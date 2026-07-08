הגולן על המפה

נבחרת הגולן באירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. קבוצת הכדורשת, המורכבת כולה מנשות הגולן מהיישובים השונים, יצאו לייצג בגאווה את המועצה האזורית גולן במכביה

השבוע יצאה לדרך במכביה 2026 – אירוע הספורט השני בגודלו בעולם, אחרי המשחקים האולימפיים.

במסגרת חגיגת הספורט המטורפת הזו, מגיעים לישראל למעלה מ-10,000 ספורטאים וספורטאיות יהודים מכ-80 מדינות שונות, כדי להתחרות ב-45 ענפי ספורט.

לראשונה בהיסטוריה, יש לנו נציגות גולנית מרגשת במיוחד.

הכירו את קבוצת הכדורשת שלנו, המורכבת כולה מנשות הגולן מהיישובים השונים, שיצאו לייצג בגאווה את המועצה האזורית גולן במכביה.

נשות הגולן, אתן ההשראה שלנו!

כולנו מאחוריכן, דוחפים, מעודדים וגאים בכן.

סומכים עליכן שתביאו כבוד לגולן האהוב שלנו ומאחלים לכן המון הצלחה וניצחונות על המגרש.