נסיקה חינוכית

קצרין והגולן מובילים את הזינוק הארצי במצוינות טכנולוגית: נתוני משרד החינוך לשנת 2025 חושפים קפיצת מדרגה חסרת תקדים, מוסדות החינוך בבירת הגולן רשמו את הזינוק השנתי החד ביותר בישראל בזכאות ל"בגרות טק". ראשי המועצות, יהודה דואה ואורי קלנר: "החינוך הוא מנוע צמיחה אסטרטגי במעלה הראשונה, נמשיך יחד להזניק את החינוך בקצרין ובגולן"

משרד החינוך פרסם השבוע את נתוני מדדי ה-STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) והמצוינות לשנת 2025. התוצאות מציבות בפסגה את מוסדות החינוך המשותפים למועצה המקומית קצרין ולמועצה האזורית גולן. לאחר מספר שנים של האטה ברמה הארצית, מדדי המצוינות המרכזיים חזרו לעלייה חדה, תוך התרחבות בסיס המצוינות בכלל חלקי החברה. אולם, הסיפור המרשים ביותר ברשימה הלאומית שייך למוסדות החינוך המשותפים של המועצות בבירת הגולן אשר מובילים את הזינוק השנתי הגדול ביותר בארץ עם קפיצה מ-3.3% ל-25.4% בשיעור הזכאות ל"בגרות טק", השילוב התובעני והיוקרתי של חמש יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית, יחד עם פיזיקה, או מדעי המחשב.

הנסיקה הדרמטית של מוסדות החינוך בקצרין מקבלת משנה תוקף במבט על פני עשור: בשנת 2015, עמד שיעור הזכאים לבגרות במסלול מדעי מורכב זה ביישוב על 5.04% בלבד, ועד לשנת 2025 זינק הנתון ל-25.37%, הפרש בלתי נתפס של 20.33 אחוזים, אשר מציב את מוסדות החינוך בקצרין בראש רשימת הרשויות ששיפרו באופן המשמעותי ביותר את איכות תעודת הבגרות בישראל. לשם השוואה, מעיליא, שבמקום השני, רשמה הפרש של 18.95% וגוש חלב עלתה מ-0% ל-14.58%.

הנתונים משתלבים במגמה הארצית הרחבה, בה נרשם שיא של 15,088 תלמידים במסלול ה"בגרות טק" (11.6% משכבת הלימוד), לצד עליות ניכרות במקצועות הליבה: מתמטיקה 5 יח"ל עלתה ל-17.1% (שיא של 22,154 תלמידים), אנגלית 5 יח"ל הגיעה ל-48.5%, פיזיקה ל-11.9% ומדעי המחשב לשיא סדרה של 8.9%. ברמת המגזרים הארצית, שיעור הזכאות ב-5 יחידות מתמטיקה במגזר היהודי עלה ל-19% (לעומת 11.4% לפני עשור), במגזר הערבי ל-13.5% (לעומת 8.2%), במגזר הדרוזי ל-15.5% (לעומת 11%) ובמגזר הבדואי ל-5.5% (לעומת 2.1%).

נושמים חינוך

ברקע הפרסום על הנסיקה החינוכית חסרת התקדים, נערך ביום רביעי האחרון ערב הוקרה משותף ומרגש לצוותי החינוך וההוראה בקצרין ובגולן, אשר היווה את אירוע השיא במסגרת שבוע החינוך של הגולן ושבוע "נושמים חינוך" של קצרין, שצוינו השבוע במועצות. העשייה הפדגוגית הזו נשענת על עבודה מאומצת, יום-יומית ומקבלת כעת רוח גבית אסטרטגית גם מהחלטת הממשלה ההיסטורית "קצרין-גולן", במסגרתה גויסו למעלה מ-100 מיליון שקלים שיופנו לטובת מערכת החינוך, כתוספת לתקציבים הגבוהים שהרשויות משקיעות כבר כיום במטרה להמשיך לקדם ולהזניק את החינוך.

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "קצרין גאה להיות הרשות שביצעה את הזינוק המשמעותי ביותר בבגרות הטכנולוגית. החינוך הוא מנוע צמיחה מרכזי המשפיע באופן ישיר על קצרין, דוחף את הדור הצעיר קדימה ומהווה את הבסיס לעתידנו. הנתונים המרשימים הללו הם פרי של השקעה אסטרטגית מקיפה, גיוס משאבים ותקציבים לחינוך, לצד עבודה מאומצת מצד צוותי ההוראה והניהול. כמו כן, התמדה ונחישות מצד תלמידינו המצטיינים. תודה רבה למנהלת מחלקת החינוך, מרסל לב ולצוותי החינוך וההוראה המסורים במוסדות החינוך.

"יחד, בשותפות עם המועצה האזורית גולן, אנו נמשיך להשקיע את מרב המשאבים, להרחיב את המענים הפדגוגיים ולהמשיך את להזניק את מערכת החינוך בקצרין לפסגות הגבוהות ביותר, על מנת להמשיך ולפתח את הגולן ובירתה בכל הרבדים".

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "ההישגים יוצאי הדופן הללו והנסיקה הלימודית שאנו עדים לה הם פועל עוצמתי של השקעה בחינוך, שהוא העוגן המוביל והאמתי לעתידנו כאן. השותפות האסטרטגית והמרחבית בין המועצה האזורית גולן למועצה המקומית קצרין מוכיחה את עצמה בכל הרבדים, גם בחינוך. כאשר אנו מחברים את ההתמדה של התלמידים והמסירות של צוותי ההוראה, יחד עם המשאבים הגדולים שאנו מפנים לטובת המערכת, אנו מייצרים תשתית שמביאה את ילדי קצרין והגולן לפסגת המצוינות. אנו מצדיעים לצוותי החינוך המצוינים שלנו, על עבודתם המסורה ללא פשרות. תודה למנהל אגף החינוך, חגי סמט ולצוותים, על מחויבות עמוקה והשקעה רבה בנוער שלנו".