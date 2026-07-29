משמחת בפרחים

היא בעלת העסק "אמיליה בוטיק פרחים", בוטיק לעיצוב ושזירת פרחים באווירה אישית. "לפעמים, אני מרגישה שהפרחים בחרו בי ולא רק אני בהם…". האורחת שלנו לשבת היא אמיליה רפאלוב, מאניעם

קצת על עצמך

"אמיליה רפאלוב. אני מאמינה שהדברים הגדולים בחיים מתחילים דווקא מהדברים הכי קטנים – חיוך, מילה טובה, נתינה, אמונה תמימה, חמלה ואהבת חינם. המשפחה, האמונה והחסד הם העוגנים שלי. מאימא שלי ירשתי את אהבת הנתינה, את היכולת לתת מכל הלב בלי לחשב מה חוזר. מאבא שלי קיבלתי את טוב הלב, הרגישות והאהבה לאנשים. אני משתדלת לראות את הטוב בכל אדם ולהכניס אור ושמחה לכל מקום שאני מגיעה אליו. אני בחורה רגישה, אוהבת אנשים ומאמינה שלכל אדם שנכנס לדרכנו יש שליחות בחיים שלנו, גם אם לפעמים היא רק לרגע קטן. בכל דבר אני מחפשת את המשמעות שמעבר לו".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי וגדלתי בלוד שבמרכז הארץ ולפני כעשור, עברנו לגולן. במהלך השנים, למדתי שהבית הוא לא רק מקום, הוא האנשים שסביבך, הערכים שמלווים אותך והאמונה שמחזיקה אותך גם בתקופות המאתגרות ביותר".

מגורים

"אנחנו מתגוררים במושב אניעם שבגולן, מקום שיש בו שלווה שקשה להסביר במילים.

"הנופים, המרחבים והאנשים עם הלב הגדול מזכירים לי, בכל יום מחדש, כמה יופי הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. אני מרגישה שהשקט של הגולן נכנס גם אל תוך היצירה שלי".

עיסוק

"בעלת העסק 'אמיליה בוטיק פרחים', בוטיק לעיצוב ושזירת פרחים באווירה אישית.

"אני יוצרת זרי פרחים, זרי כלה, עיצובי רכב, בלונים מעוצבים, מארזי פרחים, קשתות וכתרים לראש, סידורי פרחים וסדנאות חווייתיות. האהבה שלי לפרחים התחילה מתוך אהבה ליופי שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. כל פרח הוא עולם בפני עצמו – עם צבע, אופי ונוכחות משלו. לפעמים, אני מרגישה שהפרחים בחרו בי ולא רק אני בהם…

"עם הזמן, הבנתי שאני לא רק שוזרת פרחים, אלא יוצרת חוויה ומעבירה רגש. אין דבר שמשמח אותי יותר מלראות אנשים שמקבלים זר והעיניים שלהם מאירות. אני מרגישה שזכיתי לעסוק במקצוע שמאפשר לי לקחת חלק ברגעים הכי מרגשים ושמחים בחיים חתונות, בר ובת מצוות, ימי נישואין, ימי הולדת, לידות, הצעות נישואין ורגעים שבהם אנשים רוצים להגיד תודה או שהם חושבים עליכם באמצעות פרחים.

"אני מאמינה שהצלחה בעסק נבנית משיתופי פעולה טובים ומאנשים שעושים את עבודתם מכל הלב ואני לא צועדת בדרך הזו לבד. יש אנשים טובים שלוקחים חלק בעשייה שלי. אחת מהן היא אחותי, ליבי רפאלוב, שמלווה אותי בכל תחום הסושיאל, צילום, תוכן, עריכה ופרסום, מתוך יצירתיות, מקצועיות ואהבה גדולה לעשייה. לצד זאת, היא מלווה כלות וערבי מקווה ומנציחה רגעים משמעותיים ברגישות ובאסתטיקה. ממליצה על ליבי בחום!

"אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בהשגחה פרטית, ושגם הדברים הקטנים ביותר מגיעים אלינו עם סיבה ותכלית. האמונה הזו מלווה אותי בכל צעד וצעד בעסק, בבית ובמפגשים שלי עם אנשים. את הערכים האלה קיבלתי מהבית. אלו מתנות שאני משתדלת לקחת אתי לכל מקום".

איך נראה יום שישי שלך?

"יום שישי הוא היום הכי עמוס והכי מרגש אצלי. אני מסיימת להכין את ההזמנות האחרונות, דואגת שכל זר ייצא טרי ומדויק ומשתדלת שכל לקוח יקבל לא רק פרחים, גם מלא אהבה.

"לקראת כניסת השבת, אני עוצרת לרגע, משאירה את העשייה מאחור, מדליקה נרות מתוך הודיה ונכנסת לאווירה של קדושה, שקט ושלווה. מבחינתי, שבת היא המתנה הגדולה ביותר שקיבלתי".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"ארוחת השבת שלנו כוללת הרבה קדושה, דברי תורה, שיחות מהלב, צחוק ותחושת ביחד. האוכל של אימא שלי… אין דברים כאלה. הטעמים, ההשקעה, המסירות והאהבה שהיא מכניסה לכל דבר מורגשים בכל ביס. דרך האוכל שלה, למדתי הרבה על נתינה, איך מכינים משהו לא רק עם הידיים, אלא גם עם הלב. בסופו של דבר, לא רק האוכל הוא מה שנשאר בזיכרון, אלא האנשים שיושבים סביב השולחן והאהבה שמחברת ביניהם".

זיכרון ילדות משבת

"הנרות שאימא מדליקה, הריח של הבית שמתמלא באוכל של שבת והשקט המיוחד שיורד, כשהכול כבר מוכן. אלו רגעים שנשארו חקוקים בלב שלי עד היום".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"האפשרות לעצור. להיות בלי מרדף, בלי טלפונים ובלי רעשי רקע. פשוט להיות עם המשפחה, עם עצמי ועם הקדוש ברוך הוא".

המלצה על ספר

"ספר תהילים. בכל תקופה, אני מוצאת בו כוח אחר, נחמה אחרת ותזכורת שתמיד יש למי לפנות".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"עם אדם שמאמין בטוב, רואה את הטוב באנשים וחי מתוך אמונה, ענווה ואהבת ישראל. אני מאמינה ששיחה אמיתית מהלב יכולה לתת כוח, השראה ולפעמים, אפילו לשנות חיים".

מה עושה בשעות הפנאי?

"אני אוהבת לטייל בטבע, ללמוד דברים חדשים, לקרוא, להיות עם המשפחה והחברים וכמובן, להיות מוקפת בפרחים".

איך משפיעה עלייך המלחמה?

"כמו על כל עם ישראל, גם עליי התקופה השפיעה מאוד. היא חידדה לי עד כמה החיים יקרים, כמה חשוב להודות על כל יום וכמה כוח יש לאחדות, לנתינה ולאמונה.

"דווקא בתקופות כאלה, אני מרגישה שלפעמים גם זר פרחים קטן יכול להביא אתו נחמה, תקווה ואור".

מהו המוטו שלך בחיים?

"להשתדל להשאיר כל אדם שפגשתי קצת יותר שמח, קצת יותר מחוזק וקצת יותר קרוב לטוב. אני מאמינה שאין מעשה טוב שהולך לאיבוד".

מה את הכי אוהבת בגולן?

"את המרחבים, את השקט, את האנשים ואת התחושה שאפשר לעצור לרגע ולהרגיש את היופי שהקדוש ברוך הוא ברא סביבנו".

מה את מאחלת לעצמך?

"לחזור בתשובה שלמה, לעבוד את השם מתוך שמחה, להמשיך לשמח אנשים דרך השליחות שהשם נתן לי, להצליח בעסק שבניתי באהבה גדולה, ולהקים בעזרת השם בית נאמן בישראל, מלא באמונה, קדושה, שמחה, חסד ונתינה.

"מעל לכול – לזכור בכל יום להודות על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא מרעיף עליי ולהמשיך לבחור לראות את האור גם ברגעים הפשוטים של החיים.

"אני מאמינה שלכל פרח יש שליחות, בדיוק כמו שלכל אדם יש שליחות".