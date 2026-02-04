חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

מתחת לאדמה בבירת הגולן

מהלך לאומי משמעותי מציב כעת את הגולן ואת קצרין בחזית המחקר, החדשנות והפיתוח. לאחרונה, זכה "מכון שמיר למחקר" ב"קול קורא" של רשות החדשנות להקמת "מרכז פטריות לאומי" בקצרין, בירת הגולן

לאורך שנים, הגולן נתפס כמרחב של חקלאות, נופים וטבע מיוחד. כעת, מהלך לאומי משמעותי מציב את קצרין והגולן בחזית המחקר, החדשנות והפיתוח התעשייתי. לאחרונה, זכה "מכון שמיר למחקר" ב"קול קורא" משמעותי מרשות החדשנות – הקמת מרכז פטריות לאומי. בתמיכה על סך של חמישה מיליון ש"ח מרשות החדשנות, יוקם מרכז הפטריות הלאומי בקצרין, בירת הגולן.

המרכז עתיד להיות חלק מבניין הטכנולוגיה והחדשנות החדש של המכון, המוקם בימים אלו בהשקעה של למעלה מ-20 מיליון ש"ח. המבנה החדש, המשתרע על פני כ-2,000 מטר, צפוי להביא עמו עשרות משרות איכותיות ולהמשיך לחזק את האקדמיה, המחקר והתעסוקה בבירת הגולן.

מרכז הפטריות הלאומי נועד לתת מענה לפער משמעותי בתשתיות מחקר ופיתוח בישראל. הוא יספק לתעשיות המזון, הביוטכנולוגיה, החקלאות, הקוסמטיקה והקליימטק גישה לתשתיות מתקדמות ולמעטפת מקצועית מלאה – החל מאוסף זנים מוסדר וראשון מסוגו בישראל, דרך מערכות פרמנטציה ויכולות אנליטיות מתקדמות ועד לליווי רגולטורי ולפיתוח משותף עם התעשייה.

"הקמת מרכז פטריות לאומי היא אבן דרך משמעותית ל'מכון שמיר למחקר', לקצרין, לגולן ובכלל, לצפון", אומרת מנכ"לית "מכון שמיר למחקר", דינה גלעד. "המרכז בעצם ישלב בין מחקר לפיתוח וצפוי למשוך אחריו משקיעים, אנשי מחקר, פיתוח ותעשייה. מעבר לכך, מרכז פטריות לאומי מחזק את ביטחון המזון והעצמאות הטכנולוגית של ישראל ברמה הלאומית וברמה המקומית יש פה בשורה גדולה לאזור".

מרכז הפטריות הלאומי ינוהל על ידי סמנכ"לית פיתוח עסקי ב"מכון שמיר למחקר", ד"ר הדס סיבוני בנימיני: "המרכז יאפשר לחברות וליזמים לעבוד בסביבה מקצועית מלאה – מגידול ופיתוח זנים, דרך פרמנטציה ומיצוי, ועד מיזמי הוכחת היתכנות ופיתוח משותף. זו תשתית קריטית שתאיץ חדשנות ותמקם את ישראל בחזית העולמית של פתרונות מבוססי פטריות."

"מעבר למחקר ופיתוח"

ההשפעה של המהלך הלאומי, שמתרחש כאן בלב הגולן, חורגת מגבולות האקדמיה, המחקר והמדע. להקמתו של מרכז הפטריות הלאומי תהיה השפעה משמעותית גם על היצע התעסוקה האיכותית.

"קצרין ממשיכה לבסס את מעמדה כמרכז חדשנות אזורי", מנתח ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה. "הקמת מרכז פטריות לאומי, כחלק מבניין הטכנולוגיה והחדשנות, זהו מנוע צמיחה משמעותי, נוסף, שיביא עמו משרות איכותיות וחברות מובילות לגולן".

כחלק משיתוף הפעולה האסטרטגי, שנרקם בין המועצה המקומית קצרין למועצה האזורית גולן, "מכון שמיר למחקר" מהווה שחקן מפתח בשותפות הזו, במיוחד בכל מה שנוגע באקדמיה, מחקר, חדשנות ופיתוח.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "זהו פרויקט בעל חשיבות אסטרטגית לגולן כולו. החיבור בין חקלאות, מחקר מתקדם ותעשייה יוצר יתרון יחסי לאזור וממקם את הגולן בחזית ההתמודדות עם אתגרי המזון, הקיימות והאקלים".

הקמת המרכז נשענת על פעילות מחקרית רבת-שנים של "מכון שמיר למחקר" וצפויה לחזק את תעשיית הפטריות המקומית, להפחית תלות בייבוא ולהגדיל את שרידות שרשרות האספקה בישראל.

כך הופך הגולן לא רק למרחב של חקלאות ונוף, אלא גם למוקד ידע, טכנולוגיה וחדשנות בעל חשיבות לאומית וכל זה מתחיל מתחת לאדמה, בבירת הגולן.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • החברה של הגולן בכנסת

    בפעם השנייה בחודשיים האחרונים, ח"כ דר' רות קלדרון, מסיעת יש עתיד, ביקרה באזור כדי לקדם…

  • חזון הגולן של הרצל

    י' אייר הוא יום הולדתו ה-157 של חוזה מדינת היהודים, בנימין זאב הרצל. ב"אלטנוילנד", מוקדש…

  • המצטיינות של חטיבת הגולן

    המצטיינות של חטיבת הגולן, חיילות גדוד האיסוף, מספרות על התפקיד המאתגר. שואלים את רב"ט מיכל…

כל הארועים

ינואר

פברואר 2026

מרץ
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for 1st פברואר
No Events
Events for 2nd פברואר
No Events
Events for 3rd פברואר
No Events
Events for 4th פברואר
No Events
Events for 5th פברואר
No Events
Events for 6th פברואר
No Events
Events for 7th פברואר
No Events
Events for 8th פברואר
No Events
Events for 9th פברואר
No Events
Events for 10th פברואר
No Events
Events for 11th פברואר
No Events
Events for 12th פברואר
No Events
Events for 13th פברואר
No Events
Events for 14th פברואר
No Events
Events for 15th פברואר
No Events
Events for 16th פברואר
No Events
Events for 17th פברואר
No Events
Events for 18th פברואר
No Events
Events for 19th פברואר
No Events
Events for 20th פברואר
No Events
Events for 21st פברואר
No Events
Events for 22nd פברואר
No Events
Events for 23rd פברואר
No Events
Events for 24th פברואר
No Events
Events for 25th פברואר
No Events
Events for 26th פברואר
No Events
Events for 27th פברואר
No Events
Events for 28th פברואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!