רגע של אהבת ישראל

התארחתי בהכנסת ספר תורה לישיבת "טל חרמון". הלב שלי נפתח מול ספר התורה, מול השירה והריקודים, מול האנרגיה הקסומה שממלאת את המקום

השבוע, זכיתי להיות אורחת בהכנסת ספר תורה. היה אירוע מרגש במיוחד, שהתקיים בישיבת "טל חרמון", שבצומת אליעד. זה היה אירוע של שיתוף פעולה חם עם בית חב"ד של הגולן, בהובלת הרב שלום הרצל וראש ישיבת "טל חרמון", הרב יחיאל פרץ.

הכנסת ספר תורה הוא תמיד אירוע שמעלה בי תחושות עוצמתיות של התרגשות והודיה. קשה לי להסביר במילים איך הלב שלי נפתח מול ספר התורה, מול השירה והריקודים, מול האנרגיה הקסומה שממלאת את המקום.

האירוע התקיים בערב י"ט בכסלו, תאריך בעל משמעות מיוחדת עבור חסידי חב"ד: יום זה הוא "ראש השנה לחסידות", או "חג הגאולה", המציין את שחרורו ממאסר של רבי שניאור זלמן, הידוע כבעל התניא ומייסד חסידות חב"ד. בשנים האחרונות, למדתי להכיר את התאריך הזה ולהבין עד כמה הוא מסמל רגע מכונן בתולדות החסידות. זהו הרגע שבו תורת החסידות יצאה אל הציבור והחלה להאיר את חיי היום-יום של יהודים רבים. מסתבר שברחבי הארץ והגולן התקיימו אירועים רבים לציון היום הזה.

ספר התורה שהכניסו השבוע ל"טל חרמון" הוא על שמו של רבי שניאור זלמן, שכבר בהיותו בחור צעיר הוכר כגאון והתרכזה סביבו חבורת תלמידים. מספרים שמה שמשך אותו אל החסידות היה החיבור בין עומק רוחני לשכל וללמידה. מאז שחרורו מהמאסר, בשנת 1789, היום הזה נתפס כיום חג בחסידות, הד לזיכוי רוחני בשמים, שהכשיר את הקרקע להפצת תורת החסידות באופן גלוי ומרשים יותר.

אור החסידוּת

מנהגי החג כוללים התוועדויות חסידיות שמתארכות אל תוך הלילה, אמירת "לחיים", התמסרות ללימוד תורה וחסידות. כשעמדתי בערב ההוא, מול ספר התורה וראיתי את מגוון הקהלים שבאו לחגוג את הכנסתו, תלמידים ומבוגרים ממגזרים שונים, קשה היה שלא להרגיש את הקשר הזה בין ההיסטוריה הרוחנית לבין ההווה שלנו כאן. רגע שבו האור של תורה וחסידות ממשיך להאיר. אני מכירה את החיבור של חסידי חב"ד לקהילות ולעשייה יום-יומית. אני חשה שהחוויה הזו אינה רק טקס רוחני, היא גם חיבור לתחושת קהילה ולרצון להכניס עוד אור ושמחה ואחדות לחיים שלנו.

מה שיפה במיוחד בגולן, בעבודה של חב"ד ובפעילויות מסוג זה, הוא היכולת לקרב אנשים, לחזק תחושת שייכות וליצור חיבור למרות הפערים והשוני.

כאמור, הערב הזה התקיים ב"טל חרמון", מקום שיש בו עשייה משמעותית. זו ישיבה המספקת מעטפת מלאה, חמה, תומכת ואוהבת לנערים שלא מצאו את מקומם בישיבות אחרות מסיבות שונות: רוחני, לימודי, חברתי.

האירוע הזכיר לי כמה חשוב להיפתח, להקשיב, להתחבר להרגיש את הרגע ולתת לו לחלחל פנימה. הכנסת ספר התורה הייתה בשבילי אירוע שנתן לי רגע הזדמנות לעצור ולזכור את הערך האמיתי של התורה דרך המסורת, של הלימוד ושל הנתינה. החיבור של אהבת ישראל תוך חיפוש התרומה לעם, גם כשברקע יש מחלוקות. השינוי האמתי יכול להתרחש רק כשהלבבות פתוחים ויש רצון. כשישבתי עם הרבנית דבורה הרצל, ושמעתי ממנה על העשייה שלהם ושל הילדים שלהם ברחבי הגולן והעולם, הלב התמלא וחשבתי לעצמי שהלוואי שנמצא את דרך הישר והאמת ואת הניצוץ של החיבור היהודי בכולנו. חג הגאולה מסמל גאולה רוחנית מהחשכה הפנימית, ניצחון האור על החושך ופתיחת שערים.

רגע לפני חנוכה, מתפללת שתמיד נמצא את האור שיאיר עלינו.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • שביל ישראל של שמואל

    ביום האחרון לחייו, תשע שנים לאחר רצח בתו האהובה, חנך שמואל ראדה את בית הכנסת…

  • ספר הפנים

    אין על הפייסבוק. אני עובדת בפייסבוק. הפייסבוק הוא העתיד. מעדכן. מסקרן. מפגיש רחוקים. אין, אני…

  • מחזקים את ביטחון המזון של ישראל

    היחידה לחקלאות וחדשנות גולן יצאה לסיור מקצועי בדרום הארץ, במטרה לקדם שיתופי פעולה, לחלוק ידע…

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

