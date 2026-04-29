קרוב לאדמה

הוא עובד ביקב רמת הגולן ומתנדב כפרמדיק ביחידת חילוץ גולן. בשעות הפנאי, עובד עם עץ ומתכת. "אני חי ונושם את הגולן, את האדמה, הרוח והקהילה". האורח שלנו לשבת הוא אסף פרלמן, מאלוני הבשן

קצת על עצמך

"אסף פרלמן. נולדתי וגדלתי בעיר העתיקה בירושלים. היום אני גר באלוני הבשן עם אופירה אשתי ושחר בתנו. אני חי ונושם את הגולן, את האדמה, הרוח והקהילה".

עיסוק

"עובד ביקב רמת הגולן, עבודה שמחברת אותי לשטח ולעונות השנה ובמקביל, מתנדב ביחידת חילוץ גולן כפרמדיק בצוות רפואה. אני מרגיש שליחות אמיתית לעזור לאנשים ברגעים הקשים שלהם.

"יחידת חילוץ גולן מורכבת מ-82 מתנדבים שמגיעים מכל קצוות הגולן ואצבע הגליל. דתיים וחילונים, גברים ונשים. כולנו בהתנדבות מלאה. המטרה של יחידת החילוץ היא הצלת חיי אדם וטיפול מיטבי בשטח. בכל חילוץ, כל מחלץ מקבל הודעה היכן ומהו אופי החילוץ. החילוצים הם רבים ומגוונים לאורך השנה. ימי חול שבתות וחגים, פגיעות אקלים, חבלות, אירועים בריאותיים ועוד".

איך נראה יום שישי שלך?

"משפחה קודם. טיול, קפה בטבע. לפעמים, עגלת קפה טובה. לקראת צוהריים, מורידים הילוך – בית, בישולים, מתכוננים לשקט של שבת".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"פשוט וטוב: מרק, בשר, לפעמים סושי, חמין בחורף. אבל העיקר זה לא הצלחת, זה מי שיושב סביבה".

זיכרון ילדות משבת?

"ירושלים בלי מסכים. ריחות מהמטבח. דלת פתוחה. הבית שלנו על הדרך לכותל ותמיד מישהו נכנס".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"השקט. לעצור. לנשום. לזכור למה אני כאן. אם צריך – גם חילוץ בעומק נחל, שבת, או לא שבת".

המלצה על ספר

"'מסע תענוגות לארץ הקודש', של מארק טוויין. חד, ציני ומזכיר שלא כל מה שלימדו אותנו באמת כזה קדוש".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"מישהו עם דרך. שיודע גם לשתוק. מאיר אריאל סוגר לי את הפינה".

בשעות הפנאי, מה עושה?

"מטייל בגולן, עובד עם עץ ומתכת, מתנדב במד"א. תחביבים שנשארים קרובים לאדמה".

איך משפיעה עליך המלחמה?

"המציאות מורגשת היטב. יותר דריכות, יותר אחריות וגם תחושת חשיבות למה שאנחנו עושים. זה מחזק את החיבור למקום ולאנשים.

"ברמה האישית, אני יוצא לא מעט למילואים, בשלב שכבר קשה לספור סבבים וזה גם המקום להודות למשפחה שנושאת אתי את המחיר".

מהו המוטו שלך?

"להיות נוכח, לעשות טוב איפה שאפשר ולהישאר מחובר לאדמה ולאנשים".

מהו החלום שלך?

"להמשיך לבנות כאן חיים. שקטים, יציבים, עם שורשים עמוקים".

מה אתה הכי אוהב בגולן?

"המרחב. הפשטות. האנשים. כאן עוד זוכרים שאנחנו באותו סיפור, גם כשלא מסכימים".

מה אתה מאחל לעצמך?

"בריאות. המשכיות ולהישאר במקום הנכון – מבפנים".