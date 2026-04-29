העתיד שלך בגליל

באקדמית צפת בחרו לשים את סיפוריהם של הבוגרים במרכז קמפיין יום פתוח חדש, תחת המסר: "העתיד שלך בגליל"

בתמונה: יוני בן טובים. צילום: אלבום פרטי

בעיצומה של מציאות ביטחונית מורכבת בצפון, בוחרת האקדמית צפת לשים את סיפוריהם של בוגריה במרכז קמפיין יום פתוח חדש, תחת המסר: "העתיד שלך בגליל". במכללה מאמינים כי אין שגריר טוב יותר לעתיד האזור מאשר מי שכבר בחר לחיות, לעבוד ולהשפיע בו.

אחד מהם הוא יוני בן טובים, בוגר האקדמית צפת פעמיים – תואר ראשון בהצטיינות (2017) ותואר שני בניהול מערכות בריאות בהצטיינות יתרה (2024). סיפורו הוא לא רק סיפור הצלחה מקצועי, אלא סיפור של בחירה להישאר ולפעול בגליל.

בשמונה השנים האחרונות, עובד יוני כאח בחדר הניתוח במרכז הרפואי "זיו", בצפת. מאז פרוץ המלחמה, הוא משמש כאח אחראי חדר ניתוח, תפקיד הכולל ניהול צוותים, קבלת החלטות בזמן אמת ועבודה בחזית הרפואית.

במקביל, היה שותף מרכזי בפיתוח שירותים רפואיים מתקדמים בבית החולים ובהם הקמת תחומי ניתוח חדשים כגון נוירוכירורגיה וכירורגיית חזה, שדרוג מערך כלי הדם ובימים אלה, גם השקת שירות ניתוחים רובוטיים. מהלכים אלו נועדו לצמצם פערים בין מרכז הארץ לצפון ולהנגיש שירותים רפואיים מתקדמים לתושבי האזור.

"זו זכות וזו שליחות", אומר בן טובים. "מי שהמפגש עם אנשים חשוב לו, ומי שמחפש מקצוע עם משמעות – ימצא את זה כאן. בגליל, רואים את ההשפעה של העבודה שלך כל יום".

ללמוד ולחיות

לדברי מנהל השיווק של האקדמית צפת, מיטל טוקר, הבחירה להעמיד בוגרים כמו יוני בחזית הקמפיין נובעת מתפיסה רחבה יותר: "הסיפור האמתי הוא לא נתונים, אלא אנשים. בוגרים שלמדו כאן, נשארו כאן ובונים כאן את העתיד שלהם ושל האזור. יוני הוא דוגמה חיה לכך שלימודים אקדמיים בגליל לא רק פותחים דלתות מקצועיות – הם גם משנים מציאות".

טוקר מוסיף כי דווקא בתקופה הנוכחית, כאשר הצפון ניצב בפני אתגרים משמעותיים, יש חשיבות מיוחדת לבחירה ללמוד ולהשתלב בו: "השאלה 'איפה ללמוד' היא גם שאלה 'איפה לחיות'. אנחנו מאמינים שהתשובה נמצאת כאן, בגליל".

יום פתוח באקדמית צפת יתקיים ב-12.5 ויהווה הזדמנות למתעניינים להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, את האפשרויות המקצועיות ואת האנשים שבוחרים לבנות את עתידם בגליל.