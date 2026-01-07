שאריות של שיעולים

לא פעם קורה, שהמחלה חלפה, החום ירד, חזרנו לשגרה, אבל נשאר שיעול. טורדני ומציק. מה עושים?

כמו רבים סביבנו, אולי גם אתם חליתם, התקררתם, אולי אפילו עברתם שפעת. לבסוף החום ירד, הנזלת חלפה וחזרתם לשגרה – אבל נשאר שיעול. אתם כבר לא מרותקים למיטה, או לספה, אבל השיעול שנשאר טורדני ומציק. אצל חלק הוא מופיע בעיקר בערב ובלילה ואצל אחרים, הוא מלווה את היום כולו. התחושה היא שהגוף כבר בריא, אבל משהו עדיין לא הסתדר עד הסוף ונשארו שאריות. שאריות של שיעולים.

ברפואה הסינית

ההחלמה מהמחלה האקוטית לא תמיד אומרת שהגוף כבר סיים את ההתמודדות. לפעמים, המצב החריף חלף והמערכת החיסונית כבר בשליטה, אך עדיין נותרו שאריות – יובש, ליחה, או חולשה, שמתבטאים בשיעול שנשאר. לפעמים, כבר אין פתוגן חיצוני, אלא עקבות שהוא הותיר אחריו. בשלב הראשון, נרצה להבין איזה שיעול זה.

שיעול יבש, ללא ליחה

שיעול יבש לאחר מחלה מעיד לרוב על יובש בריאות. החום של המחלה ייבש את הנוזלים והריריות נשארו מגורות ורגישות. זהו שיעול עוקצני, לפעמים עם תחושת גרד בגרון, שמחמיר בלילה, או בשעת דיבור. המטרה להזין וללחלח את הריאות, לא "לדכא" את השיעול.

טיפול ביתי – מרתח אגסים

ברפואה הסינית, אגס נחשב מזון קלאסי ללחלוח והזנת הריאות ולהרגעת שיעול יבש. המרתח מתאים לשיעול יבש, או לשיעול עם ליחה תקועה שאיננה יוצאת. איך מכינים:

2-3 אגסים בשלים חתוכים לרבעים (עם הקליפה, ללא הגרעינים)

מים עד לכיסוי

מבשלים על אש קטנה כ-20-30 דקות, עד לריכוך.

מצננים ושותים מהנוזל מספר פעמים ביום. אוכלים גם את האגסים.

שיעול "רטוב", ליחתי

אם השיעול מלווה בליחה, תחושת כובד בחזה או גרון "סתום", מדובר לרוב בלחות, או ליחה, שנשארו אחרי המחלה. כאן המטרה היא לעזור לגוף לייבש ולפנות את הליחה מהריאות ומדרכי הנשימה.

טיפול ביתי – חליטת תימין

לתימין תכונות רבות ברפואה הטבעית והוא ידוע כצמח מחטא, אנטי דלקתי ומייבש ליחה. איך מכינים:

כפית תימין יבש מאיכות טובה, או 3-4 גבעולים של תימין טרי

כוס מים רותחים

להשרות 10 דקות עם מכסה, לסנן ולשתות חמים. לחזור על הפעולה 3-4 פעמים ביום.

שיעול שנשאר אחרי מחלה הוא כביכול לא בעיה גדולה, אבל גם לא משהו שצריך להתעלם ממנו.

ברפואה הסינית, אנחנו בודקים מה נשאר לא מאוזן בגוף אחרי שהמחלה חלפה – יובש, ליחה, או חולשה ומטפלים בהתאם. אם השיעול נמשך שבועות ארוכים, מחמיר, או מלווה בתחושות נוספות, כדאי לעצור ולהעמיק את האבחון.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי