מתחת לסכום מסוים, הם פשוט לא עובדים.

זה בכלל לא היה קשור לשאלה אם העבודה קשה, קלה, מלוכלכת, או נעימה. מבחינתם, לשעה מהחיים שלהם יש מחיר סף – ומתחתיו הם בוחרים לוותר.

הערך העצמי

פתאום מצאתי את עצמי מסתכלת על כל הסיפור מזווית אחרת.

אולי הם צודקים?

אולי דווקא בגיל הזה חשוב ללמוד שלא חייבים להסכים לכל הצעה רק כי היא קיימת? שאפשר לעצור, לחשוב, להחליט מה מתאים ומה פחות? אולי זו אפילו התחלה של היכולת לנהל יום אחד משא ומתן על שכר, על תנאי עבודה ועל הערך שהם מביאים אתם?

מיד עלתה גם המחשבה ההפוכה: אולי בגיל הזה הם עדיין לא באמת יודעים להעריך מהו שכר הוגן? אולי אנחנו, כילדים, קפצנו על כל הזדמנות להרוויח דמי כיס ואילו הם מושפעים בעיקר ממה שחברים אומרים? ואולי יש עבודות שלא עושים רק בשביל הכסף, אלא גם בשביל האחריות, הניסיון והדרך?

מאז, אני חושבת על זה לא מעט. לא על העבודה, על השיחה שהיא פתחה.

בסופו של דבר, כסף הוא כמעט אף פעם לא רק המספר שמופיע בחשבון. הוא פוגש בדרך את הערך העצמי שלנו, את הבחירות, הגבולות, הניסיון ולפעמים, גם את האומץ להגיד "לא", או דווקא את החוכמה לדעת מתי להגיד "כן".

אני עדיין לא יודעת אם הייתי רוצה שהוא ייקח את העבודה הזאת, בסופו של דבר. אבל אני כן שמחה מאוד על ההזדמנות שנפתחה לנו לדבר עליה.

כי לפעמים, מודעה קטנה על ניקיון של מועדון במושב הופכת לשיחה הרבה יותר גדולה על החיים. איכשהו, כשמעזים לדבר בפתיחות על כסף – מגלים שבסוף, כמעט אף פעם לא מדברים רק על כסף.