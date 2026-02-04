חיפוש

מפגשים מהסוג הראשון

השבוע, נפגשו ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר וראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בקריית שמונה, במסגרת ישיבת הממשלה שהתקיימה בעיר

ממשלת ישראל קבעה השבוע את ישיבתה בעיר קריית שמונה. במסגרת זו,נפגשו ראשי המועצות בגולן עם רה"מ נתניהו. במפגש, הוצגו לראש הממשלה הסוגיות המרכזיות העומדות על סדר היום בגולן:

קידום החלטת הממשלה הייעודית לגולן ולקצרין, לה הוקצו כ-700 מיליון ש"ח, מתוך מטרה לחזק את התשתיות, הכלכלה והשירותים לתושבים;

המשך פיתוח וחיזוק ההתיישבות היהודית בגולן, כמנוע צמיחה לאומי ואזורי;

קידום פיתוח כלכלי והעמקת שיתופי הפעולה עם הקהילה הדרוזית, בדרום סוריה, באמצעות הכנסת עובדים דרוזים והקמת מיזמים כלכליים.

במהלך המפגש, התקיימה גם שיחה מעמיקה בהשתתפות מספר מצומצם של ראשי מועצות מהגליל המזרחי, שעסקה בהמשך הצמיחה של המרחב כולו, לצד הפערים שממשלת ישראל נדרשת להמשיך ולטפל בהם.

ראשי המועצות גולן וקצרין הזמינו את ראש הממשלה לקיים ישיבת ממשלה בקצרין-גולן, מתוך מטרה לחזק את הקשר הישיר עם השטח ולוודא כי ההחלטה ההיסטורית המתגבשת לגולן ולקצרין תעבור בתקופה הקרובה, יחד עם מאות מיליוני השקלים שיועדו לפיתוח.

ראש הממשלה הביע מחויבות להמשך קידום המהלכים ולחיזוק הגולן כעוגן אסטרטגי, חברתי וכלכלי למדינת ישראל.

ממשיכים לפעול בנחישות, בשותפות עם הממשלה וכלל הגורמים, למען פיתוח קצרין והגולן, חיזוק ההתיישבות, הכלכלה והקהילה ולמען עתיד בטוח, צומח ומשגשג.

