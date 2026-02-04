חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

חקלאות פוגשת אנרגיה

נציגי משרד החקלאות מאגף התכנון ולשכת המדענית הראשית, הגיעו לביקור מקצועי לקידום הפיילוט האגרו-וולטאי, בחוות היישום וההכשרה באבנ"י אית"ן

לחוות היישום וההכשרה באבנ"י אית"ן, הגיעו נציגי משרד החקלאות מאגף התכנון ולשכת המדענית הראשית, לביקור מקצועי לקידום הפיילוט האגרו-וולטאי, היחיד בשלב זה, ברמת הגולן, במסגרת מיזם הפיילוטים הארצי, המשלב חקלאות וייצור אנרגיה סולארית.

במרכז הביקור, עמדה חלקת גד"ש ייחודית הגדלה במצע מנותק משולב מערכת הידרופונית, הממוקמת תחת פאנלים סולאריים וממתינה בימים אלה לאישור סופי לתחילת הניסוי.

לצד חלקה זו, הוצגו תכניות מתקדמות לשתי חלקות נוספות – כרם יין וכרם זית – שיפותחו אף הן תחת מערכות אגרו-וולטאיות. בשלב זה, לא קיים בישראל פרויקט נוסף במסגרת תכנית הפיילוטים, המשלב פאנלים סולאריים מעל כרמי יין, או זית והיוזמה בגולן צפויה להיות חלוצית גם בהיבט זה.

מענה לאתגר כפול

הפיילוט, שמובל על ידי היחידה לחקלאות וחדשנות גולן, בשת"פ עם חברת האנרגיה "דוראל", מציב את הגולן בחזית המחקר והיישום בתחום האגרו-סולארי בישראל ומבקש לתת מענה לאתגר כפול: שמירה על שטחים חקלאיים פעילים ויצרניים, לצד הגדלת ייצור האנרגיה המתחדשת, תוך בחינת הפוטנציאל לשימור ואף חיזוק הרווחיות החקלאית.

מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות גולן, נועם אופנהיים, אמר לאחר הביקור: "שמחנו לארח את מנהלת בקרת מחקרים בלשכת המדענית הראשית, ד"ר גאיה לורן, מנהל אגף בכיר תכנון וקרקע חקלאית, רענן אמויאל והצוותים שלהם במשרד החקלאות. היחידה לחקלאות וחדשנות גאה להוביל את תחום הפיילוטים באגרו-סולארי בגולן. השיתוף של משרדי ממשלה ביחד עם חברות האנרגיה יכול וצריך להתקיים כאן בחוות המחקר והיישום ובתקווה בכלל הפיילוטים ברחבי הגולן. נמשיך לעבוד ולחזק את הקשר בכדי לקדם מחקר איכותי ולא פחות חשוב – יישומי."

ביחידה לחקלאות מציינים כי שילוב מושכל בין חקלאות לפאנלים סולאריים עשוי בעתיד לא רק לקדם חדשנות סביבתית, אלא גם לחזק את היתכנותה הכלכלית של החקלאות ולתמוך ביציבות החקלאים בגולן לאורך זמן.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

ינואר

פברואר 2026

מרץ
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for 1st פברואר
No Events
Events for 2nd פברואר
No Events
Events for 3rd פברואר
No Events
Events for 4th פברואר
No Events
Events for 5th פברואר
No Events
Events for 6th פברואר
No Events
Events for 7th פברואר
No Events
Events for 8th פברואר
No Events
Events for 9th פברואר
No Events
Events for 10th פברואר
No Events
Events for 11th פברואר
No Events
Events for 12th פברואר
No Events
Events for 13th פברואר
No Events
Events for 14th פברואר
No Events
Events for 15th פברואר
No Events
Events for 16th פברואר
No Events
Events for 17th פברואר
No Events
Events for 18th פברואר
No Events
Events for 19th פברואר
No Events
Events for 20th פברואר
No Events
Events for 21st פברואר
No Events
Events for 22nd פברואר
No Events
Events for 23rd פברואר
No Events
Events for 24th פברואר
No Events
Events for 25th פברואר
No Events
Events for 26th פברואר
No Events
Events for 27th פברואר
No Events
Events for 28th פברואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!