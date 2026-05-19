ממלכת התותים

"אדמה ברמה", החווה של שלמה מסבכר, במושב אבנ"י אית"ן, מתמקדת בעיקר בגידול תותים, אך היא מהווה גם מרחב ללמידה, להתנסות וליישום של תפיסת עולם חקלאית, המבקשת לעבוד בשיתוף פעולה עם הטבע

רגע לפני שבועות, יצאתי לקטיף עצמי של תותים בחווה האורגנית-אקולוגית "אדמה ברמה", במושב אבנ"י אית"ן. רציתי תותים לעוגות הגבינה שלי לשבועות, וחשבתי שיהיה נחמד לקטוף אותם בעצמי. על הדרך, פגשתי את שלמה מסבכר, יזם וחקלאי שהקים את החווה. ישבנו לשיחה קצרה על תותים, על החווה שלו, על הרעיון ועל הדרך.

הסיפור של שלמה מסבכר מתחיל בארצות הברית. הוא נולד וגדל בחווה, בצפון מדינת ניו יורק. בגיל חמש עלה לארץ עם משפחתו וכבר 30 שנה שהוא מתגורר בגולן.

מאיפה הגיע הרעיון להקמת החווה?

שלמה: "לאחר שנים של עבודה, כמהנדס מכונות בתחום התעשייה הביטחונית, בחרתי לשנות מסלול ולפנות אל התשוקה האמיתית שלי – חקלאות. לפני כשלוש שנים, הקמתי את חוות 'אדמה ברמה', משק אורגני-אקולוגי, פרויקט שנולד מתוך חיבור עמוק לאדמה ומתוך רצון כן לשנות את האופן שבו מגדלים מזון.

"המעבר הזה לא היה מובן מאליו, אך הוא נבע מתחושת שליחות ורצון לעסוק בעשייה מוחשית ובעלת ערך, כזו שמחברת בין ידע, עבודה פיזית, אחריות סביבתית ותרומה לקהילה".

יש קשר בין הנדסה לחקלאות?

"הידע ההנדסי מלווה אותי גם היום ומשמש אותי לחשיבה מערכתית, לתכנון תהליכים ולשיפור מתמיד של שיטות העבודה בחווה".

שת"פ עם הטבע

ספר קצת על החווה

שלמה: "החווה מתמקדת בעיקר בגידול תותים, אך היא מהווה גם מרחב ללמידה, להתנסות וליישום של תפיסת עולם חקלאית, המבקשת לעבוד בשיתוף פעולה עם הטבע. כבר מהיום הראשון, היה לי ברור שהחווה לא תתבסס על פתרונות קלים ומהירים, אלא על תהליכים עמוקים של בניית קרקע חיה, חיזוק המערכת האקולוגית ויצירת איזון טבעי בין צמח, אדמה, מיקרואורגניזמים ואדם.

"אחד היעדים המרכזיים של החווה הוא להדגים שניתן לגדל תוצרת חקלאית איכותית ושופעת באופן טבעי ובשיתוף עם הסביבה. החווה פועלת על פי עקרונות של 'חקלאות מחדשת': הזנת הקרקע בחומר אורגני, עידוד חיים מיקרוביאליים בקרקע, חיזוק הצמח באמצעים טבעיים ותכנון חכם, שמפחית מחלות ומזיקים עוד לפני הופעתם. גידול התותים נעשה מתוך הקפדה על איכות, טעם ובריאות, לצד שמירה על הסביבה ועל בריאותם של הצרכנים והעובדים כאחד.

"מעבר להיבט החקלאי, החווה במושב היא עבורי גם חזון לעתיד, הוכחה לכך שחקלאות יכולה להיות מקיימת, כלכלית וערכית, בעת ובעונה אחת. אני מאמין שדרך חקלאות כזו ניתן להשפיע לא רק על איכות המזון, אלא גם על התודעה, על האופן שבו אנו בוחרים לגדל את הדור הבא של החקלאים והצרכנים ובעיקר על הקשר והחיבור שלנו כבני אדם לאדמה".

החווה של שלמה ממוקמת בחצר בית הוריו ותוך כדי שיחתנו הוא מספר גם על הבית שבו גדל. "ההורים שלי מאוד ציוניים וכבר כשהתחתנו, החליטו שיום אחד יעשו עלייה. אבא שלי ז"ל עסק בחינוך מיוחד במשך כל חייו וגם היה אדם שמאוד מחובר לטבע ולאדמה. אימא שלי גידלה עשרה ילדים לתפארת".

מה הכי מרגש אותך בעיסוק שלך?

"החווה היא חווה תיירותית, כלומר פתוחה לקהל הרחב, לקטיף תותים אורגניים, לסיורים ולהדרכות למשפחות ולקבוצות. זה נותן הזדמנות מיוחדת לפגוש אנשים מכל רחבי הארץ וגם מחו"ל.

"אני רואה שאנשים שמגיעים לחווה לקטיף, ובמיוחד אנשים שמגיעים מהעיר, ממש מחפשים את החיבור לאדמה, לטבע, לגידולים ולחקלאות. זהו צורך מאוד אמיתי.

"ציטוט חמוד שזכור לי מאחד הילדים שהגיע לקטיף היה: 'אני רוצה לגור בממלכת התותים'. זה מהווה עבורי אישור לכך שעשיתי משהו נכון.

"דבר נוסף שאני אומר להורים, כשאני רואה שהם קצת חוששים שהילדים יפגעו בשתילים, או ידרכו בטעות על הפרי, הוא ש'דווקא אם הילדים באים, ומרוב התלהבות קצת דורכים, קצת רצים וקופצים בין הערוגות – דווקא שם נמצאת הברכה האמיתית'. ההתלהבות והשמחה שלהם הן אלה שנותנות את הברכה לשדה".

הדרך שנפתחה

מהם החלומות שלך?

"החלום שלי הוא להתרחב לעוד תחומים בחקלאות, לחבר אנשים לאדמה ולפלא הבריאה, ולהוות מודל ודוגמה לכך שניתן לגדל את המזון שלנו בצורה שהיא בריאה לנו ולכל המערכת האקולוגית".

מה אתה אוהב בגולן?

"מה שאני הכי אוהב בגולן הוא הנופים, החרמון המושלג בחורף, הפריחה המדהימה באביב והשקט והשלווה של האזור. יש לנו קהילה מדהימה של אנשים מיוחדים ואני מרגיש זכות גדולה להיות חלק ממנה.

"בשנה האחרונה, עברנו טלטלה במשפחה לאחר שאחי, בצלאל נהרג בעזה, ולאחר כחודש, אבי נפטר ממחלת הסרטן. החיזוק, התמיכה והחיבוק החם שקיבלנו מהקהילה במושב ומקהילת הגולן היו מרגשים מאוד. זה נותן כוחות להמשיך ולצמוח למרות הקושי".

משהו לסיום לקראת חג השבועות?

"לקראת חג השבועות חג הביכורים, אני מוצא זמן לעצור, להביט לאחור ולהודות על הדרך שנפתחה לפניי. זהו חג של שורשים ושל צמיחה, של אמונה בכוח הטמון בזרע קטן להפוך לעץ נושא פרי. יהי רצון שנזכה להמשיך ולזרוע בעמל ובאהבה, לראות ברכה בעמל ידינו ושהאדמה תיתן פריה בעין טובה. שנלמד לשמור עליה, להקשיב לה ולגדול יחד איתה, ושיתקיים בנו הפסוק: 'כי האדם עץ השדה', מספר דברים. שורשינו עמוקים ובעזרת השם, יעמיקו עוד וצמיחתנו תביא חיים וברכה לעולם".