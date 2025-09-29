בין מעיינות משוקמים לחוויות תיירות לכל המשפחה

עשרות אלפי מטיילים צפויים לבקר בגולן, בחגי תשרי הקרובים. הגולן מציע אפשרויות רבות לטיול, חוויה משפחתית ובילוי ייחודי

הגולן מתכונן לקליטת עשרות אלפי מטיילים בחגי תשרי הקרובים. בשטח כבר הושלמו עבודות פיתוח ושיקום במספר אתרי טבע מרכזיים, לצד השקעות חדשות בתשתיות תיירותיות, אירועי תוכן וחיזוק העסקים המקומיים. הגולן, יעד תיירותי מוביל בארץ, מציע אפשרויות רבות לטיול, חוויה משפחתית או בילוי ייחודי ואגף התיירות בחברה הכלכלית גולן פועל לקדם אותו ולתמוך בעסקים במרחב.

שיקום ופיתוח מעיינות הגולן

במרכז הפעילות התשתית, עומד פרויקט רחב היקף לשיקום ופיתוח מעיינות הגולן. לאחרונה, הושלם שלב א' של המיזם, במסגרתו שוקמו עין אורחה (ג'וחדר) ועין עלמין. העבודות כללו סלילת דרכי גישה חדשות, הסדרת ניקוז ומניעת סחף, הקמת חניות מסודרות לרכבים, פיתוח אזורי ישיבה מוצלים עם ספסלים ושולחנות פיקניק ושיקום תוואי הנביעות.

הפרויקט אינו מסתיים בזה. כבר בימים הקרובים, יחל תכנון שלב ב', שיכלול שיקום ופיתוח של מעיינות נוספים ובהם עין תות, נערן, עין חרמון ועין אמפי. החזון של אגף התיירות הוא להנגיש את המעיינות לקהל הרחב, תוך שמירה על ייחודם ולשלב אותם ברצף של אתרי טבע וחוויות לאורך הגולן.

שדרוג תשתיות

במקביל, מתבצעים ברחבי הגולן פרויקטים נוספים לשדרוג תשתיות תיירותיות יחד עם משרד התיירות. בין היתר:

מצפה אופיר והמפל השחור- הסדרת דרכי גישה חדשות ונוחות למטיילים.

אליעד, אמפי גולן ומצפה לשלום – הקמת תחנות ריענון חדשות שישרתו קהל משפחות ומבקרים.

נחל סמך- פיתוח מסלולים בשיתוף הקרן לשטחים פתוחים, הכולל הסדרת שבילים באזור הגשר הסורי ויצירת מסלולים מעגליים משפחתיים עד למפגש הנחלים.

שביל ישראל לאופניים – ארבעה מקטעים חדשים של השביל הלאומי לאופניים ייסללו בגולן ויאפשרו חוויית רכיבה עוצמתית בלב הנופים.

בנוסף, בשיתוף המשרד למורשת, מתוכננים שבעה פרויקטים ייחודיים להעמקת הקשר למורשת המקומית, ביניהם: שביל אלי כהן, שביל בתי הכנסת העתיקים, דרך ההתיישבות ודרך הלוחמים, וכן פרויקט רוג'ום אל-הירי, אחד האתרים הארכיאולוגיים המרתקים בגולן.

אירועי תוכן, חיזוק העסקים המקומיים ותמיכה במשרתי מילואים

במקביל להשקעות בתשתיות, השנה, התקיימו אירועי תוכן שונים: פסטיבל הדובדבן, פסטיבל היין, פסטיבל הבוקרים, אירועי ספורט כמו מרוץ הרי הגעש. לצד זאת, נפתח מיצג לילה חדש באתר המורשת עין קשתות, המוקרן על קשתות המעיין וקירות בית הכנסת העתיק. המיצג משלב אלמנטים חזותיים עם פס הקול של הכפר הקדום ויוצר חוויית ערב שהייתה כל כך נחוצה באוויר הפתוח של הגולן.

אגף התיירות פועל לסייע ולקדם עסקים מקומיים ובפרט עסקים בבעלות משרתי מילואים. הדבר נעשה באמצעות אירוח כתבים ומובילי דעה, קידום תקשורתי וחשיפה ברשתות החברתיות. לצד זאת, מתחילה לפעול מנהלת קידום עסקים של המועצה והחברה הכלכלית גולן, שתעניק ליזמי תיירות חדשים מעטפת תמיכה וליווי, משלב הרעיון ועד פיתוח העסק בשטח.

מנהלת אגף התיירות, בחברה הכלכלית גולן, לימור פורטל: "התיירות בגולן נמצאת בשלבי פיתוח מואצים. אנו שמים דגש רב על פיתוח תשתיות ומוצרי תיירות חדשים להעצמת החוויה הגולנית ושדרוג ושיפור נכסי התיירות הקיימים בתחומי טבע וספורט, טיילות ומורשת ותיירות חקלאית. התיירות בגולן מהווה את אחד ממנועי הצמיחה הכלכליים המובילים בגולן וטומנת בחובה פוטנציאל כלכלי אדיר. באמצעות מנהלת קידום העסקים, של החברה הכלכלית גולן, אנו מציעים ליזמי תיירות חדשים מעטפת תמיכה וליווי ואנו צופים כי בשנה הקרובה תחול עלייה חדה במספר המבקרים בגולן ומאחלים לכל עסקי התיירות בגולן שנה של פריחה והצלחה".

חזרה לשגרה והיערכות לחגים

אחרי חודשים מאתגרים של מלחמה באזור, באגף התיירות מציינים כי הקיץ היה גדוש במטיילים ששבו לפקוד את הגולן ולטייל בו. הצפת המבקרים בקיץ מסמלת חזרה לשגרה שאליה ייחלו בעלי עסקי התיירות במרחב.

כעת, ההיערכות בשטח לקראת חגי תשרי נמצאת בעיצומה וצוותי התיירות בגולן מצפים לקבלת עשרות אלפי מבקרים שיגיעו ליהנות מהטבע, מהפעילויות ומהאווירה הייחודית שאפשר למצוא רק כאן, בחול המועד סוכות:

פסטיבל "צלילי בזלת" בפארק קצרין – בעבודה משותפת של המועצות גולן וקצרין, מופעים של אמנים מובילים ובהם ברי סחרוף, ששון שאולוב, ליל לימוד וניגון עם יגל הרוש ואביב בכר בליל הושענא רבה וצעדת קצרין והגולן, צעדה משפחתית בסימן אחדות, עם תחנות פעילות והופעת להקת "טררם".

אתר המורשת עין קשתות – פעילות חפירה ארכיאולוגית חווייתית וסיורים מודרכים לכל המשפחה.

מרכז המורשת חטיבה 188 – הפנינג משפחתי בנושא מִחזור וקיימות.

אירוע חווייתי עם הרשות לפינוי מוקשים בעין עלמין – התרשמות מעבודת הפינוי, פעילות חינוכית וחווייתית לכל המשפחה.

חוות ואטרקציות חקלאיות – מהרפת הרובוטית באבנ"י אית"ן, דרך חוות אודם ועד סדנאות Farm to Table בנטור ובנווה אטי"ב.

פעילויות לילה וחוויות שטח – סיורי עששיות בלוע הר הגעש בנטל, סיורי לילה בעקבות חיות הבר, טיולי רייזרים, ריינג'רים ואופנועים, מופע אור קולי "תופעת טבע" בפארק הירדן.

פעילויות אמנות – סדנאות ציור, יצירה בנייר, שזירת פרחים ותצוגות בגלריות ברחבי הגולן.

הדרכה וטיולים – סיורים בשיתוף הצבא עם "קשת יהונתן" ומדרשת הגולן, סיורים מודרכים ותחנות מידע של קק"ל בפארק הירדן, סיורים ופעילויות מיוחדות באתרי רשות הטבע והגנים.

לצד הפעילויות, היקבים בגולן, המסעדות ובתי הקפה יקבלו את פני המבקרים לאורך החג. ריכוז מלא של הפעילויות מופיע באתר תיירות גולן.