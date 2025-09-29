חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

שגרה כבדה

בערב השנה החדשה, הכול היה חגיגי ומסודר, אבל בפְנים, המחשבות לא נתנו לי מנוח. הן ברחו שוב ושוב לשנה שחלפה, בעצם לשנתיים…

בערב השנה החדשה, המטבח שלי היה מלא ריחות, סירים מבעבעים על הכיריים, סלטים צבעוניים וסימני החג לברכות מסודרים בקערות במקרר, שולחן ערוך לחג עם זר פרחים יפה. הבית מסודר, החדרים מוכנים לאורחים ושתי הבנות שלי מצחקקות במטבח, עסוקות בלישה ואפייה של עוגות וחלות. כלפי חוץ, הכול חגיגי ושמח, אבל בפנים, המחשבות לא נותנות לי מנוח. הן בורחות שוב ושוב לשנה שחלפה, בעצם לשנתיים…

עוד מעט שמחת תורה. שנתיים חלפו מאז האסון הגדול שטלטל את כולנו, האדמה בערה, השמים סערו ואנחנו עדיין מתגלגלים בתוך הסיפור הזה. המלחמה עוד כאן. החטופים שעוד לא שבו, בבתי החולים פצועים רבים. הלוחמים עדיין בשדה הקרב. יש כאלו שחזרו, אבל לא באמת, כי לבם שבור. משפחות רבות אִבדו את יקיריהן, יש כאלו שגם התפרקו.

השגרה חזרה, אבל היא לא אותה שגרה. היא כבדה יותר. יש תחושה של שבר שעוד לא התאחה וייקח זמן עד שיתרפא. כל פעולה יום-יומית נראית פתאום כמו מאמץ: לעמוד בפקק ולחכות שיזוז משהו, להתמודד עם שיחה קטנה שיכולה להפוך לוויכוח, לטפל בעניינים ביורוקרטיים שאמורים להיות פשוטים. קשה גם לשמוע את המנהיגים שלנו מתכתשים ביניהם בלי הפסקה. אף אחד לא באמת לקח אחריות, אף אחד לא אומר מה יהיה, אנא נלך והסבלנות שלי כמעט נגמרה.

שייגמר כבר הטירוף הזה

בכל זאת, בתוך כל העייפות הזאת, יש גם הרבה רגעים אחרים, קטנים וגדולים, שמצליחים להחזיק אותנו. בפן הפרטי, המשפחתי שלנו, כולם בטוב ברוך השם, בריאים, שמחים, מצליחים. אבל עדיין הכאוס הכללי במדינה לא נותן לי מנוחה.

הנה מגיע יום כיפור. שוב נעמוד מול עצמנו, מול אלוהים, מול אלה שאנחנו אוהבים וגם אלו שאנחנו לא מסכימים אתם. נבקש סליחה, ננסה לנקות את הלב, להתפלל. נזכור גם את מי שאיננו, נישא תפילה חרישית על מה שיבוא. נייחל שיפתחו עבורנו שערי שמים למשאלותינו ולבקשותינו. בלב שלי, יש כמה משאלות בפרטי – שכולם יהיו בריאים ושמחים, נחת, שפע וברכה והגשמת משאלות. בציבורי – שייגמר כבר כל הטירוף הזה, שכל החטופים ישובו לחיק משפחותיהם ושהחיילים יסיימו את הלחימה ויחזרו הביתה. החלמה מהירה לכל הפצועים. שיסתלקו ויכָּרתו כל אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. שנפסיק לריב בתוכנו, שנפסיק להילחם אחד בשני. שנוכל סוף-סוף לנשום ביחד, כולם בשלום באהבה, באחדות.

כי בתוך כל המלחמה הארוכה הזאת והעייפות, יש לי כמיהה לחיים אחרים, פשוטים יותר, רכים יותר. חיים שבהם יש מקום לצחוק ולשמוח באמת, בלי רגשי אשם, לשיר בקול ברכב, בלי להרגיש שזה לא הזמן, לחבק בלי חשש. אולי דווקא מכל מה שעברנו בשנתיים האחרונות נוכל להבין שהאוצרות הגדולים נמצאים ממש כאן ועלינו לעשות מעשים קטנים לתקן.

השנה החדשה נכנסת ויחד אתה גם תקווה גדולה, שמבצבצת מתוך הסירים והריחות מארוחות החג, מהברכות ומהתפילות, מתוך הצחוק והשמחה שמתערבבים יחד עם העצב והעייפות.

יש לי תקווה גדולה, שאחרי שנתיים של כאב, נלמד באמת משהו, נסלח, ננקה ונזכה לגאולה שלמה. שנזכה לשלום, לשמחה ונחזור לחיים פשוטים, בלי דרמות ושהחגים יהיו שמחים באמת. הלוואי!

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

ספטמבר

אוקטובר 2025

נובמבר
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for 1st אוקטובר
No Events
Events for 2nd אוקטובר
No Events
Events for 3rd אוקטובר
No Events
Events for 4th אוקטובר
No Events
Events for 5th אוקטובר
No Events
Events for 6th אוקטובר
No Events
Events for 7th אוקטובר
No Events
Events for 8th אוקטובר
No Events
Events for 9th אוקטובר
No Events
Events for 10th אוקטובר
No Events
Events for 11th אוקטובר
No Events
Events for 12th אוקטובר
No Events
Events for 13th אוקטובר
No Events
Events for 14th אוקטובר
No Events
Events for 15th אוקטובר
No Events
Events for 16th אוקטובר
No Events
Events for 17th אוקטובר
No Events
Events for 18th אוקטובר
No Events
Events for 19th אוקטובר
No Events
Events for 20th אוקטובר
No Events
Events for 21st אוקטובר
No Events
Events for 22nd אוקטובר
No Events
Events for 23rd אוקטובר
No Events
Events for 24th אוקטובר
No Events
Events for 25th אוקטובר
No Events
Events for 26th אוקטובר
No Events
Events for 27th אוקטובר
No Events
Events for 28th אוקטובר
No Events
Events for 29th אוקטובר
No Events
Events for 30th אוקטובר
No Events
Events for 31st אוקטובר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!