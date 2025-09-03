האדריכלית הירוקה

כבר 25 שנה שהיא בעלת המשרד "קרן בן ישי אדריכלות": "נותנים ליווי ללקוח ממש 'יד ביד' עד להגשמת התהליך". סיימה גם לימודי תכנון בנייה ירוקה ב"בצלאל" והוכשרה כמלוות בנייה ירוקה מטעם התקן הישראלי. האורחת שלנו לשבת היא קרן בן ישי, מכנף

קצת על עצמך

"קרן בן ישי, אימא לשלושה, עומר – בת 28, רותם- בן 25 ואורי – בן 20, עדיין בצבא. עוד מעט אהיה סבתא".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי וגדלתי בעמק יזרעאל, ביוקנעם".

מגורים

"גרה במושב כנף, כבר 30 שנה. לפני שהגענו לכנף, גרנו בערבה, במושב פארן, שם עבדתי עם הנוער. זו הייתה תקופת מקסימה, המדבר מדהים, אנשים מקסימים שממש רצו שנישאר שם. אבל היה ברור לי שאת ביתי ארצה להקים בצפון. לאחר חיפושים רבים אחר יישוב צעיר ולא מבוסס, בו נוכל להשאיר חותם ולא רק ליהנות מהקיים, הגענו לכנף. מקום קסום עם קהילה קטנה, איכותית תומכת ואנשים מקסימים שתמיד רוצים לעזור ולתמוך אחד בשני.

"הגענו צעירים ונמרצים. אני התחלתי את לימודיי והייתי על 'הציר'. הקמנו בית וגידלנו שלושה ילדים שהתחנכו והפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף הגולני. הילדים סיימו תיכון היו במכינות ושרתו שירות משמעותי בצבא, כיאה לילדי גולן קלאסיים.

"לשמחתי הגדולה, עומר התחתנה עם בחור מקסים מכנף והם מתכננים לבנות את ביתם בכנף, זה הרווח האמתי. הילדים נשארים בבית, נשארים בגולן. יש לנו בכנף קהילה מאוד מחבקת, ברגעים השמחים והעצובים כאחד. יש כאן נוער נפלא והחברים של הילדים שלי הם חלק מהמשפחה, בני בית. כיף שהדור הבא נשאר כאן".

עיסוק

"כבר 25 שנה שאני בעלת המשרד – 'קרן בן ישי אדריכלות'.

"אני עוסקת באדריכלות ומאמינה שאדריכלות עוסקת בקשר בין האדם לסביבת המגורים שלו והצלחתה נמדדת לאורך השנים ועל ציר הזמן…

"במהלך השנים, ביססתי את עבודתי כאדריכלית והקמתי משרד מוביל עם שמונה עובדים, שעובדים על עשרות פרויקטים, עם דגש על יחס אישי, ליווי צמוד, מקיף ומקצועי, שנותן מענה מאוד רחב לבונים את ביתם, משלב בחירת המגרש ועד הביקור והקפה על ה'אי' במטבח. אני שמה דגש על ליווי אישי מול הלקוח בכל שלבי התכנון, תוך הקשבה מלאה לצרכים, לרצונות ולחלומות. מרגע קבלת ההחלטות בבחירת המגרש, דרך גיבוש הרעיון ועד סיומו יחד עם תכנון שטחי החוץ והקשרים הנכונים ביניהם וחיבור לקרקע עליה הבית יושב ולנוף מסביב. אנחנו נותנים ליווי ללקוח ממש 'יד ביד' עד להגשמת התהליך – 'במסע לבניית הבית'.

"מעבר ללימודי האדריכלות, סיימתי גם לימודי תכנון בנייה ירוקה ב'בצלאל' והוכשרתי כמלוות בנייה ירוקה מטעם התקן הישראלי. אנחנו פועלים מתוך אמונה שאפשר וצריך לשלב בין האינטרס הפרטי והציבורי ומייצרים אדריכלות קונטקסטואלית, מקורית וברורה בעלת מודעות סביבתית וחברתית גבוהה".

מה עשית קודם?

"מיד בסיום לימודי האדריכלות, ולפני שפתחתי את המשרד, נתתי שירותי ליווי ותכנון אדריכלי בחברת 'גגות' וכן ליווי ותכנון אדריכלי בחברה הבונה מבני משק".

איך נראה יום שישי שלך?

"אחרי הרבה שנים שעבדתי ביום שישי, החלטתי להפסיק לעבוד ולהקדיש את יום שישי לבית ולמשפחה. אני אוהבת שהבית מתמלא בילדים, ריחות של בשולים ואפייה… הילדים מגיעים ו'גונבים' מהסירים וזה אושר גדול עבורי".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"מכל הבא ליד (וכמו שהילדים שלי אומרים 'קצת יותר מדי'), שיהיה לכל אחד מה שהוא אוהב – דגים, בשר, מאפים, סלטים ועוד".

זיכרון ילדות

"תמיד אהבתי טיולים בטבע. בתור נערה, הייתי בחוגי סיור של הרשות וטיילנו פעמיים בחודש בכל המקומות שרק ניתן לחלום עליהם. למדתי בתיכון 'ויצו' לאומנויות בחיפה, במגמת מחול. אני זוכרת את תקופת התיכון כתקופה קסומה. מאז, המחול זרם בעורקיי והפך חלק בלתי נפרד ממני. כשהגעתי לגולן, דבר ראשון חיפשתי איפה לרקוד, רקדתי בתחילה בעמק הירדן, אחר כך בקצרין ובהמשך, בבני יהודה.

"הסטודיו למחול הוא חלק בלתי נפרד ממני ומה שבנה אותי כאדם – חתירה למקצועיות, מוטיבציה ורצון לשאוף למצוינות".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"בשבת, אני מאוד אוהבת את המנוחה. אני עובדת המון שעות במהלך השבוע, במשרד וגם בשטח, במענה לאנשי הביצוע, עבודה עם לקוחות ופתרונות לעובדים… השבת שקטה – אני נחה, מטיילת ומקדישה את הזמן לאהוביי. אוכל טוב, יין וחיבור למשפחה".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"חברה טובה, אחותי, בן הזוג שלי. קפה זה זמן אינטימי להיות עם מי שאוהבים".

מה עושה בשעות הפנאי?

"אני עושה המון ספורט מכל הסוגים – פילטיס, פונקציונאלי, ריצה ועוד… זה 'נעוץ' ביומן – אין תירוצים".

איך משפיעה עלייך המלחמה?

"המלחמה מאוד מתסכלת. הילדים במילואים וזה מלחיץ מאוד. חברים שאיבדו ילדיהם, מצב הרוח הלאומי ירוד, החטופים שעדיין לא שבו ומה עולה בגורלם, החיילים שעדיין מדשדשים בבוץ העזתי והמשפחות שמאבדות את יקיריהן שוב ושוב… אנחנו מדינה בטראומה וייקח שנים לגשר על מה שעברנו ועדיין עוברים.

בתחילת המלחמה, השתדלתי לתת לעזור ולתרום מזמני. בהמשך, הבנתי שאני חייבת להמשיך בכל הכוח ולהשקיע בעסק, שהרי אני מפרנסת שמונה משפחות ואם לא תהיה עבודה, המצב יהיה קשה אף יותר, אכן נתתי מעצמי את כל כולי, למשרד ולמינוף העסק.

"היום אנחנו מרגישים את פירות העבודה המאומצת – המשרד פורח ומשגשג, למרות כל הצרות מסביב".

מהו המוטו שלך בחיים?

"אם כבר עושים, לעשות את הטוב ביותר".

מהו החלום שלך?

"החלום הפרטי שלי הוא לראות את ילדיי פורחים ומאושרים, כל אחד בדרך שבחר לעצמו, להיות שלמים עם מי שהם ולא עם מה שהם…

"החלום העסקי שלי הוא ש'קרן בן ישי אדריכלות' ימשיך לגדול ולפרוח, שיוכר בזכות המקצועיות שלו, הנתינה האין-סופית ללקוחות, מתוך רצון להשאיר חותם ולייצר מבנים שמדויקים ללקוחות הגרים בתוכם".

מה את הכי אוהבת בגולן?

"השקט, המרחבים, האנשים".

מה את מאחלת לעצמך?

"מאחלת לעצמי בריאות, כי בלי זה שום דבר לא שווה, פרנסה טובה ולהיות תמיד מאושרת בחלקי. לאהוב ולהיות נאהבת".