גם מזה לומדים

השבוע, למשחקה השלישי של נבחרת הגולן בכדורסל כיסאות הגלגלים, נסענו עד לעדי נגב – נחלת ערן באופקים והתארחנו אצל אחת משתי הקבוצות החזקות ביותר בליגה

השבוע, הדרמנו עד לעדי נגב – נחלת ערן באופקים. את פנינו קיבל אלעד פרץ, מנהל מרכז הספורט והמרכז ההידרותרפי במקום, שאירח אותנו גם בעונה שעברה:

"ערב טוב, תמיד כיף להגיע אליכם, יש לכם כאן מקום קסום".

"ערב טוב! תודה, אנחנו בית החולים השיקומי היחיד כאן בדרום, אז אנחנו משקיעים הרבה בשביל לענות על כל הצרכים של המטופלים כאן. אנחנו בשלבי הקמת מרכז פראלימפי מקצועי במקום, היחיד מסוגו בארץ. יש לנו קבוצת ג'ודו, קליעה ועוד והחלק המרכזי בו הוא קבוצת הכדורסל בכיסאות הגלגלים".

רואים שהמקום מאוד מושקע. ומה חדש אצלכם השנה?

"פתחנו עכשיו את העונה השלישית שלנו. בנינו השנה קבוצה חזקה והקצינו עבורה את התקציב הגדול ביותר שיכולנו לתת. יש לנו מאמן שעובד כל יום והשחקנים יכולים להתאמן כמה שהם רוצים. הוצאנו המון על ציוד ומכשור חדש. למשל, קנינו רובוט שמחזיר כדורים כמו ב-NBA, כדי שהשחקנים יוכלו להתאמן על הקליעות שלהם בנוחות. כל זה בנוסף לכל המתקנים שהשיקום מספק להם כאן, כמו הידרותרפיה.

"חוץ מזה, הבאנו גם את ברק, שחקן נבחרת ישראל (חבר טוב של ינון שלנו) ועוד כמה שחקנים בתור חיזוק משמעותי, וכבר השנה רואים תוצאות".

נשמע מדהים. שיהיה בהצלחה.

"תודה, גם לכם".

היה גם משחק

אכן, מרגע פתיחת המשחק, יכולנו לראות את פירות ההשקעה של קבוצת עדי נגב. הביתיים שלטו במשחק ולמרות הגנה חזקה של הגולניים וניסיון להתאים תרגילים למשחק, לא היה באמת מענה לדרומיים.

התוצאה בסיום המשחק הייתה 58:34, ניצחון לעדי נגב.

בדרך חזרה דיברנו עם הרכז המוביל של הקבוצה, איתן זלצר.

איך אתה מסכם את המשחק?

איתן: "תראה, הפסדנו, זה לא נעים… אבל זה גם טוב: בשני המשחקים הקודמים, נפגשנו עם קבוצות באיכות שבשנה שעברה התקשינו מולן והשנה עשינו קפיצה, אבל עדיין לא היה לנו מבחן אמתי מול אחת הקבוצות החזקות. הנה, עכשיו זה קרה ולא נשברנו. למרות שהמשחק היה בידיים שלהם לכל אורכו, והפער רק הלך וגדל, הראינו אופי ולא הפסקנו להילחם עד השנייה האחרונה".

מה אתה לוקח מהמשחק?

"אבי סיכם את זה יפה: 'במשחקים הקודמים הראינו כמה התקדמנו, במשחק הזה ראינו כמה עוד יש לנו להתקדם'. אני מאוד מסכים עם זה. אני לוקח את זה שאנחנו כבר בהחלט נראים כמו קבוצה, היו לנו במשחק כמה תרגילים יפים שכן הצליחו והתקשורת בין השחקנים במגרש משתפרת. אבל תשאל גם מה אתה לא לוקח מהמשחק".

טוב, מה אתה לא לוקח מהמשחק?

איתן פנה לקבוצה ואמר: "אני רוצה להתנצל על העצבים שלי במהלך המשחק. הכול היה כלפי עצמי. מתסכול על זה שלא הלך לי טוב ושדברים לא התחברו לי באופן אישי, וגם לנו כקבוצה, וזה יצא עליכם, מתנצל. הכול בגלל שהקבוצה מאוד חשובה לי וכל אחד מכם חשוב לי. מקווה לצמוח ולגדול מזה וגם שנגדל ונתפתח כקבוצה. אוהב את כולכם, אלופים".

מתעצבנים רק כשאכפת

ינון, מאמן וכוכב הנבחרת הגיב:

"לא נעים להגיד… אבל שמחתי מאוד כשראיתי את העצבים של כולם! מתעצבנים רק כשאכפת. חוץ משוקי, אתה לא התעצבנת אתמול וזה לא בסדר. אבל כבר למדנו להכיר אותך, שאתה לא מתעצבן ואנחנו אוהבים אותך, למרות זאת.

זה מראה כמה הקבוצה חשובה וכמה גדול הרצון להצליח ולנצח את המשחק. חשוב שנדע לקחת את העצבים האלה ולמנף אותם כדי להיות יותר טובים, לתת לזה להרים אותנו ולפרגן ולמסור גם לשחקנים שלידינו, אולי אחד מהם הוא השחקן ה'חם' בקבוצה.

"ואני אומר את זה בתור אחד שחוטא בזה לא פעם.

"ועם כל זאת, לא יודע אם שמתם לב, אבל בכל רבע היה לנו שחקן 'חם' שנתן כמה קליעות רצופות.

"חשוב שנלמד לזהות את זה ולנצל את המומנטום שלו במשחקים הבאים".

בהצלחה במשחקים הבאים.

מי שרוצה פרטים נוספים, להצטרף, להתנדב, לתת חסות לנבחרת, מוזמן ליצור קשר: אביתר איצקוביץ': 0507497010 או eviataritzko@gmail.com או עם רן אבן דנן 0523298038 המרכז הקהילתי גולן