מתחת לאדמה בבירת הגולן

לאורך שנים, הגולן נתפס כמרחב של חקלאות, נופים וטבע מיוחד. כעת, מהלך לאומי משמעותי מציב את קצרין והגולן בחזית המחקר, החדשנות והפיתוח התעשייתי. לאחרונה, זכה "מכון שמיר למחקר" ב"קול קורא" משמעותי מרשות החדשנות – הקמת מרכז פטריות לאומי. בתמיכה על סך של חמישה מיליון ש"ח מרשות החדשנות, יוקם מרכז הפטריות הלאומי בקצרין, בירת הגולן.

המרכז עתיד להיות חלק מבניין הטכנולוגיה והחדשנות החדש של המכון, המוקם בימים אלו בהשקעה של למעלה מ-20 מיליון ש"ח. המבנה החדש, המשתרע על פני כ-2,000 מטר, צפוי להביא עמו עשרות משרות איכותיות ולהמשיך לחזק את האקדמיה, המחקר והתעסוקה בבירת הגולן.

מרכז הפטריות הלאומי נועד לתת מענה לפער משמעותי בתשתיות מחקר ופיתוח בישראל. הוא יספק לתעשיות המזון, הביוטכנולוגיה, החקלאות, הקוסמטיקה והקליימטק גישה לתשתיות מתקדמות ולמעטפת מקצועית מלאה – החל מאוסף זנים מוסדר וראשון מסוגו בישראל, דרך מערכות פרמנטציה ויכולות אנליטיות מתקדמות ועד לליווי רגולטורי ולפיתוח משותף עם התעשייה.

"הקמת מרכז פטריות לאומי היא אבן דרך משמעותית ל'מכון שמיר למחקר', לקצרין, לגולן ובכלל, לצפון", אומרת מנכ"לית "מכון שמיר למחקר", דינה גלעד. "המרכז בעצם ישלב בין מחקר לפיתוח וצפוי למשוך אחריו משקיעים, אנשי מחקר, פיתוח ותעשייה. מעבר לכך, מרכז פטריות לאומי מחזק את ביטחון המזון והעצמאות הטכנולוגית של ישראל ברמה הלאומית וברמה המקומית יש פה בשורה גדולה לאזור".

מרכז הפטריות הלאומי ינוהל על ידי סמנכ"לית פיתוח עסקי ב"מכון שמיר למחקר", ד"ר הדס סיבוני בנימיני: "המרכז יאפשר לחברות וליזמים לעבוד בסביבה מקצועית מלאה – מגידול ופיתוח זנים, דרך פרמנטציה ומיצוי, ועד מיזמי הוכחת היתכנות ופיתוח משותף. זו תשתית קריטית שתאיץ חדשנות ותמקם את ישראל בחזית העולמית של פתרונות מבוססי פטריות."

"מעבר למחקר ופיתוח"

ההשפעה של המהלך הלאומי, שמתרחש כאן בלב הגולן, חורגת מגבולות האקדמיה, המחקר והמדע. להקמתו של מרכז הפטריות הלאומי תהיה השפעה משמעותית גם על היצע התעסוקה האיכותית.

"קצרין ממשיכה לבסס את מעמדה כמרכז חדשנות אזורי", מנתח ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה. "הקמת מרכז פטריות לאומי, כחלק מבניין הטכנולוגיה והחדשנות, זהו מנוע צמיחה משמעותי, נוסף, שיביא עמו משרות איכותיות וחברות מובילות לגולן".

כחלק משיתוף הפעולה האסטרטגי, שנרקם בין המועצה המקומית קצרין למועצה האזורית גולן, "מכון שמיר למחקר" מהווה שחקן מפתח בשותפות הזו, במיוחד בכל מה שנוגע באקדמיה, מחקר, חדשנות ופיתוח.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "זהו פרויקט בעל חשיבות אסטרטגית לגולן כולו. החיבור בין חקלאות, מחקר מתקדם ותעשייה יוצר יתרון יחסי לאזור וממקם את הגולן בחזית ההתמודדות עם אתגרי המזון, הקיימות והאקלים".

הקמת המרכז נשענת על פעילות מחקרית רבת-שנים של "מכון שמיר למחקר" וצפויה לחזק את תעשיית הפטריות המקומית, להפחית תלות בייבוא ולהגדיל את שרידות שרשרות האספקה בישראל.

כך הופך הגולן לא רק למרחב של חקלאות ונוף, אלא גם למוקד ידע, טכנולוגיה וחדשנות בעל חשיבות לאומית וכל זה מתחיל מתחת לאדמה, בבירת הגולן.