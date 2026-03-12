רכבת הרים מדינית

בצל מבצע "שאגת הארי", חוותה השבוע בירת הגולן רכבת הרים מדינית. שרים, חברי כנסת, אלופים במיל' ונשיא המדינה הגיעו בזה אחר זה אל קצרין. הם לא באו רק כדי להזדהות, אלא כדי ללמוד מקרוב על מודל של רשות מקומית שמנהלת שגרת חירום מופתית

בתמונה: ביקור שר התפוצות, עמיחי שיקלי

השבוע האחרון בקצרין הוכיח שוב כי בירת הגולן היא מוקד של עוצמה אסטרטגית לאומית. בצל הדי מבצע "שאגת הארי", והמתיחות הביטחונית בגזרה, המועצה המקומית קצרין אירחה השבוע מספר רב של בכירים מהצמרת המדינית של ישראל.

מצעד הבכירים הזה חצה מחנות פוליטיים והדגיש את הקונצנזוס סביב קצרין והנהגתה.

בראש המבקרים, עמד נשיא המדינה, יצחק הרצוג, שהגיע לחזק מקרוב את התושבים ואת ההנהגה המקומית. אל הנשיא הצטרפו שרים בממשלת ישראל, בהם שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסראלוף ושר התפוצות, עמיחי שיקלי. תנועת השרים נמשכה אל תוך סוף השבוע, כאשר ביום חמישי, הגיע ליישוב שר התקשורת, שלמה קרעי והיום, צפוי להגיע שר האנרגיה, אלי כהן.

לצד השרים, הגיעו לקצרין שורה של אישי ציבור, חברי כנסת ומנהיגים עתירי ניסיון ביטחוני וצבאי. בין המבקרים היו יו"ר המחנה הממלכתי, ח"כ בני גנץ וח"כ מיכאל ביטון וכן רא"ל במיל' וח"כ לשעבר גדי איזנקוט, ח"כ לשעבר מתן כהנא והאלוף במיל' טל רוסו. בנוסף, נערך מפגש עומק מקצועי עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט ועם ח"כ אריאל קלנר. הנוכחות המרשימה הזו, מכל קצוות הקשת הציבורית, המחישה כי קצרין ניצבת בלב ההסכמה והתמיכה הלאומית.

הרצף התפקודי

ללא יוצא מן הכלל, התרשמו המבקרים מהמכונה הארגונית המשומנת וממודל ההפעלה המופתי של קצרין בשעת חירום. לאורך שרשרת הפגישות, הציג ראש המועצה, יהודה דואה, בפני צמרת ההנהגה את הניהול המוקפד של הרצף התפקודי ואת המענים הקהילתיים במציאות ביטחונית מורכבת. במקביל, העניק קב"ט המועצה, אבי לוגאסי, סקירה מקצועית מקיפה על היערכות מכלולי החירום ומרכיבי הביטחון בבירת הגולן. נבחרי הציבור לא רק שמעו על האתגרים, אלא נחשפו מקרוב לפתרונות היצירתיים שמובילה המועצה בתחומי המיגון, ההסברה והחוסן הקהילתי. הביקורים כולם נחתמו בהערכה עמוקה לאופן שבו מנוהלת הרשות, תוך התחייבות ברורה של המבקרים להמשך תמיכה וחיזוק של בירת הגולן.

אך הסיפור של קצרין, כפי שניבט אל המבקרים השבוע, לא הסתכם רק במוכנות בחירום. במקביל לניהול המוקפד של שגרת החירום, נחשפו האורחים לרשות שממשיכה לדחוף קדימה ליזום ולפתח את היישוב ללא הפסקה.

"קצרין היא דוגמה ומופת לכל מדינת ישראל", הצהיר נשיא המדינה, יצחק הרצוג, עם סיום ביקורו.

גם ח"כ מיכאל ביטון שיתף בתחושותיו לאחר הביקור בקצרין: "שוחחנו על פיתוח העיר, על יזמות, על חוסן ועל הנהגה צעירה שמובילה את קצרין קדימה – עם גידול דמוגרפי ופיתוח עסקי גם בתוך מציאות מלחמה". ביטון היטיב לזקק את הייחודיות של קצרין. "זה היה יום שמזכיר עד כמה הגולן הוא סיפור של אנשים. אנשים שממשיכים לבנות, ליזום ולהאמין – גם בימים מורכבים".

אכן, יותר מכול, העשייה בקצרין משקפת את סיפורו האמתי של החוסן הישראלי – בנייה וצמיחה דווקא מתוך האתגר.

"אני גאה לארח כאן את הנהגת המדינה, מכל גווני הקשת הציבורית," מסכם ראש המועצה, יהודה דואה. "העובדה שהצמרת הישראלית בוחרת להגיע לקצרין מוכיחה כי בירת הגולן מהווה עוגן אסטרטגי ולאומי. אנו יודעים לעבוד בשותפות ובמקצועיות עם כולם, כשלנגד עינינו מטרה אחת בלבד: המשך שגשוגה של קצרין. המוכנות שלנו בחירום היא חלק ממה שמאפשר לנו להמשיך ליזום, לבנות ולצמוח גם כעת".