תוואי הרכבת הצפונית

משרד התחבורה פרסם השבוע את תוואי הרכבת הצפונית שתחבר את כרמיאל לקריית שמונה. המסילה החדשה תחבר את קריית שמונה, אצבע הגליל, הגליל העליון והתחתון עם רשת המסילות הארצית ותעניק גישה ישירה ומהירה לכל חלקי הארץ

בימים אלה, החלו העבודות במסילת קריית שמונה-תל אביב, אחד המיזמים הלאומיים האסטרטגיים והמשמעותיים ביותר בישראל. המיזם, המבוצע על ידי משרד התחבורה, באמצעות חברת "נתיבי ישראל" ו"רכבת ישראל" ובהשקעה של כ-18 מיליארד שקלים, מהווה נדבך מרכזי בתכנית "מחברים את ישראל" ומסמן את המעבר מחזון לתחילת עשייה בשטח.

המסילה החדשה, באורך כ-54 קילומטרים, תוכננה כמסילה כפולה לנוסעים ולמטענים. היא תחבר את קריית שמונה, אצבע הגליל, הגליל העליון והתחתון עם רשת המסילות הארצית ותעניק גישה ישירה ומהירה לכל חלקי הארץ.

הפרויקט כולל הרחבה של תחנת כרמיאל, הקמת תחנות חדשות באזור התעשייה צח"ר (צפת, חצור הגלילית, ראש פינה), במרום הגליל ובקריית שמונה, ובהמשך גם בצומת כ"ח. התוואי תוכנן תוך שמירה מרבית על ערכי הטבע והנוף וכולל מקטעי מנהור באורך כולל של כ-24 קילומטרים, גשרי מסילה באורך של כשני קילומטרים וגשרי כביש באורך של כשמונה קילומטרים. במסגרת העבודות, תוקם רכבלית מתחנת צח"ר לצפת.

מיזם כולל גם כשבעה קילומטרים של דרכים חדשות ומחלפים, כחלק מתפיסה תחבורתית הוליסטית המחברת בין רכבת, כבישים ותשתיות משלימות.

מסילת קריית שמונה-תל אביב משתלבת במערך רחב יותר להשלמת רשת המסילות בצפון הארץ. במקביל, מקודמות "מסילות הגליל" – מסדרון מסילתי באורך כ-64 קילומטרים שיחבר את טבריה, חצור הגלילית, מע'אר ויישובי המרחב לשדרה המזרחית ולמרכז הארץ. הפרויקט כולל מנהרות באורך כ-23 קילומטרים וגשרי רכבת באורך כשישה קילומטרים, בהשקעה כוללת של כ-17 מיליארד שקלים.