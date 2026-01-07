חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

שאריות של שיעולים

לא פעם קורה, שהמחלה חלפה, החום ירד, חזרנו לשגרה, אבל נשאר שיעול. טורדני ומציק. מה עושים?

כמו רבים סביבנו, אולי גם אתם חליתם, התקררתם, אולי אפילו עברתם שפעת. לבסוף החום ירד, הנזלת חלפה וחזרתם לשגרה – אבל נשאר שיעול. אתם כבר לא מרותקים למיטה, או לספה, אבל השיעול שנשאר טורדני ומציק. אצל חלק הוא מופיע בעיקר בערב ובלילה ואצל אחרים, הוא מלווה את היום כולו. התחושה היא שהגוף כבר בריא, אבל משהו עדיין לא הסתדר עד הסוף ונשארו שאריות. שאריות של שיעולים.

ברפואה הסינית

ההחלמה מהמחלה האקוטית לא תמיד אומרת שהגוף כבר סיים את ההתמודדות. לפעמים, המצב החריף חלף והמערכת החיסונית כבר בשליטה, אך עדיין נותרו שאריות – יובש, ליחה, או חולשה, שמתבטאים בשיעול שנשאר. לפעמים, כבר אין פתוגן חיצוני, אלא עקבות שהוא הותיר אחריו. בשלב הראשון, נרצה להבין איזה שיעול זה.

שיעול יבש, ללא ליחה

שיעול יבש לאחר מחלה מעיד לרוב על יובש בריאות. החום של המחלה ייבש את הנוזלים והריריות נשארו מגורות ורגישות. זהו שיעול עוקצני, לפעמים עם תחושת גרד בגרון, שמחמיר בלילה, או בשעת דיבור. המטרה להזין וללחלח את הריאות, לא "לדכא" את השיעול.

טיפול ביתי – מרתח אגסים

ברפואה הסינית, אגס נחשב מזון קלאסי ללחלוח והזנת הריאות ולהרגעת שיעול יבש. המרתח מתאים לשיעול יבש, או לשיעול עם ליחה תקועה שאיננה יוצאת. איך מכינים:

  • 2-3 אגסים בשלים חתוכים לרבעים (עם הקליפה, ללא הגרעינים)
  • מים עד לכיסוי
  • מבשלים על אש קטנה כ-20-30 דקות, עד לריכוך.
    מצננים ושותים מהנוזל מספר פעמים ביום. אוכלים גם את האגסים.
שיעול "רטוב", ליחתי

אם השיעול מלווה בליחה, תחושת כובד בחזה או גרון "סתום", מדובר לרוב בלחות, או ליחה, שנשארו אחרי המחלה. כאן המטרה היא לעזור לגוף לייבש ולפנות את הליחה מהריאות ומדרכי הנשימה.

טיפול ביתי – חליטת תימין

לתימין תכונות רבות ברפואה הטבעית והוא ידוע כצמח מחטא, אנטי דלקתי ומייבש ליחה. איך מכינים:

  • כפית תימין יבש מאיכות טובה, או 3-4 גבעולים של תימין טרי
  • כוס מים רותחים
  • להשרות 10 דקות עם מכסה, לסנן ולשתות חמים. לחזור על הפעולה 3-4 פעמים ביום.

שיעול שנשאר אחרי מחלה הוא כביכול לא בעיה גדולה, אבל גם לא משהו שצריך להתעלם ממנו.

ברפואה הסינית, אנחנו בודקים מה נשאר לא מאוזן בגוף אחרי שהמחלה חלפה – יובש, ליחה, או חולשה ומטפלים בהתאם. אם השיעול נמשך שבועות ארוכים, מחמיר, או מלווה בתחושות נוספות, כדאי לעצור ולהעמיק את האבחון.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • גילגולה של אבן

    בזמן שהגולן היה סורי, חמדו תושביו אבנים עתיקות, במיוחד המעוטרות שבהן ושילבו אותן בבנייה של…

  • עיר של יהודים

    מול רמת מגשימים, כ-15 ק"מ מזרחית לגבול הסורי, שכנה ה"עיר של יהודים" – נווה. בתלמוד…

  • הקסם של "קלרה"

     את "קלרה", מסעדה איטלקית משפחתית קסומה, חלבית וכשרה למהדרין, הקים אורי אזולאי, בא.ת. קצרין, בשביל…

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Events for 1st ינואר
No Events
Events for 2nd ינואר
No Events
Events for 3rd ינואר
No Events
Events for 4th ינואר
No Events
Events for 5th ינואר
No Events
Events for 6th ינואר
No Events
Events for 7th ינואר
No Events
Events for 8th ינואר
No Events
Events for 9th ינואר
No Events
Events for 10th ינואר
No Events
Events for 11th ינואר
No Events
Events for 12th ינואר
No Events
Events for 13th ינואר
No Events
Events for 14th ינואר
No Events
Events for 15th ינואר
No Events
Events for 16th ינואר
No Events
Events for 17th ינואר
No Events
Events for 18th ינואר
No Events
Events for 19th ינואר
No Events
Events for 20th ינואר
No Events
Events for 21st ינואר
No Events
Events for 22nd ינואר
No Events
Events for 23rd ינואר
No Events
Events for 24th ינואר
No Events
Events for 25th ינואר
No Events
Events for 26th ינואר
No Events
Events for 27th ינואר
No Events
Events for 28th ינואר
No Events
Events for 29th ינואר
No Events
Events for 30th ינואר
No Events
Events for 31st ינואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!