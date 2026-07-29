רוח הגולן בתחרות הרובוטיקה FIRST

בשנתם הראשונה בתחרות הרובוטיקה היוקרתית FIRST, ובצל תקופת מלחמה מאתגרת, תלמידי המרכז ליזמות וחדשנות בגולן, מבית "רוח הגולן", בנו רובוטים מתקדמים, הקימו "חברת סטארט-אפ" קטנה ובזכות עבודת צוות הצליחו להעפיל עד לגמר הגדול. כך נראית מצוינות טכנולוגית שצומחת מהשטח

השנה, לראשונה אי פעם, נכנס המרכז ליזמות וחדשנות בגולן, מבית "רוח הגולן", אל זירת הרובוטיקה התחרותית והצטרף לארגון FIRST היוקרתי. הפרויקט השאפתני יצא לדרך עם שתי קבוצות תלמידים חדורות מטרה ממוסדות החינוך באזור.

הקבוצה הראשונה מונה 15 בוגרי כיתות ז'-ט' (מהישיבה התיכונית חספין ומבית החינוך ממ"ד "גולן") והיא התחרתה באתגר ה-FLL League FIRST LEGO הקבוצה השנייה – "G-Force Hispin" – קבוצה של תלמידי י'-י"ב מישיבת "תמ"ר" ומהישיבה התיכונית חספין, התמודדה באתגר ה-FRC המורכב.

ארגון FIRST העולמי מעודד בני נוער לעסוק במדע וטכנולוגיה, אך מעבר לרובוטים, מדובר בבית ספר למנהיגות ועבודת צוות. אכן, התלמידים בגולן פעלו ממש כמו בחברת סטארט-אפ קטנה: הם חולקו לצוותי עיצוב ותכנון (מידול תלת-ממד ומכניקה), צוותי טכנולוגיה (תכנות, אלקטרוניקה, חיווטים) וצוותי ניהול ותפעול שדאגו לרכש, לוגיסטיקה ואפילו למערך הסושיאל.

האתגרים שניצבו בפני התלמידים דרשו מקצועיות יוצאת דופן.

בתחרות ה-FLL, התלמידים התבקשו לתכנן, לבנות ולתכנת רובוט אוטונומי, המבוסס על ערכות לגו מתקדמות. הרובוט נדרש לנווט על גבי זירת משחק מאתגרת ולהשלים כמה שיותר משימות בזמן מועט, תוך התמודדות עם תקלות בזמן אמת.

קבוצת ה-FRC התמודדה עם אתגר הנדסי-טכנולוגי מורכב ביותר: תוך זמן קצוב היה עליהם לתכנן, לבנות ולתכנת רובוט תעשייתי גדול, שידע לבצע פעולות לפי הגדרות האתגר השנתי. השנה, במשחק דמוי כדורסל, נדרש הרובוט לאסוף עשרות כדורים ולקלוע כמה שיותר כדורים לסל, תוך כדי מעבר מכשולים.

כוח ועוגן

לאורך השנה, תלמידי הקבוצות נפגשו פעמיים בשבוע במרכז ליזמות וחדשנות בגולן.

תחת הובלתו של המנטור מרדכי ליאון ובייעוץ של מנטורים נוספים, הם תכננו, פיתחו והתאמנו. מעבר למפגשים הרשמיים, תלמידים רבים הגיעו למרכז גם בזמנם החופשי, כדי להמשיך ולפתח את הפרויקט.

בנוסף לאתגרי התחרות עצמה, התמודדה הקבוצה עם מציאות של מלחמה וחוסר ודאות. למרות הקושי, החבר'ה לא ויתרו, המשיכו להגיע לסדנה ולהשקיע. העשייה המשותפת הפכה עבורם למקור של כוח ועוגן של יציבות. לראות את בני הנוער עובדים יחד ברגעים האלה היה מחזה מעורר השראה.

כדי להגיע מוכנים, קבוצת ה FRC-יצרה קשרים ויצאה להיפגש עם קבוצות מהאזור ומכל רחבי הארץ. יחד הם התאמנו, חלקו ידע, פתרו תקלות טכניות ויצרו שיתופי פעולה.

אל התחרות הארצית התקבצו עשרות קבוצות. לאורך יומיים אינטנסיביים של 15 מקצים ביום, תפקדו חברי הקבוצה כמו סיירת מובחרת. בין המקצים, הרובוט דרש תיקונים מהירים. תחת לחץ עצום, ובמקצועיות שיא, הם תיקנו, כיוונו והחזירו את הרובוט למגרש, פעם אחר פעם.

בעזרת אסטרטגיה חכמה, שיתוף פעולה יוצא דופן עם קבוצות אחרות ועבודה טכנית מעולה, קבוצת G-Force Hispin העפילה עד לגמר הארצי הגדול – הישג מרשים ביותר עבור שנה ראשונה בתחרות.

תודה ל"רוח הגולן" ולמרכז ליזמות וחדשנות, שיזמו והיו בית חם וגב כלכלי מאחורי הפרויקט.

בשנה הראשונה שלהם, הוכיחו חברי הנבחרות מהגולן שעם המון נשמה, עבודת צוות ומקצועיות, גם חבר'ה שהתחילו ממש מאפס יכולים להגיע הכי רחוק שיש. אחרי עונת בכורה כזו, נותר רק לחכות בקוצר רוח לעונה הבאה.