שומרים על הגולן

בין השדות, היישובים והכבישים: הכירו את מג"ב גולן ואת האנשים שבוחרים להתנדב כדי לשמור על הבית

בשעת צוהריים, בין המטעים של דרום הגולן, מתקבלת אינדיקציה על רכב החשוד בגניבה חקלאית. בתוך דקות, מתייצבים בשטח לוחמי מג"ב, מתנדבים וכוחות נוספים. לאחר מרדף קצר, נעצר הרכב ובתוכו כ-193 קילוגרם של נקטרינות שנגנבו זמן קצר קודם לכן. הפירות הוחזרו לחקלאי, החשודים עוכבו לחקירה והמסר היה ברור: בגולן יש מי ששומר.

זו הייתה רק אחת משורת פעולות שביצע לאחרונה מג"ב גולן, במסגרת המאבק בפשיעה החקלאית, מאבק שהוביל גם למכתב הוקרה מרגש ששלחו חקלאי דרום הגולן למפקדי מג"ב, למשטרת ישראל ולראש המועצה. במכתב, הודו על הפעילות הנחושה, על ההגנה על פרנסתם ועל תחושת הביטחון שהוחזרה לשטח.

מאחורי הפעולות האלה עומדת יחידה קטנה, מקצועית ומסורה, שפועלת כמעט תמיד מתחת לרדאר.

בגולן, פועלים שני בסיסי הפעלה של מג"ב – בבני יהודה ובשעל. חמישה אנשי קבע של מג"ב מפעילים יחד כ-130–140 מתנדבים, המסיירים ברחבי הגולן, לאורך כל ימות השנה. התפקיד שלהם רחב הרבה יותר ממה שנהוג לחשוב: מניעת גניבות חקלאיות, נוכחות ביישובים, סיורים בשטחים הפתוחים, מחסומים ובדיקות בצירים, פעילות מבצעית לצד משטרת ישראל ושיתוף פעולה הדוק עם המועצה, כיתות הכוננות וגורמי הביטחון.

לשמור על הבית

הבסיסים פועלים בגולן כבר משנת 1984 ומאז הם מהווים חלק בלתי נפרד ממערך הביטחון האזרחי של האזור. כדי להמשיך לתת את המענה הנדרש, במג"ב גולן מבקשים עכשיו לצרף לשורותיהם מתנדבים נוספים.

"אני מתנדב במג"ב כבר יותר מעשור", מספר רן, מאורטל. "בשבילי, זו דרך לשמור על הבית עוד לפני שגרתי בגולן. החלטתי שלא לעמוד בצד אלא לעשות מעשה. לא רק אני, החלטנו כמה חברים טובים על הכיוון. ההתנדבות למג"ב הייתה לנו דבר טבעי. כשהגענו לגולן, היה לי ברור שאמשיך להתנדב גם כאן. אנחנו שומרים על החקלאות, על היישובים, על הטבע, על האנשים שחיים כאן ושומרים על הרוח הגולנית הנפלאה שיש פה בינינו. יש אצלנו צוות מדהים של מתנדבים מכל רחבי הגולן, גם מהכפרים הדרוזיים ואפילו מהעמק, שעולים אלינו להתנדב. כולנו באים מאותה סיבה – לתת מעצמנו ולהבטיח שהגולן ימשיך להיות מקום בטוח. מי שמחפש עשייה עם משמעות, מוזמן להצטרף אלינו".

קב"ט המועצה האזורית גולן, אלי סילוק, מדגיש כי ההתנדבות היא חלק בלתי נפרד מתפיסת הביטחון של הגולן: "הביטחון בגולן נשען על שיתוף פעולה בין כל הגורמים: צה"ל, המשטרה, מג"ב, המועצה, כיתות הכוננות והתושבים. מתנדבי מג"ב הם מכפיל כוח משמעותי. הם מכירים את השטח, נמצאים בקהילה ומסייעים להגן על החקלאות, על היישובים ועל איכות החיים שלנו. אני קורא לכל מי שמרגיש שהוא יכול לתרום – להצטרף. זו שליחות אמיתית למען הבית."

ההתנדבות במג"ב מתאימה לנשים ולגברים המעוניינים לקחת חלק פעיל בשמירה על הגולן. המתנדבים עוברים קורס עיוני ומעשי ובסיומו, מוסמכים כשוטרי מג"ב מתנדבים. לאחר מכן, הם משתלבים בפעילות מבצעית מגוונת לצד לוחמי היחידה.

החקלאים כבר יודעים עד כמה הנוכחות הזו חשובה. כל תפיסה, כל סיור וכל משמרת מחזקים את ההרתעה ואת תחושת הביטחון בשטח. עכשיו, במג"ב גולן, מזמינים עוד תושבות ותושבים להיות חלק מהעשייה הזו.

רוצים להצטרף?

בסיס דרום הגולן – שחר מזור 050-6273632

בסיס צפון הגולן – יוסי כהן 050-6278038

לשמור על הגולן. לשמור על הבית!