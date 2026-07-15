מזון העתיד

דגני בוקר בטעם כנאפה, ממתק עשיר באומגה שלוש ורוטב דגים טבעוני מותסס הם חלק מפיתוחי המזון המקוריים, שהוצגו בכנס חדשנות בעולם המזון 2026, שנערך באוניברסיטת תל-חי

פיתוחי מזון חדשניים ומקוריים הוצגו לאחרונה בכנס חדשנות בעולם המזון 2026, שהתקיים באוניברסיטת תל-חי בקריית שמונה והפך לאורך השנים למוקד משיכה לבכירי תעשיית המזון, המשקיעים והיזמים בישראל.

לצד תערוכת פיתוחי המוצרים, כלל הכנס תוכנית מקצועית עשירה, שעמדה בסימן "מצמיחים מחדש את מזון העתיד בגליל". הכנס נפתח עם הרצאתו של סגן משנה לנשיא למחקר ופיתוח בתל-חי, פרופ' אייל שמעוני, על חזון "תל-חי 2035", כמוקד עולמי לחקלאות ומזון.

במהלך היום, נערכו מושבים אקדמיים, שעסקו במחקרים פורצי דרך, ביניהם אפיון כימי של צמחים עמידים להגברת ערך תזונתי, רכיבים ביו-אקטיביים למערכות מזון ופיתוח חלבון חלופי מבוסס תפטיר פטריות. בנוסף, התקיים פאנל מומחים בנושא צמיחת הפודטק בצפון.

מרקם מתקדם

פיתוחי המזון המקוריים של הסטודנטים עמדו השנה בסימן מענה למגמות העולמיות המובילות בשוק: תזונה קיטוגנית ודלת פחמימות, מוצרים נטולי גלוטן ומופחתי סוכר, חלופות מבוססות צמחים עשירות בחלבון, לצד מוצרים חווייתיים המשלבים טכנולוגיות מרקם מתקדמות. המוצרים מבוססים על חומרי גלם מזינים, כאשר הרעיון הוא להפוך אותם לחטיפים ומאכלים נחשקים המותאמים במדויק לקהלי היעד שלהם. הסטודנטים של המכללה לעיצוב "תלתן" עיצבו את אריזות המוצרים.

בין המוצרים שהוצגו בכנס:

קטאיף לייט – גרסה נגישה ובריאה יותר לקינוח המסורתי המוכר, המוגשת בשני מילויים עשירים: גבינה מתוקה ואגוזי מלך. המוצר הנו ללא גלוטן, מלווה בסירופ ללא סוכר ומילוי האגוזים מספק שומנים בלתי רוויים איכותיים. מתאים לצליאקים, רגישים לגלוטן ולמפחיתי סוכר.

ג'רקי – חטיף ירקות אפוי ופריך המבוסס על שילוב של ברוקולי, זוקיני וקייל. המוצר מופחת שומן, אפוי (במקום טיגון), ללא רכיבים אלרגניים, ועשיר בסיבים תזונתיים. פתרון נהדר כנשנוש בריא לילדים, משפחות וטבעוניים.

נונפלה – רוטב אסיאתי מותסס מירקות בסגנון רוטב דגים, המהווה חלופה צמחית מלאה עם טעם אומאמי עמוק ומורכב. מוצר טבעוני לחלוטין, המבוסס על רכיבים מותססים ומיועד לחובבי המטבח האסייתי, טבעונים וצמחונים.

כנאפלקס – דגני בוקר חדשניים המשלבים בין עולמות הקינוח המזרח-תיכוני המסורתי לארוחת הבוקר, בטעמי כנאפה ופיסטוק. המוצר עשיר יחסית בסיבים תזונתיים הודות לשילוב אינולין ומיועד לילדים, בני נוער ומשפחות.

חטיף גבינה קיטוגני

עוד בין המוצרים המוצגים:

לחם קיטוגני – לחם פרוס דל פחמימות, בעל מרקם רך, עשיר מאוד בחלבון ובסיבים תזונתיים ומתאים במיוחד למקפידים על תזונה קיטוגנית, תזונת Low -Carb וסוכרתיים.

קרנץ צ'יז – חטיף גבינה קיטוגני פריך ומלוח, עשיר בחלבון, דל בפחמימות ועשיר בשומן איכותי, המתאים במדויק לדיאטת קיטו. המוצר מיועד למחפשי נשנוש משביע ועשיר בחלבון.

כרוב של בית – עלי כרוב ממולאים באורז ובתערובת תבלינים, המגיעים בגרסה מוכנה לאכילה – Ready-to-Eat. מוצר טבעוני, דל יחסית בקלוריות ומהווה מקור לסיבים. פתרון מעולה לסטודנטים, אנשים עסוקים, משפחות וטבעונים.

שוקופופ – בייגלה אפוי ופריך במילוי עשיר של קרם שוקולד, המשלב בפנים סוכריות קופצות. המוצר יוצר שילוב מרקמים מנצח של קראנץ' וחוויה חושית משעשעת ומיועד לילדים, בני נוער וחובבי חטיפים.

לדברי ראש החוג למדעי המזון בתל-חי, ד"ר לואי בשיר: "הסדנה לפיתוח מוצר בחוג למדעי המזון בתל-חי נחשבת לחלוצה בתחומה. במהלך השנה, הסטודנטים עוברים מסלול שלם המדמה עבודה במחלקת מחקר ופיתוח (R&D) בחברת מזון – החל משלב הרעיון, דרך פיתוח הפורמולציה במעבדות, אנליזות תזונתיות, ועד לבחינת קהלי היעד וההיתכנות של המוצר. בכירי תעשיית המזון הלוקחים חלק בכנס מגלים עניין רב בפיתוחים המקוריים".