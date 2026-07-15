קצרין בשת"פ עם ארגון JNF-USA

קצרין וארגון JNF-USA מניחים יסודות לעתיד משותף. לראשונה בתולדות בירת הגולן, נרקמת שותפות אסטרטגית בין המועצה המקומית קצרין ל-JNF-USA

לראשונה בתולדותיה, המועצה המקומית קצרין רוקמת שותפות אסטרטגית בין-לאומית עם ארגון JNF-USA. בתחילת השבוע, התקיימה פגישת עבודה מקצועית ומנחה בין ראש המועצה, יהודה דואה, לבין מנכ"ל הארגון, ראסל רובינסון ובה הונחו היסודות המעשיים לשיתוף הפעולה ולפיתוח האסטרטגי של היישוב לשנים הבאות.

במהלך המפגש, הדגיש רובינסון את תפיסתו המקצועית, לפיה פיתוח חברה וחוסן לאומי נשענים בראש ובראשונה על יצירת חיבורים וביסוס קהילה מלוכדת. הוא חתם את דבריו בהצהרה משמעותית, לפיה JNF-USA יהיה גאה לקחת חלק פעיל במסעה של קצרין ולשמש כשותף אסטרטגי ארוך טווח לעתידה.

"השותפות החדשה וההיסטורית עם ארגון JNF-USA היא מנוף כוח משמעותי עבור עתידה של קצרין", מסביר ראש המועצה המקומית, יהודה דואה. "הבעת האמון המרגשת מצד ראסל רובינסון והנהגת הארגון מוכיחה כי הפוטנציאל של בירת הגולן פורץ גבולות ומציב אותה כעוגן אסטרטגי בעל חשיבות לאומית.

"אנו מציבים היום את היסודות לשיתוף פעולה שלנו חשוב. נמשיך לרתום שותפים מובילים מהארץ ומהעולם כדי להבטיח את שגשוגה של קצרין".

הבעת אמון בין-לאומית זו מהווה עדות מובהקת לפוטנציאל הצמיחה של בירת הגולן ולמעמדה האזורי המרכזי.