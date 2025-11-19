תחזית אסטרולוגית שבועית 21-27.11.2025

ראשון עד שלישי: מוסר העבודה הגבוה שלכם מזכה אתכם בנקודות זכות אצל בעלי השפעה בתחום הקריירה. אתם מעניקים חשיבות עליונה ומאמצים בלתי נלאים כדי להצליח במקום העבודה וכדי לעמוד בתחרות, גם אם אינה תמיד הוגנת. העצמאות הכלכלית הינה בסיס חיוני עבורכם לפרוש כנפיים ולשנות את הטעון שינוי בחיים האישיים. הרקיע מכניס אתכם למצב של תודעה עצמית גבוהה: זהו עיתוי של התחברות עם האני הפנימי שלכם, מבלי שאיש משקיף מן הצד.

רביעי עד שבת: בימים אלה אפשרית קפיצה כלכלית בזכות הזדמנות עסקית שתעלה על הפרק. קשרים עם חו"ל מתחדשים. אל תפתחו ציפיות גבוהות מידי. תנו לזמן לעשות את שלו. עניינים הקשורים לקריירה מעסיקים אתכם שעות נוספות. כדאי למצוא זמן גם לדברים אחרים שקיימים בחיים. מילות המפתח הן: איזון והתמדה. הרקיע מבשר על חגיגה גדולה, כמו גם על תשורה שלא ציפיתם לה.

ראשון עד שלישי: צץ פתרון לא שגרתי לגבי נושא שנמצא בראש מעייניכם. הוא מגיע באופן פתאומי. משימה ברת מימוש תקדם אתכם בצורה מטאורית גם בתחום החברתי. הגישה החיובית תשפיע על מהלך והתקדמות תהליכים שונים שיש להם השפעה אישית עליכם וגם על מעגלים רחבים יותר של אנשים שהתחברתם אליהם לאחרונה. זהו עיתוי אדיר לכל דבר ועניין הדורש השקעה גדולה של אנרגיה. זהו עיתוי שעשוי להיות מסומל על-ידי דרקון מכונף.

רביעי עד שבת: אתם נמשכים לתחומים ולמקומות קשים במיוחד. העניין שההתעסקות הזאת מעוררת לא תמיד שווה את המאמץ. תשקלו פעמיים ולא רק עם הלב. צפויה להגיע הפתעה כספית מלבבת מחו"ל. התחום החברתי קצת רדום. אחרי תקופה של עליות ומורדות כדאי לנוח ולא להתרגש יותר מידי מהמצב. אחרי שתתאוששו קצת, תוכלו לחפש את עצמכם מחדש. הרקיע צופה תקופה רומנטית, כמו גם אהבה טהורה וזכה.

ראשון עד שלישי: צפוי פרק זמן מרוכז ומלא פעילות. אתם מצליחים לעמוד בקצב מסחרר של נסיעות ופעילויות כפי שדורשות מחויבויות שלקחתם על עצמכם. כדי לעשות זאת יהיה עליכם לעמוד באסרטיביות על דעותיכם. יש להקפיד על סדר יום מובנה ולא לוותר גם במחיר של ירידה בפופולאריות. עדיף לשמור על מרחק רגשי ולא להיגרר לוויכוחים מיותרים. זהו עיתוי הקובע כי אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העין: יש בזה יותר מרמז בדבר הצורך לנצור דברים בלב.

רביעי עד שבת: מתעוררים קשרים חדשים ומעניינים. שיתוף פעולה עסקי עולה על הפרק. עליכם לסגור מעגלים לפני שתמשיכו הלאה. אכזבות מהעבר עלולות להשפיע על החלטות בהווה. יש לכם לא מעט משימות ואתגרים להתמודד איתם. חפשו מסגרת בה אתם יכולים לבטא את הכישורים המקצועיים שלכם. את הניהול השאירו למישהו אחר. הרקיע מעודד פרשיות אהבה אשר יש עימן תכלית כלשהי, ומתריע מפני הרפתקנות לשמה.

ראשון עד שלישי: אתם מושפעים במידה רבה מאנשים סביבכם. נטייה להרפתקנות ולרמה גבוהה של ריגושים עלולה להביא אתכם למצב של איבוד שליטה זמני. שמרו על הזוגיות ולחילופין- טפחו קשרי חברות בעלי פוטנציאל רומנטי. פרק זמן טוב ליצירה. מצאו פורקן לתסיסה הפנימית באמצעות סדנה אומנותית או פעילות גופנית נמרצת כלשהי. זהו עיתוי מוצלח ביותר המנבא הצלחה הודות לשותפות פורייה של עבודת צוות. זהו אינו עיתוי של ה"זאב הבודד".

רביעי עד שבת: צפוי פרק זמן של התעלות רגשית. אתם משדרים אנרגיה של עוצמה וחוזק אולם כלפי פנים יש רגישות גבוהה. עובדה זאת גורמת לכם לא פעם 'ליפול'. מבחינה חברתית נמשכים אליכם הטיפוסים הלא נכונים. הגיע הזמן לעשות בדק בית רציני. אתם לא חייבים להיות נחמדים כלפי כל העולם. טיפ: להירגע. מי שרוצה- שיקבל אתכם כפי שאתם. הרקיע נפלא לענייני נשים ובכלל זה גם פריון והרחבת המשפחה.

ראשון עד שלישי: אתם מוצאים את עצמכם מנסים להתפצל על פני מספר רב של תחומים, והדבר גורם לירידה אנרגטית וחוסר מוטיבציה. עומס יתר מזיק לכם. אל תיקחו על עצמכם מה שאינו אפשרי לביצוע למרות היכולות הגבוהות שלכם. מדובר בתחום העבודה וגם בתחום החברתי. טיפ: היו מעשיים ואל תנסו לבלוע את כל העולם בבת אחת. זהו עיתוי חלומי שעוסק בהצלחות המגיעות מעבר לים, כמו גם על מסעות ונדודים ברחבי העולם.

רביעי עד שבת: אתם מגיעים למסקנות מרחיקות לכת. מהלך פיננסי ממושך מגיע לכלל סיום. אתם חשים הקלה ומתפנים לכיוון של חיפוש גורם חדש שירתק וירגש אתכם. התשובה נמצאת אי שם בתחום הרוחני. אתם 'יושבים על הגדר' ולא מאמינים לכל מה שאתם שומעים, אבל יש בכם חלק מיסטי שצמא למידע. מבחינתכם זה בהחלט תחום ששווה בדיקה. טיפ: לא לדחות! הרקיע צופה הרפתקאות רומנטיות העשויות להשכיח מכם את אכזבות העבר, כמו גם מחיקת תקופות של שממון.

ראשון עד שלישי: כאשר אתם מצליחים לצאת ממלכודת הביישנות ולהתגבר על המעצורים שלכם, אתם מגיבים הרבה יותר טוב מהרגיל. תחושת ההישג בעבודה מתפרשת גם למקומות אחרים. אדם יוצא דופן מצליח להרגיז אתכם למרות המורל הגבוה. כדאי לגלות איפוק ולא להגיב כי חבל לבזבז את מצב הרוח הטוב שלכם על מריבה שמחר תישכח לגמרי. הרקיע מציע לכם להישמע לעצותיהם של אנשים עתירי ניסיון שמנסים לעזור לכם להתפכח מהזיות שווא.

רביעי עד שבת: באופן מפתיע אתם מוצאים בן ברית ו'שותף' חדש בעבודה. אותו אדם יקל עליכם את המצב ויעניק לכם הרגשה של יציבות שחשובה לכם כל כך בימים אלה. התרחשויות בסביבתכם הקרובה, גורמות לכם לאבד את הקרקע. אתם משנים את דעתכם בעניין מסוים מהקצה אל הקצה. תנו הזדמנות נוספת למישהו מן הסובבים אתכם. הרקיע קורא לכם להתנער מפרשיות הגוזלות את זמנכם ולהתמקד בקשרים אשר יש תועלת בצידם.

ראשון עד שלישי: אתם עוברים בקיצוניות ממצבים של פחד וחשש עמוק מנטישה, לתחושות של אופטימיות הגובלת בפנטזיה של כל יכול. הדרישות שלכם מאחרים, גם הן אינן מציאותיות. מילוי מושלם של הציפיות מצד אנשים קרובים אליכם, אינו אפשרי, והטחת האשמות וביקורת בוודאי שלא תקדמנה את התהליך. ההישגיות הגבוהה שלכם אינה בהכרח קנה מידה שמתאים לאנשים אחרים שבמקרה נקלעו ל'עין הסערה'. זהו עיתוי נפלא לכל דבר ועניין, אך מתריע מפני שאננות יתר והתנשאות.

רביעי עד שבת: אתם לומדים לקח לא פשוט מאנשים שחשבתם שאפשר לסמוך עליהם. מצד שני, לולא האכזבה לא הייתם נקלעים למצב של שינוי הכרחי. תנו לעצמכם קצת קרדיט והמשיכו בלי פחד. בכל שינוי יש מידה מסוימת של סיכון. אם תנצלו חצי מהפוטנציאל שיש לכם בצורה יעילה ומתוחכמת, באמת שאין שום סיבה בעולם לא להצליח. טיפ: להפסיק לדאוג. להתמיד בעבודה. הרקיע מבשר טובות לשאפתניים שביניכם, כמו גם לאלה העוסקים בכלכלה ומנהל עסקים.

ראשון עד שלישי: צפוי פרק זמן טוב לזוגיות וליחסי גומלין בין עמיתים לעבודה. אנשים יפרגנו ויעזרו לכם אם רק תאפשרו להתקרב. תנו לעצמכם מספיק מרחב פעולה, כדי שתוכלו 'לברוח' בשעת הצורך. אל תתחייבו לפרקי זמן ממושכים בכל מה שקשור לחוזים ולהסכמים. בשעות הערב של יום שני תמצאו פתרון לבעיה פילוסופית שמעיקה עליכם מזמן. הרקיע קובע כי צפויה לכם הצלחה גדולה אם תסגלו לעצמכם גישה אוהדת יותר כלפי הזולת וצרכיו.

רביעי עד שבת: חיפוש עבודה חדשה או קבלת תפקיד חדש הם נושאים "בוערים" אצל רבים מכם בימים אלה. קצב ההתקדמות תלוי במאמץ שאתם מוכנים להשקיע בשטח, ולא רק בדיבורים. אתם מצליחים ליצור קשר עם אנשים בעלי השפעה שיוכלו לכוון ולהפנות אתכם לכיוונים ראויים. יחד איתם יש מישהו שמפזר הבטחות ללא כיסוי. הרקיע מבשר על אנרגיה וויטאלית, כמו גם על שינוי זוהר במראה ובהופעה.

ראשון עד שלישי: יש לכם יכולת מרשימה לעזור לאחרים. בימים אלה אתם מצליחים לגרוף כמות יפה של גלי הערכה. יש לכם הספקים גבוהים שגורמים לכם להרגיש ממש טוב לגבי עצמכם ולגבי אחרים. קחו בחשבון שלהבטיח וגם לעמוד בהבטחות בצורה מדויקת, אינה משימה קלה. אל תפלו במלכודות בגלל שלא נעים לכם לסרב. זהו עיתוי המעניק לכם הזדמנות נוספת בתחומים בהם שבעתם אכזבות: זהו עיתוי של מות הישן והולדת החדש.

רביעי עד שבת: זה באמת פרק זמן נהדר בו אתם נהנים משפע של הצעות והזדמנויות. הלך הרוח שלכם ממש מעולה ונע בין נינוחות לבין תחושת הצלחה מובטחת. אתם מרגישים את זה בבטן! עליכם רק לבחור ולהגדיר את מה שאתם רוצים לקבל מן היקום. קונפליקטים פנימיים שמתעוררים נפתרים במקום. תפעלו מתוך הקשבה לילד הפנימי. הרקיע צופה התחלה חדשה הדורשת השקעה רבה של אנרגיה והכול לטובה.

ראשון עד שלישי: מצב רוח אופטימי במיוחד מאפיין פרק זמן זה. אתם מרגישים שמתייחסים אליכם בכבוד ומנסים לפייס אתכם בגין תקופה ארוכה של חוסר יחס מתאים. תגובה חיובית שלכם פותחת פתח להתפתחויות נעימות, ובמיוחד מפתיעות בעיקר בתחום הרומנטי. גובר הסיכוי להכיר אדם המתאים לקשר ארוך טווח. זהו עיתוי אדיר הרומז על קשרים עם אנשים רמי מעלה: הרקיע פשוט פותח בפניכם את הדלתות הנכונות.

רביעי עד שבת: יש בפניכם 'מבחן' שעליכם לעבור בהצלחה. אולי זה מתרחש כדי להוכיח לעצמכם שאתם מסוגלים להתמודד עם כל אתגר שתרצו. צפויה נסיעה רחוקה. הימנעו בשלב זה מהוצאות גדולות. למרות שזה נראה לכם הכרחי, סביר להניח שתוכלו להסתדר גם בלי. קחו אחריות. אל תחמיצו את הפוטנציאל שיש לכם לשקם את המצב הכלכלי. הרקיע צופה נישואין, כמו גם התייצבות והתמסדות.

ראשון עד שלישי: בימים אלה צפויה עליה הדרגתית ברמת ההרמוניה שאתם חשים בבית. חשוב לכם לא להראות תלות באנשים קרובים אליכם, אבל מצד שני אתם חוזרים ומבקשים עזרה במצבים לא מקובלים. אלה מסרים מעט מבלבלים שגורמים לתקשורת מגומגמת ומקוטעת. כדאי לעבוד על פתיחות וסלחנות, כמו גם על בהירות במלל וגם במחשבה. הרקיע מציע לכם להתבונן בהיסטוריה שלכם ולהסיק ממנה מסקנות נבונות, בעצם: הוא מציע לכם לבחון רעיונות חדשים בדרך אל ההצלחה.

רביעי עד שבת: יתכן עיכוב בקיום הבטחות מצד אנשים אליהם אתם קשורים בתחום עסקי ומסחרי. פסיביות לא תקדם אתכם. מצד שני אין טעם להגיב בתוקפנות. היו דיפלומטיים. אתם יכולים רק להרוויח. אולי אתם מרגישם קצת מבולבלים מהמסרים הכפולים המגיעים אליכם אבל זה בדיוק הקטע. אף אחד לא עושה לכם שום דבר בכוונה רעה. טיפ: לתרגל סבלנות. הרקיע צופה מצב רב מזל אך קובע כי מישהו אחר מנהל את מהלך העניינים.

ראשון עד שלישי: מחלוקת עמוקה עם הסובבים אתכם עלולה לגרור לתגובה חריפה מהצפוי. נראה שמצב הרוח שלכם מתנדנד באופן פראי למדי. אתם עלולים למצוא את עצמכם במשבר אמון כולל, מול די הרבה אנשים, שבדרך כלל אין לכם איתם שום בעיה. העיתוי הזה ממש לא מתאים לכם כיוון שאתם מרגישים מותשים מבעיות רגשיות שטרם מצאו את פתרונן המלא. בהמשך צפויים מצבים לפיהם הרקיע מסיר משא כבד מעל כתפיכם ומשגר אתכם לדרך עליזים ומאושרים.

רביעי עד שבת: היציבות בתחום הרומנטי עלולה להתערער בגלל החלטות שגויות. שינויים מהותיים בקשר הזוגי יובילו להקצנה. אתם חולמים ומתכננים רכישה גדולה שכרוכה בהוצאה כספית גדולה במיוחד. יש לשקול צעדים מסוג של חיסכון, ברצינות וביסודיות. אל תמהרו. שמרו על איזון ושיקול דעת. במידה ויש לכם בן/ת זוג, כדאי שתתייעצו ותקבלו החלטה משותפת. הרקיע מבשר על מזל והצלחות במקומות ובעיתויים הפחות צפויים.