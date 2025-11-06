ממשיכים בדרכו, בונים את הרוח

לזכרו של מרדכי איתן ז"ל

מרדכי איתן ז"ל, בנם של משה ונירית קינן מקצרין, נפטר כשהוא בן 18 וחצי, לפניי כשנה, במוצאי יום הכיפורים, לאחר ארבע שנים של אמונה ומאבק בגבורה במחלת הסרטן. מרדכי היה הבכור לששת ילדי משפחת קינן. הוא גדל ונעשה לנער ערכי ואידאליסטי – דמות למופת לאנשים רבים שבאו אתו במגע.

בד בבד עם ההתמודדות הלא פשוטה עם המחלה והטיפולים הקשים שנדרשו, היה מרדכי נער מלא חיים, שאהב לטייל, לצלם ולהיפגש עם חברים טובים ואהובים, שליוו אותו עד

שעתו האחרונה.

מרדכי, או מורדי, כפי שכינו אותו חבריו, היה מדריך אהוב ופעיל מאוד בתנועת הנוער "בני עקיבא". יזם ערבי תורה ופרויקטים שונים של חסד בקצרין ובגולן והיווה מודל לנער

המלא בערכים של ציונות, חברות, נתינה ואמונה.

אחרי פטירתו, התגלו יומנים שלמים שכתב, המלווים את התמודדותו עם המחלה, את לבטיו ורצונותיו ואת צימאונו העז לחיים מלאי משמעות, תורה ואמונה, שהתגשמו בעשייה

ברוכה.

חלק מהכתבים פורסמו בקבוצת זיכרונות שקמה לזכרו. קרוב לאלף איש חברים בקבוצה זו, כבר כשנה, ורבים מהם משתפים את דבריו בסטטוסים וברשתות החברתיות, חלקם

הודפסו גם כסטיקרים ומגנטים לציבור הרחב. בנוסף, יצא לאור ספר תמונות שצילם, בצמוד למשפטים מעוררי השראה מפרי עטו.

"שולחן שבת"

בעקבות כל אלו, מעגלים רבים נחשפו לדמותו הייחודית של מרדכי איתן ואנו יודעים על פעילויות ומיזמים שונים של טוּב וחסד ברחבי הארץ, שקמו מתוך הרצון להמשיך את אורו.

אחד מהם הוא פרויקט נפלא ומצליח, אותו הגה ותיכנן מרדכי איתן עצמו, כחצי שנה לפני פטירתו – "שולחן שבת":

פעם בשבועיים, מתכנסות משפחות ויחידים, דתיים וחילונים,

צעירים ומבוגרים, ותיקים וחדשים, לסעודת ליל שבת משותפת במתנ"ס קצרין, סעודה כיד המלך, המלווה בזמירות, תוכן ואווירה מיוחדת של שבת.

מאז היותו בן שמונה, גדל מרדכי לאורה של המכינה הקדם- צבאית בקצרין, שם מלמד משה, אביו. תלמידי המכינה היו לבני בית אצל משפחת קינן, שהעניקה להם הרבה חום,

אהבה ואמונה. לאורך השנים, מרדכי ואחיו היו שותפים לרבות מהשבתות והפעילויות של התלמידים וספגו את החינוך והערכים עליהם מושתתת המכינה ציונות ואהבת הארץ,

חיבור עמוק לעם ישראל, תרומה לחברה ולמדינה וכמובן אמונה ודבקות בתורה.

לאחרונה, יצאו הוריו של מרדכי, משה ונירית, במיזם משותף עם המכינה הקדם-צבאית "תמיר למנהיגות" בקצרין, להקים במכינה בית מדרש לזכרו ולעילוי נשמתו.

המקום שאליו היה מחובר ולאורו גדל, ימשיך בעז"ה את אורו שלו – מקום שמצמיח ועוד יצמיח בעז"ה דורות של חיילים, מפקדים ובחורים רבים וטובים, שיתרמו למדינה ולחברה

הישראלית כולה.

מורדי לא הספיק להקים משפחה ולא הספיק להגשים את כל חלומותיו, אבל הוא השאיר לנו משימה לדרך שבחר בה – להפצת האור והשליחות למען הזולת. הוריו, חבריו ומוקירי זכרו ישמחו שתצטרפו למיזם המבוסס על גיוס המונים ושותפים רבים, הרוצים לקחת חלק בפרויקט החשוב והנדרש הזה להקמת בית מדרש במכינה הקדם-צבאית "תמיר למנהיגות" בקצרין.

לתרומה ולפרטים – https://with.tammir.org.il/mordinssc